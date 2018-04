Motorola E680 - multimediální kvádřík na Linuxu

Motorola je v používání různých operačních systému průkopníkem. Jako první nabídla komunikátor určený pro sítě třetí generace UMTS s operačním systémem Symbian UIQ a jako první velký výrobce vsadil na operační systém Microsoft Windows Mobile. Motorola také jako první z velkých výrobců začala nabízet mobilní telefony s operačním systémem Linux. První takto vybavené telefony vůbec byl model A760. Ten však výrobce nabízí pouze na čínském trhu. Stejně tomu je i u testované Motoroly E680. Výrobce však tuší u linuxuvých smartphonů velký potenciál a bude se je snažit nabízet i na náročnějších evropských trzích. Důkazem budiž testovaný vzorek, který je vybavený českou (i slovenskou) lokalizací.

Nám se k otestování dostala do ruky starší Motorola E680, která již má nástupce v podobě modelu E680i. Nový model se od předchůdce liší pouze graficky pozměněným menu, které je přehlednější, podporou stereo Bluetooth sluchátek a jinými barevnými provedeními celého telefonu. O potenciálu linuxového smartphone si tedy můžeme udělat obrázek i u starší verze. Motorola také nabízí i model A780, který je modernější, nabízí více funkcí a je v prodeji i u našich sousedů v Německu a na Slovensku. Motorole A780 se budeme věnovat příště.

Motorola E680 používá procesor Intel Xscale Bulverde PXA 270 taktovaný na frekvenci 312 MHz. Operační paměť telefonu je 32 MB. Vestavěná uživatelská paměť námi testovaného telefonu je 47,5 MB. Paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu MMC a SD (až 2 GB). Operačním systémem je MontaVista Linux s grafickou nadstavbou Qt/Embedded od společnosti Trolltech.

Vzhled - podřízený funkčnosti

Vzhled Motoroly E680 je zcela podřízen funkčnosti. Design telefonu je prostý jakýchkoli výstřelků a módních trendů. Celému telefonu dominuje rozměrný dotykový displej. Pod displejem je umístěné čtyřsměrné navigační tlačítko s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Vedle navigačního tlačítka jsou dvě tlačítka pro přijetí a ukončení hovoru. Tlačítko pro ukončení hovoru slouží zároveň pro zapnutí a vypnutí telefonu. Nad displejem se nachází dvě kontextové klávesy a reproduktor. Uprostřed otvorů reproduktoru je umístěné logo výrobce, které je podsvícené. Podsvícení indikuje některé funkce telefonu. Podsvícené je i navigační tlačítko, ostatní ovládací prvky nikoliv.

Na pravém boku telefonu je umístěné tlačítko pro rychlou aktivaci fotoaparátu, na levém boku jsou dvě tlačítka pro regulaci hlasitosti. Částečně na bocích telefonu, částečně na zádech se nacházejí dva stereofonní reproduktory. Na zádech telefonu, nad krytem baterie, je umístěná čočka integrovaného fotoaparátu s malým zrcátkem.

Na vrchu telefonu se nachází mini USB konektor pro nabíjení a připojení telefonu k počítači. Nechybí zde konektor pro připojení sluchátek (jack 2,5 milimetru). Na horní části telefonu je také přepínač zámku telefonu. Vespod se nachází slot pro MMC/SD paměťové karty. Slot je dostatečně velký - není problém do něj vsunout karty mini SD umístěnou v redukci. Hůře se však manipuluje s tenčími MMC kartami.

Rozměry Motoroly E680 jsou 109 x 53,8 x 20,5 milimetru a hmotnost je 133 gramů. Motorola E680 se vyrábí ve dvou barevných provedeních: v námi testovaném stříbrném-černém a bleděmodro-bílém provedení. Čelo telefonu je pokovené. Stylus je ukrytý v pravém dolním rohu.

Displej - dotykový a kvalitní

Displej Motoroly E680 je dotykový a má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 65 536 barev a je aktivní (TFT). Displej poskytuje velmi dobré zobrazení, které se projevuje zejména při fotografování a přehrávání videa. Na přímém slunečním světle, ale není displej příliš dobře čitelný. Displej je možné upravit pomocí grafických témat. Grafické téma zahrnuje barevné provedení menu, tapetu a animací zobrazujících se při zapnutí a vypnutí přístroje. V rámci témat je možné zvolit i vyzváněcí melodie a nastavit velikost písma kontextových nabídek. Velikosti písma jsou tři: malé, střední a velké.

Baterie - průměrná výdrž

Motorola E680 používá Li-Ion baterii s kapacitou 780 mAh. Telefon bez vypínání na noc vydržel při běžném používání okolo tří dnů. Výdrž razantně zkracuje přehrávání hudby a videa. Pak telefon vydrží na jedno nabití jeden den. Při připojení k počítači přes USB kabel se telefon nabíjí.

