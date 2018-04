Motorola i1000plus - co se nosí za mořem (recenze)

V tomto článku se podíváme na to, jaké přístroje pro mobilní komunikaci jsou v současnosti populární mimo svět GSM. Jedním z velkých hitů poslední doby se zdá být následující multifunkční telefonurčený pro sítě(Intergrated Digital Enhanced Network), které pracující na principu kódového multiplexu CDMA a nacházejí se mimo amerického kontinentu také i v Číně. Více informací o těchto nejrůznějších sítích najdete v tomto článku:

Asi tušíte, že u nás v Evropě byste si pomocí tohoto pěkného telefonu příliš nepopovídali, ale snad vás potěší fakt, který jsem se dozvěděl od zákaznického oddělení Motoroly, že podobný přístroj se v budoucnosti chystá i pro platformu GSM - již počátkem tohoto roku by měl být k dispozici dualband provedení s GSM/iDEN.

To byl také důvod, proč jsem se rozhodl se s vámi podělit o základní informace týkající se tohoto na první pohled zajímavého telefonu, který patří v nabídce firmy mezi multikomunikační zařízení, takže vám nabídne více než jen pouhé telefonování, ale začneme popořadě.

Úvodní slogan k tomuto, ve své řadě posledního modelu, praví, že v závislosti na poskytovaných službách sítě můžete s tímto zařízením, díky vestavěnému modemu a mikroprohlížeči, využívat bezdrátový přístup k Internetu - získávat informace z tzv. bílých a žlutých stránek, sledovat kursy cenných papírů nebo dopravní informace, přijímat a odesílat soubory, faxy a e-maily. i1000plus lze propojit nejen s PC ale i se zařízeními typu PDA.

Vzhledově vám může i1000plus připomínat jiné "bestsellery" od Motoroly a to StarTAc nebo spíše V3688. Oproti nim však můžete při příchozím hovoru vidět přes průhledný kryt i jméno volajícího a netřeba tedy ho tedy rozevírat. Stejně jako u nich můžete hovor přijmout nebo ukončit rozevřením a sklopením čelního krytu.

Telefon pracuje v pásmu 806 MHz až 870 MHz, vysílací výkon se pohybuje v rozmezí 0.0024 W - 0.6 W

Váha telefonu je se slim baterií přibližně 153g a rozměry jsou 11,4x 5,6 x 3 cm. Se standardní baterií váží i1000plus 170 g.

Samozřejmě se jedná o 3V technologii, na příjmu s telefonem vydržíte se standardní baterií přibližně 60 hodin a telefonovat zhruba 3 hodiny, se slim baterií asi 36 hodin na příjmu a 100 minut hovoru.

Pro někoho bude užitečné, že s i1000plus bude moci vlastnit 2 telefonní čísla, např. jedno pracovní a druhé soukromé, to které je zrovna aktivní je zobrazeno číslicí a nápisem na displeji. Kdo si nepamatuje svoje telefonní číslo, může ho zjistit postupným stisknutím kláves *, #,1

Při výběru zvonění máte na výběr z 9 možností,

Čas je možné zadávat jak ve 12h tak i ve 24h formátu, podobně i datum má dva formáty MMDD a DDMM

Z jazyků je v telefonu podporována angličtina, španělština, portugalština a francouzština

Telefon obsahuje na horní straně (zde je zakryto) tlačítko označované jako Speaker/Home/ Back Button, pomocí kterého přepínáte mezi normálním a hlasitým režimem, jinak slouží toto tlačítko k pohybu v menu směrem vzad, při delším stisknutí se dostanete do hlavního menu.

Tlačítko na boku označované jako PTT Button, slouží k uskutečnění privátních nebo skupinových hovorů přes "Two-Way radio", funguje jako u vysílačky, při stisknutém tlačítku hovoříte, při uvolněném posloucháte (viz dále).

Displej zobrazuje buď 4 řádky (12 znaku na řádek) nebo v režimu Net 6 řádek (16 znaků na řádek)

Seznam ikon na displeji :

Telefon může pracovat v následujících čtyřech režimech :

Phone - běžné "buňkové" telefonování

- běžné "buňkové" telefonování Private - rádiové hovory mezi dvěma účastníky

- rádiové hovory mezi dvěma účastníky Group - rádiové hovory mezi několika účastníky

- rádiové hovory mezi několika účastníky Net - síťové služby

Režim Phone

V tomto režimu je možné využívat klasických funkcí, tedy přidržení hovoru, různé druhy přesměrování, vibrační vyzvánění, hlasitý poslech, atd. Hovořit je možné i se zavřeným krytem. Rychlé vytáčení lze použít přes menu u všech 100 čísel seznamu. Nouzové volání (přednastavené na číslo 911) se provádí 2s stisknutím klávesy 9 a to z jakéhokoli režimu, podmínkou je jen ukončení předchozího spojení. Rychlejší vytáčení tzv.lze použít na klávesy 1-8.

