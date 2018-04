Motorola IMfree: levný komunikátor pro AOL Instant Messenger (první informace)

Spousta z nás by si jistě přála mít možnost komunikovat se svými přáteli kupříkladu pomocí ICQ či jiného komunikačního systému a přitom být připojen bezdrátově a pokud možno nic neplatit. Alespoň na první pohled se zdá, že nový komunikátor IMfree americké společnosti Motorola splní vaše přání.

Není však zlatem všechno, co se třpytí. Již na druhý pohled totiž můžeme na tomto zařízení spatřit spoustu nectností. Jestli je však něco, co není možno přístroji Motorola IMfree upřít, pak je to bezesporu nápad.

Přestože tento komunikátor (i když jej výrobce nazývá spíše handheldem) pracuje na frekvenci 900 MHz, nedokáže se připojit k žádné současné mobilní síti. Komunikuje totiž s vlastní základnovou stanicí, která se připojuje na USB port běžného stolního počítače připojeného k Internetu. K základnové stanici (která je součástí základní výbavy) může být připojeno až sedm komunikátorů IMfree současně a dosah základnovky je až sto padesát metrů.

Toto řešení problému, jak prodloužit dosah počítače, je poměrně elegantní. I když by mnozí z vás očekávali spíše WiFi komunikaci, je komunikace použitá u tohoto přístroje plně dostačující pro potřeby tohoto zařízení. Kdo z nás by si nepřál mít k základním službám internetu přístup odkudkoli ve svém okolí?

Právě proto vzbuzuje rozpaky softwarová výbava komunikátoru IMfree. Pokud byste v něm čekali alespoň základní webový prohlížeč a e-mailový klient, budete jistě zklamáni. Motorola IMfree totiž dokáže komunikovat pouze prostřednictvím služby AOL Instant Messenger (nepodporuje ani ICQ, ani Jabber, Yahoo Messenger či Microsoft Messenger). Při komunikaci v síti AIM umožňuje vést hovor až se šesti přáteli současně.

Rozměry přístroje jsou 114 x 121 x 33 milimetrů při hmotnosti 250 gramů. Monochromatický displej je podle našich informací pouze textový a nabízí devět řádků textu. Minimální konfigurace hostitelského počítače je počítač PC (s Apple si neškrtnete) s procesorem Pentium 266 MHz s 64 MB operační paměti a dvaceti megabajty volného místa na pevném disku. Základnová stanice se připojuje k volnému USB portu, ze kterého čerpá proud o velikosti 500 mAh. Podporovány jsou všechny operační systémy společnosti Microsot od verze Windows 98SE až po XP. Windows NT, Windows 95 ani Linux podporovány nejsou, přestože poslední dva dokáží s USB porty komunikovat.

Vzhledem k právě uvedenému jsme na rozpacích, pro koho je toto zařízení vlastně určeno. Kdyby totiž kromě AIM obsahoval IMfree také klienta pro ICQ, elektronickou poštu i web, jednalo by se bezesporu o užitečné zařízení, se kterým můžete surfovat třeba z toalety či pohodlí oblíbeného křesla. Takhle si však nejsme jisti, zda budou uživatelé ochotni zaplatit sto dolarů za velmi omezené zařízení. V každém případě jsme se v redakci shodli, že Motorola IMfree představuje velmi dobrý nápad, jehož realizace bohužel pokulhává za skutečnými požadavky uživatelů.