Ovládání - dotykové pero nutností

Hlavním ovládacím prvkem Motoroly E680 je dotykový displej. Telefon zcela postrádá alfanumerickou klávesnici. Tu nabízí až novější model A780. Ovládání přes dotykový displej je dostatečně komfortní a především rychlé. Telefon se však špatně ovládá jednou rukou (některé kolonky na displeji jsou příliš malé pro ovládání palcem nebo jiným prstem). Telefon je možné ovládat také pomocí navigační klávesy, pak již úroveň komfortu není příliš velká a bez dotyku palcem na dotykový displej se neobejdete.

Kontextové klávesy umístěné nad displej slouží pro rychlou aktivaci MP3 přehrávače a FM rádia. Na pravém boku se nachází tlačítko pro aktivaci fotoaparátu, na levém boku se nacházejí tlačítka pro regulaci hlasitosti. Při používání Java aplikací se funkce přiřazené kontextovým klávesám a tlačítkům na levém boku mění. Při používání Java aplikace a displeje v horizontálním zobrazení se z telefonu stává hrací konzole. Na vrchu telefonu se nachází posunovatelný ovladač, který slouží pro uzamčení telefonu. Je obdobou zámku kláves na klasických mobilních telefonech. Pro psaní a zadávání znaků telefon používá rozpoznávání rukou psaného písma nebo virtuální QWERTY klávesnici.

Menu telefonu je tvořeno čtyřmi podmenu. První podmenu nabízí tzv. domácí obrazovku, kde jsou jednotlivé položky telefonu rozděleny do sekcí telefon, multimédia, hry-aplikace a nastavení. Další podmenu jsou adresář, textové zprávy a telefon. V homescreen menu jsou jednotlivé ikony zobrazeny po dvou s variabilním počtem řádků. Ikony je možné zobrazit jako rastr s případným popojížděním ke skrytým položkám, nebo jako seznam na řádcích. Obojí zobrazení je přehledné a intuitivní. Motorolu E680 je možné ovládat i pomocí hlasových příkazů a nechybí hlasová aktivace číslic při vytáčení. Telefon je možné používat i s vypnutou anténou.

Telefonování - přehledný seznam

Motorola E680 má telefonní seznam na 1000 vícepoložkových kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit jedno jméno, osm telefonních čísel, dvě e-mailové adresy, dvě ID pro Instant Messaging, jméno zaměstnavatele, internetovou adresu, datum narození a dvě adresy. Adresa může obsahovat údaje: ulice, město, okres, stát a PSČ. Ke kontaktu je možné přidat poznámku. Ke každému kontaktu může být přiřazené specifické vyzvánění (i ve formátu MP3) a obrázek nebo fotografie, která se objeví na displeji při příchozím hovoru. Kontakty je možné řadit do kategorií a jednotlivé kategorie je možné v telefonu vytvářet. Zobrazení telefonního seznamu může být společné pro kontakty ze SIM karty i paměti telefonu, pouze pro kontakty uložené na SIM kartě, nebo podle jednotlivých kategorií. K jednotlivé kategorii je možné přiřadit specifickou vyzváněcí melodii.

Vyhledávání v telefonním seznamu je možné buď podle prvního písmene, nebo posupným zadáváním písmen jména z telefonního seznamu. Vyhledávat je možné i podle telefonního čísla, nebo podle e-mailové adresy nebo adresy. Telefonní seznam může být zobrazen podle jmenného listu nebo podle miniatur s náhledem obrázku uloženého ke kontaktu.

V telefonním seznamu je možné vytvářet i skupiny příjemců textových zpráv, multimediálních zpráv a e-mailů. Jednotlivé skupiny je možné opět řadit do kategorií shodných pro běžné kontakty. Ke skupinám je možné připojit poznámku a přidat obrázek nebo fotografii. Motorola E680 je třípásmová (900/1800/1900 MHz). Jako vyzváněcí melodie je možné použít libovolnou skladbu ve formátu MP3, která uživatele upozorní prostorovým 3D zvukem z vestavěných stereofonních reproduktorů.

Zprávy - všechny typy

Psaní textových zpráv je možné pouze pomocí dotykového pera. Psát textové zprávy je možné pomocí rozpoznávání rukou psaného písma nebo pomocí virtuální klávesnice. Virtuální klávesnice má velmi malá okénka a není možné zadávat písmena prstem, pouze stylusem.

Motorola E680 sice nedisponuje prediktivním vkládáním T9 nebo iTAP, přesto telefon nabízí pomoc při psaní. Pomoc ale diskutabilní. Při rozepsání jednotlivého slova se podbarví políčka s písmeny, které by měla následovat, ale funkčnost této služby je nulová. Telefon nezná většinu českých slov. Telefon by měl být schopen si již napsané slova pamatovat (obdobně jako u prediktivního vkládání iTAP), práci při psaní textových zpráv to však nijak neurychlí. Psaní pomocí virtuální klávesnice je alespoň v našem případě rychlejší než pomocí rukou psaných znaků.

