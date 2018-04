Motorola E680 získala cenu za design

iF - International Forum Design, organizace věnující se designu průmyslových produktů, uděluje každoročně své výroční ceny. U příležitosti asijského veletrhu CeBIT, který se koná právě v těchto dnech v čínské Šanghaji, udělila organizace iF ceny iF design award.CHINA. Mezi oceněnými je i několik mobilních telefonů. Některé z nich známe i z pultů našich prodejen, jiné jsou určené jen pro asijské trhy a další vůbec neznáme.

Z těch u nás prodávaných získal ocenění Philips 330 a také jeho kolega, model Xenium 9@9++, který se ale u nás oficiálně neprodává, jinde v Evropě jej ale lze zakoupit. Jednu z hlavních cen získal Benq za svůj chytrý telefon P30 a také LG za model G920, o kterém nám ale není nic známo. Hned několik cen si odnesla Motorola. Jediným z oceněných produktů Motoroly, s kterým se setkáme i u nás, je chytrý telefon s OS Linux E680. Na obrázcích si můžete prohlédnout i jeho prototyp. Designérem tohoto produktu je Eric Chen z čínské pobočky Motoroly. Ocenění získaly i Motoroly A780 (tento model neznáme) a V690 a V878. Poslední dva modely jsou pro GSM, ale prodávají se jen v Asii.

Cenu za design získal i dětský mobil Eastcom HI002, který v Evropě prodává společnost Semec. Zajímavostí je, že jedním z porotců byl Ulrich Skrypalle (designafairs GmbH, Erlangen), který je zodpovědný za design mobilních telefonů značky Siemens.

Fotografie z přehlídky oceněných produktů najdete na této čínské stránce.

Kompletní přehled výsledků si můžete v formátu PDF stáhnout zde.

Vlevo je pravděpodobně prototyp Motoroly E680, vpravo finální produkt.

Benq P30