Při používání hlasitého poslechu lze přecházet mezi hlasitým a tichým poslechem pouhým rozevřením krytu, nebo zmáčknutím tlačítka Speaker, nelze ale při hlasitém poslechu najednou mluvit a poslouchat, mikrofon a reproduktor tvoří jeden celek.

Doporučená vzdálenost mezi vámi a telefonem při hlasitém poslechu je mezi 38 a 76 cm J.

Další zajímavou funkcí je tzv. 3-Way Calling, kdy můžete do jedné konverzace spojit dva hovory (např. pozastavený příchozí hovor a nový odchozí) a všichni tři si můžete navzájem popovídat

Příjemné je i psaní textu díky technologii od firmy Tegic Communications, Inc., označované jako T9. Odpadá tedy poměrně zdlouhavé psaní textových zpráv, editor vám totiž po napsání prvních písmen sám dává na výběr slova, která pomocí chytrého algoritmu sám odhaduje.

Vibrační vyzvánění má několik nastavení např. jen vibrovat, vibrovat jen při příchozích hovorech a datových přenosech (circuit-data calls), vibrovat a následně zvonit, vibrovat jen při příchozích zprávách a vibrovat při skupinových a soukromých hovorech (group and private calls)

Režim Private

Tento režim slouží ke konverzaci mezi dvěma osobami, telefon je identifikován buď jménem nebo číslem, tzv. Private ID

Navázaní spojení je podobné jako u vysílačky, po vybrání jména ze seznamu zmáčknete tlačítko PTT na boku telefonu, počkáte až se ozve z telefonu slabé zašumění a můžete hovořit, domluvíte-li, řeknete "přepínám", pustíte tlačítko a posloucháte. Je možné takto komunikovat i se zavřeným telefonem.

Také je zde možné posílat tzv. Call Alert, tedy jakési naléhavé výzvy, kdy příjemci telefon přerušovaným tónem a jménem (číslem) volajícího oznamuje, že někdo od něj něco potřebuje. Je-li těchto výzev více, řadí se do maximálně osmi místného seznamu. (Nepodařilo se mi zjistit zda je tato služba nějak zpoplatňována, nebo je-li zadarmo.)

Režim Group

Jedná se o podobný způsob komunikace (přes tlačítko PTT) jako v předchozím případě s touvýjimkou, že se můžete okamžitě spojit s více lidmi najednou - členy tzv.které máte nadefinovány ve svém telefonu a kteří se nacházejí na určitém území. Na displeji se ukazuje číslo nebo název skupiny např.nebo. Příchozí skupinový hovor se ohlásí specifickým tónem a přijmout lze jen skupinové hovory, které máte v telefonu předdefinované. "Talk Groups" můžete uložit do telefonu až 30.

Režim Net

i1000plus lze samozřejmě použít také jako modem pro přenos dat z PC nebo PDA zařízení, telefon s nimi propojíte kabelem a nainstalujete tzv. iDEN Wireless Data Services software a můžete se napojit na síť . Lze využívat oba druhy přenosů, tedy paketových i spojování okruhů, maximální bitová rychlost je 9,6kb/s. Máte také přístup k již zmiňovaným "bílím" a "žlutým" stránkám, dopravním informacím, měnovým kursům.

Telefon přijímá následující druhy zpráv: Net Mail (E-mail, Fax), oznámení o hlasové zprávě a textové zprávy o délce max. 140 znaku (max. 16 zpráv)

Při koupi tohoto přístroje dostanete k němu klasické vybavení, tedy mimo manuálu ještě lithiovou baterii, plastický držák a cestovní nabíječku. Nabídka ostatního příslušenství je bohatá, jen namátkou, máte na výběr z několika druhů "headsetů", kabel na propojení s PalmPilotem, a PC, PDA adapter nebo software IDEN Organizer, který můžete průběžně i aktualizovat.

V manuálu bylo myšleno i na osoby s kardiostimulátorem a doporučuje se pro tyto lidi aby telefon nepřibližovali na méně než cca 15 cm (přesně 6 palců) od kardiostimulátoru.

Tak to by tedy bylo stručné seznámení s vlajkovou lodí Motoroly pro sítě iDEN. I z tohoto stručného výčtu lze usuzovat, že se jedná o telefon doslova "nabitý"funkcemi a maximálním komfortem. Některé z těchto funkcí se v síti GSM snad ani nevyskytují (semiduplexní hovory v režimech Private a Group (mýlím-li se opravte mě - GSM-PMR se zatím moc nešíří). Osobně bych tyto funkce uvítal, zvlášt v případě že by hovorné bylo levnější než při duplexním vysílaní. V tuto chvíli ale nejsem schopen posoudit, zda by to bylo v sítích GSM (FDM/TDMA) jednoduše možné a není to tedy jen výsadou sítí s vícenásobným kódovým přístupem CDMA, ale na druhou stranu mě zatím nenapadá žádný důvod proč ne, takže jak to tedy je ....? A ještě něco, na podrobnější test si budeme muset ještě nějaký čas počkat.