Motorola i1000 (recenze)

Motorola i1000 je mobilní telefon do dlaně, který kombinuje výhody digitálního mobilního telefonního přístroje (ne v normě GSM! - jde o sítě iDEN) s vysílačkou a textovým pagerem. Velikost a váha z něj dělá první kapesní integrovaný přístroj na světě. Nové a důmyslné řešení styl škeble dovoluje volat a odpovídat na hovory bez ohledu na to zda je přístroj zavřený či otevřený.

Telefon je určen především mobilním profesionálům a pracovním skupinám.

Rozměry: 115 x 56 x 30 mm

Váha: 142 g se super tenkou LiIon baterií

Doba hovoru: 180 minut se standardní LiIon, 100 minut se super tenkou LiIon baterií.

Standby: 60 hodin v multi provozu nebo 75 hodin pouze v telefonním provozu - standard

36 hodin v multiprovozu nebo 42 hodin pouze telefon

Vybavení a zvláštní funkce:

Hlasitý telefon pro Hands Free

Čas a datum automaticky udává lokální informace

Vyřazení vysílačky zvýší dobu standby

Vibrátor tiše upozorní na příchozí hovor

Multilinguální provoz - můžete si vybrat z angličtiny, francouzštiny, španělštiny a nebo portugalštiny, pro Evropu nic moc ale pro USA kde většina lidí umí jen nahlas a potichu je to významná vyjímka.

Druhá linka! Vám umožní mít dvě telefonní čísla na jednom telefonu - soukromé a profesionální, nevědí co by roupama vyváděli.

Identifikace volaného zobrazí číslo ze kterého je voláno, případně vyvolá a přiřadí jméno z paměti

Výkon: 600mW

Operační kmitočty: Tx: 806-821MHz, Rx: 851-866MHz

Vybavení a doplňky:

Stolní nabíječka na dvě baterie, cestovní nabíječka, nabíječka do auta

Hands Free - malá přenosná sada k zapojení do zapalovače cigaret

Audio Adapter - bondovka

Kožené pouzdro

Holstra neboli pouzdro na opasek

Použití: široká skupina mobilních profesionálů - konzultanti a finančníci, stavebnictví, výroba a doprava.

Přes dva milióny přístrojů bylo rozesláno do celého světa prostřednictvím společností jako jsou: Nextel Communications, Clearnet Communications a Southern Communications. iDEN sítě fungují nebo jsou ve vývoji v Argentině, Brazilii, Kanadě, Číně, Kolumbii, Israeli, Japonsku, Koreji, Mexicu, Peru, na Filipínách, v Singapuru a v USA - Nextel. Cena v USA se nemá významně lišit od ceny starších přístrojů, tedy něco přes dvěstě dolarů.