Editor textových zpráv nabízí psaní jak klasických textovek tak MMS zpráv. Po vložení obrázku nebo libovolného souboru telefon sám změní zprávu SMS na MMS. Lze však navolit psaní pouze SMS zpráv kdy vkládání souborů není možné. V editoru je možné snadno vybrat číslo (nebo e-mailovou adresu u zpráv MMS) z telefonního seznamu, který zobrazí všechny kontakty najednou (ze SIM karty i z paměti telefonu). V seznamu je možné vyhledávat pomocí prvního písmene. Je možné zaškrtnout položku všem a zpráva bude rozeslána všem kontaktům v telefonním seznamu. Telefon nabízí doručenky. Doručenku je však nutné aktivovat u každé zprávy zvlášť, alespoň u námi testovaného vzorku to tak bylo.

Do multimediální zprávy MMS je možné vložit obrázek/fotografii, video nebo přímo v editoru zpráv nakreslit obrázek vlastní. Vložit je rovněž možné zvukový záznam nebo zvukový záznam z editoru přímo pořídit. Z editoru je možné také přímo pořizovat fotografie, které je možné otočit, oříznout nebo změnit jejich velikost. Nechybí možnost připojit do zprávy kontakt, událost, úlohu nebo libovolný soubor.



Porovnání s Nokií 6681.

V telefonu nechybí e-mailový klient (POP3/IMAP/SMTP). E-mailový klient nabízí vytvoření několika účtů. Jednotlivé e-maily je možné odesílat s kopií a skrytou kopií. Do e-mailu je možné vložit kontakt, událost, úlohu nebo libovolný soubor. Nechybí automatické vkládání podpisu a tři priority důležitosti. V telefonu nechybí také klient pro Instant Messaging. Pro upozornění na došlou zprávu je možné použít libovolnou skladbu ve formátu MP3.

Data - EDGE chybí

Motorola E680 podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. EDGE chybí, to nabízí až novější model A780. Telefon je vybavený wapovým prohlížečem 2.0, který na rozměrném displeji poskytuje kvalitní zobrazení. Telefon je vybavený integrovaným modemem. Telefon je k počítači možné připojit přes Bluetooth nebo pomocí USB datového kabelu. Infračervený port telefon nemá. Pro připojení na internet je možné využít připojení přes Bluetooth. Nechybí počítadlo přenesených dat.

Motorola E680 podporuje Mass Storage přes USB. Jednotlivé soubory je možné jednoduše vkládat a mazat. Vložená MMC/SD karta se zobrazuje jako samostatný disk. K telefonu se dodává speciální software pro práci s osobním počítačem, který jsme neměli k dispozici. Motorolu E680 je možné připojit i k programu Mobile Phone Tools, který nabízí synchronizaci s Outlookem a práci s počítačem.

Další funkce - rádio a MP3 přehrávač

Motorola E680 má přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. U události je možné mimo názvu zadávat umístění, poznámku a začátek a konec události. Zvolit je možné zda-li se jedná o celodenní událost a nastavit upozornění v čas události, jednu minutu před, pět minut před, 10 minut před, 15 minut před, 30 minut před, hodinu před nebo den před událostí. Nechybí opakování (denně, týdně, měsíčně, ročně nebo definované uživatelem (každý dva dny, tři dny, čtyři dny, pět dní, 10 dní nebo 20 dní).

Dále je v telefonu možné psát poznámky ve formátu .txt, zadávat úkoly (možnost zapsání poznámky, tři stupně priority, datum splnění, datum a čas upozornění, možnost třídění podle priority a času), kreslit vlastní obrázky nebo přehrávat hudbu a video. Pro přehrávání hudby ve formátu MP3 a videa MPEG4 je připraven přehrávač RealPlayer. Hudební soubory je možné třídit podle žánru, interpreta nebo alba. Nechybí náhodný výběr přehrávaných skladeb. V telefonu je možné vytvářet playlisty, které je možné libovolně pojmenovat a ukládat je. Kvalita přehrávaných záznamů je na velmi dobré úrovni a potěší také maximální hlasitost. To platí jak pro přehrávání přes sluchátka tak pro přehrávání přes vestavěné stereo reproduktory. Poslech hudby je možné i na pozadí při používání jiných funkcí telefonu. Telefon je možné použít jako velmi kvalitní videopřehrávač. Přehrávání videa ve formátech MPEG4 a 3GPP při horizontálním zobrazení nabízí velmi kvalitní podívanou.

