Motorola E680 - smartphone pro každého (dojmy)

Motorola sice u chytrých telefonů vsází převážně na operační systém od Microsoftu (MPx200, MPx100, MPx, MPx220), ale nezapomíná ani na jiné operační systémy. Pravděpodobně na okraji jejího zájmu je Symbian, který využívají jen modely pro 3G (A925, A1000). Zato v mobilech nepříliš rozšířený Linux by podle zákulisních informací chtěla Motorola využívat stále častěji. První linuxovou Motorolou byl model A760, který se ale prodává jen v Asii. Druhým telefonem s Linuxem je právě velmi zajímavý model E680. E v modelové řadě značí Entertainment - tedy zábavu. A pro tu je nová Motorola určena především.

Měl by to být low-endový smartphone. Cenu sice Motorola zatím přesně nestanovila, ale podle našich informací by se měla pohybovat v přepočtu mezi 10 000 Kč až 13 000 Kč - odhadujeme, že spíš k nižší hranici tohoto rozpětí. To by byla jistě příznivá cena, a to především s ohledem na hodně bohatou výbavu telefonu. Ten není jen čistokrevným smartphonem, ale i bohatě vybaveným multimediálním zařízením.

V telefonu totiž je MP3 přehrávač a slot na standardní SD paměťové karty. Ty lze snadno sehnat a k dispozici jsou až do kapacity 512 MB, což je dostatečná hodnota. V základním balení by měla být karta s kapacitou 32 MB. K tomu je ale potřeba připočíst dalších 50 MB vnitřní paměti, která je připravena pro multimédia a programy. SD paměťové karty nejsou sice nejlevnější, jsou ale běžně dostupné, což se o některých jiných formátech paměťových karet pro mobily už říct nedá.

Vedle MP3 má nová Motorola E680 i integrované FM stereo rádio. I to bude možné ve stereu poslouchat nahlas, bez nutnosti připojení sluchátek. Zvuk jsme mohli vyzkoušet a je opravdu velmi dobrý, na tento typ zařízení až překvapivě. Zážitkem pak jsou streofonní vyzváněcí melodie s 3D efektem, které kombinují zvuk s vibracemi. To umí i Motorola E398, o které jsme vás podrobněji informovali v tomto článku. Vyzkoušeli jsme i poslech přes sluchátka a i v tomto případě se jedná o nejlepší zvuk, jaký jsme zatím u mobilních telefonů slyšeli. Testovali jsme standardní sluchátka Motoroly, která se budou s telefonem dodávat.

Telefon má jen minimum klasických tlačítek, jen ovládací kříž s potvrzovací klávesou uprostřed a dvě kontextové klávesy pod displejem a dvě nad displejem. Jinak se telefon ovládá pomocí dotykového displeje. Pro tento účel je v pravém boku telefonu ukryté pero. Běžné vytáčení čísla není problém provést prstem a ten lze použít i pro přechod do jednotlivých záložek menu. Pro detailnější práci s telefonem ale již bude pero nezbytností, stejně jako pro psaní zpráv. Telefon nabízí jak virtuální klávesnici, tak i rozpoznávání písma. V telefonu je samozřejmě i prediktivní slovník iTap.

Základní operační systém je Linux a běží na procesoru Intel xScale na frekvenci 300 MHz. Operační paměť je 32 MB. Menu telefonu se nám líbilo, bylo přehledné i hezky graficky provedené, ale pravděpodobně budou k dispozici nejrůznější skiny, takže jeho vzhled a i pořadí položek půjde změnit. Již testovaný předprodejní vzorek byl dostatečně rychlý, takže práce s telefonem byla příjemná. Některé položky menu ale ještě nebyly funkční. Do telefonu bude možné doinstalovávat jak aplikace v Linuxu, tak v Javě, konkrétně Javě MIDP 2.0.

Nová Motorola E680 má dále integrovaný fotoaparát s VGA rozlišením, který umí nahrávat i video v QVGA rozlišení. Délka záznamu bude pravděpodobně omezena jen velikostí volné paměti. Displej telefonu je aktivní a nutno poznamenat, že je velmi dobrý. Jeho rozlišení je 240 x 320 obrazových bodů. Podle některých zdrojů by měl zobrazit až 260 000 barev, podle jiných jen 65 000. My se podle testovaného vzorku přikláníme k druhé variantě.

Telefon sice není nejmenší, ale v porovnání s jinými chytrými mobily to vůbec není špatné. Jeho rozměry jsou 108 x 53 x 21 mm a hmotnost je 130 gramů. Standardní baterie je typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Telefon by měl na příjmu vydržet až 6 dnů, to jsme ale zatím otestovat nemohli.

Nová Motorola E680 by mohla zaujmout širokou skupinu zákazníků. Má téměř maximální multimediální vybavení a navíc nabízí otevřený operační systém a navíc Javu. Určitým omezením asi bude dotykový displej, který se asi každému líbit nebude. I když pro běžné telefonování (vytáčení čísla, hledání v seznamu) není nutné dotykové pero vytahovat. Rozhodujícím faktorem úspěchu bude cena této novinky. Pokud se jí Motorole podaří udržet jen těsně nad 10 000 Kč, tak by mohla tato nová Motorola slavit velké úspěchy. Pokud bude telefon dražší, asi to bude mít těžší. Telefon je určen především mladým a ti rozhodně nemají peněz na rozhazování. Na druhou stranu, v Motorole E680 získají nejen mobil, ale i výkonný osobní počítač a také MP3 přehrávač, rádio a jednoduchou videokameru. Nová Motorola E680 by se měla začít prodávat ještě v prvním pololetí, odhadujeme začátek léta. Ale oficiálně zatím termín zahájení prodeje určen nebyl.