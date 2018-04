Motorola i90c – Chytré véčko s dvěma displeji

Motorola možná pokulhává za konkurencí v nabídce low-endových telefonů, ale luxusní stylové přístroje umí na jedničku. Nedávno jsme vám v recenzi představili nové véčko se dvěma displeji, model V60. Dalším takto koncipovaným telefonem je Motorola i90c, pro síť iDEN, která je v provozu jen na americkém kontinentu. Je však možné, že výrobce podobně koncipovaný přístroj vyvine i pro sítě GSM, takže by mohl obohatit nabídku telefonů i v Evropě. Druhou možností je duální přístroj po vzoru Motoroly i2000, který se prodává i u nás. Motorola i2000 pracuje jak v pásmu iDEN, tak v pásmu 900 MHz GSM. Mnoho funkcí z nového véčka Motoroly by jistě stálo za pozornost, posuďte sami.

Nejdříve se soustředíme na funkce Motoroly i90c, které by mohly obohatit i přístroje pro Evropu. Dva displeje již má i Motorola V60, tedy nic nového, ale z praktického hlediska se jedná o velmi podstatnou funkci, kterou jistě ocení všichni majitelé rozvíracích telefonů. Co by ale nemělo u novinky uniknout pozornosti, je hlasité hands free, které zřejmě zatím u rozvíracích telefonů nebylo použito. Nejvýznamnější inovací je však podpora Java 2 Micro Edition (J2ME). To umí i v Evropě prodávané Accompli 008, chytrý telefon Motoroly pro GSM. Accompli je však poměrně velké a díky pouze dotykovému displeji je pro běžné telefonování trochu neohrabané. Naopak véčka umí Motorola udělat velmi malá a lehká, přesto s komfortem převyšujícím i běžně koncipované mobilní telefony. Z tohoto hlediska je zakomponování podpory J2ME aplikací do malého véčka revoluční záležitost. Chytré telefony tak již nemusí být neohrabaní mastodonti, ale i malé a lehké stylové přístroje. A co samotná podpora J2ME přináší?

Díky podpoře J2ME, které si sami můžete stáhnout z webu výrobce a pomocí datového kabelu nahrát do telefonu, získáte množství nejrůznějších aplikací. Aplikace však musí být vytvořeny přesně pro konkrétní přístroj a to především s ohledem na velikost displeje a rozdílné hardwarové požadavky jednotlivých modelů telefonů. U telefonů Motorola nejste odkázáni jen na aplikace vytvořené samotným výrobcem, ale i na aplikace připravené externími vývojáři, protože Motorola uvolnila celou platformu i pro třetí strany. V případě nového véčka i90c můžete takto získat několik různě řešených kalkulaček, zápisníků, převodníků měn a především her. Přeci jen, relativně malý displej je limitujícím faktorem, takže náročnější aplikace ponechme právě přístrojům, jako je Accompli, kde by měl být k dispozici i webový prohlížeč a tabulkový procesor. Pokud vám však budou stačit hry, již teď jich máte pro i90c na výběr pěknou řádku, od hada přes „lodě“ až po několik karetních her. Nabídka se stále rozšiřuje, takže se rozhodně nebudete nudit. A co vás to bude stát? Tak ve většině případů vůbec nic a u některých aplikací maximálně 5 dolarů, tedy v přepočtu necelých 200 Kč.

Motorola i90c nabízí pro nás i několik zajímavých funkcí, které však vyplývají ze standardu iDEN, takže pro sítě GSM jsou nepoužitelné. Jednou z nich je digitální vysílačka, kdy po stisku jediného tlačítka přímo hovoříte s protistranou, bez nutnosti vytáčení čísla. Naopak nevýhodou je vyšší hmotnost telefonu (134 gramů), který ale odpovídá standardům přístrojů pro iDEN. Samotné rozměry telefonu (90 x 50 x 28 mm) jsou pak jen o málo větší, než v případě evropské V60 (87 x 45 x 24 mm). Jedno však telefonistům za velkou louží závidět nemusíme, a to je výdrž telefonu na jedno nabití baterie. Se standardně dodávanou Li-Ion baterií 600 mAh totiž i90c vydrží na příjmu maximálně dva dny, nebo dvě hodiny nepřetržitého hovoru. Pro našince jako by se čas vrátil o několik let zpět. Nové véčko Motoroly samozřejmě umí i mnoho dalších funkcí, jako je vytáčení pomocí hlasových příkazů, podpora textových zpráv, T9 (proč zde není proprietální systém Motoroly iTAP, je otázkou), 250 míst v telefonním seznamu, polyfonické vyzváněcí melodie, nebo vibrační vyzvánění.

Ještě atraktivnější je pak Motorola i90c limitované série exkluzivně určené pro síť obchodních domů Bloomingdales, která má jiné barevné řešení těla přístroje, které je částečně průhledné a také disponuje modře podsvíceným displejem a celou klávesnicí. Na fotografiích můžete sami posoudit, že toto řešení je velmi atraktivní a originální. Například oproti Nokii 8310 je podsvícena celá přední část klávesnice, a ne jen několik diod mezi tlačítky. Motorola i90c v limitované sérii stojí v USA 400 dolarů, což je v přepočtu necelých 15 000 Kč. Na takto vybavený telefon je to velmi dobrá cena. Nám ale nezbývá než doufat, že Motorola připraví nějaké chytré véčko i pro sítě ve standardu GSM, tedy pro Evropu a Asii. Podobně koncipovaný telefon, který kombinuje jednodušší chytrý telefon a stylový luxusní přístroj, by si jistě našel mnoho zákazníků. Zatím nezbývá než čekat.