Dále se v telefonu nachází jednoduchá kalkulačka, budík se dvěma časy a FM rádio. Rádio je možné poslouchat při připojených sluchátkách, poslech je však možný i přes vestavěné stereo reproduktory (je možný i monofonní poslech, který může být v některých případech kvalitnější). Rádio nabízí 30 míst pro uložení oblíbené stanice, možnost pojmenování stanice, automatické a ruční vyhledávání. Rádio je možné poslouchat i při práci s jinými funkcemi telefonu.

Samostatnou kapitolu jsou Java aplikace. Motorola E680 podporuje Javu MIDP 2.0. Java je jediný způsob jak linuxovou Motorolu obohatit o nové funkce. Javu zvládá testovaná Motorola opravdu rychle. V testu jBenchmark dosáhla Motorola E680 výsledku 8184 (verze 1), 678 (verze 2) a 279 (verze 3D). V testu verze 1 je z testovaných telefonů prodávaných u nás výše pouze Motorola MPX220 (14312) a Treo 650 (10386), v testu verze 2 je rychlejší pouze smartphone Motorola MPx220 (853) a verzi 3D jsou výše pouze, z u nás nabízených telefonů, Nokie se Symbianem S60: 6630 (313) a 6681 (285). Motorola E680 má ze všech testovaných telefonů displej s největším rozlišením. Java aplikace dokáží využít celý potenciál rozměrného displeje při horizontálním zobrazení.

S nabídkou Java aplikací pro Motorolu E680 je však potíž. Testovaný telefon se oficiálně nabízí pouze v Číně a většina aplikací je v čínštině. V testovaném vzorku bylo 14 předinstalovaných Java her, z nichž pouze jedna byla v angličtině. Některé programy jsme vzhledem k nesrozumitelnosti nedokázali ani spustit. Problém s Java aplikacemi je také v dostupnosti aplikací. K dispozici jich moc není. Z vestavěných aplikací nás zaujal simulátor závodního auta a simulace basketballu, které při horizontálním zobrazení a vhodně rozmístěných ovládacích prvcích dělají z Motoroly E680 dokonalé herní zařízení.

Fotoaparát - pouze VGA

Motorola E680 má integrovaný fotoaparát s maximálním rozlišením VGA. Megapixelový fotoaparát nabízí až novější model A780. Fotoaparát testovaného telefonu má osminásobné digitální přiblížení, jas je možné nastavit v devíti krocích. Zvolit je možné také typ osvětlení (Automatický, Direct Sun, Incandescent a Fluorescent), nebo některý z efektů (černobílý, Sépia, Solarizace, negativní).

Fotografie je možné pořizovat v rozlišeních 160 x 120 obrazových bodů, 320 x 240 obrazových bodů nebo v rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Na výběr jsou tři úrovně kvality snímků. Nechybí malé zrcátko pro pořizování autoportrétů a samospoušť. Dioda pro přisvětlení chybí, telefon nabízí pouze noční režim. Pořízené snímky je možné v telefonu dokreslovat pomocí dotykového displeje a pera, natáčet, ořezávat, nebo měnit jejich velikost. Kvalita pořízených fotografií je na průměrné úrovni.

Při nahrávání videa je možné využít, stejně jako u fotoaparátu, osminásobné digitální přiblížení a nastavení jasu v devíti krocích. Videa ve formátu 3GP je možné pořizovat v rozlišeních 128 x 96 obrazových bodů nebo 176 x 144 obrazových bodů. Kvalitu videonahrávek je možné nastavit ve třech krocích. Videonahrávky mohou být se zvukem nebo bez. Délka videonahrávky je omezena pouze volnou pamětí telefonu nebo volným místem na paměťové kartě.

Sečteno podtrženo

Proč ho koupit? Multimediální schopnosti

Kvalitní displej Proč ho nekoupit? Absence alfanumerické klávesnice

Nedostupnost Java aplikací Kdy? Oficiálně se v ČR neprodává Za kolik? Oficiálně se v ČR neprodává

Motorola E680 je velmi povedený multimediální telefon, který zaujme perfektním displejem, špičkovým přehráváním hudby včetně vestavěných stereo reproduktorů a integrovaného FM rádia, hrami s prvotřídní grafikou, zpracováním a hratelností, kvalitními organizačními funkcemi a přehráváním videa. Za nedostatky považujeme absenci jakékoliv alfanumerické klávesnice, fotoaparát, který nabízí pouze VGA rozlišení, a hodilo by se také EDGE. Všechny tyto nedostatky nabízí novější model v nabídce Motoroly A780. Velkým mínusem je absence Java aplikací, bez kterých je Motorola E680 poloviční. Inovovaný model E680i nabízí navíc přehlednější uživatelské prostředí známé z modelu A780 a možnost poslechu hudby přes Bluetooth sluchátka.