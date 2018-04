Motorola E680 - multimediální bomba s Linuxem (první informace)

Motorola se činí a představuje jednu novinku za druhou. Vedle modelu E398, o které píšeme zde a modelu C650, o kterém vás informujeme v tomto článku, představila minulý týden u příležitosti kongresu Miami Music Multimedia nový multimediální telefon E680.

Dotykový displej místo klávesnice

Motorola E680 běžnému mobilu moc podobná není. I její zařazení na trhu je někde na rozhraní běžného mobilu a chytrého mobilu. V každém případě samotná Motorola tento přístroj značí jako multimediální mobil, nikoliv jako chytrý telefon. Motorola E680 nemá klasickou klávesnici, jen pár funkčních kláves a multifunkční joystick. Hlavním ovládacím prvkem je ale rozměrný dotykový displej s rozlišením 320 x 240 obrazových bodů.

Silné srdce a velká paměť

Srdcem telefonu bude procesor Intel xScale 300 MHz a operační paměť bude mít velikost 32 MB. Pro množství aplikací bude telefon využívat výměnné paměťové karty typu SD s maximální kapacitou 1 GB. To by mělo stačit i náročným zákazníkům. Paměťová karta se jistě bude hodit, telefon totiž bude umět přehrávat MP3 skladby, bude umět nahrávat a přehrávat videa ve formátu MPEG4 a samozřejmě má i integrovaný VGA fotoaparát.

Jedeme na Linux

Telefon bude pohánět operační systém Linux, zatím však neznáme další podrobnosti. V každém případě to bude již druhá Motorola s tímto operačním systémem. První je model A760, který se ale prodává jen v Asii. Příznivci Linuxu se tak dočkají svého oblíbeného systému na mobilu i v Evropě.

Hrajeme stereo

Motorola E680, stejně jako model E398, disponuje dvěma reproduktory, takže sama o sobě, i bez sluchátek, umí reprodukovat stereo vyzváněcí melodie. Motorola pro oba modely připravila i speciální melodie s 3D efektem doplněné o vibrace a světelné efekty. Stereo bude ale možné poslouchat i MP3 skladby a to i bez sluchátek.

Chybí něco?

Telefon má velmi bohatou i další výbavu. Disponuje Bluetooth, umí Javu MIDP 2.0 a výrobce se chlubí novým 3D grafickým rozhraním. Další výbava by pak měla odpovídat modelům E398, nebo populárním véčkům V300, V500 a V600. Díky operačnímu systému Linux by ale mělo být možné do telefonu nahrávat další aplikace.

Mobil nebo smartphone?

Motorola o novém modelu E680 mluví jako o multimediálním telefonu. Tím skutečně bude, jeho výbava a možnosti jsou skutku výborné. Navíc ale nebude problém telefon využít jako běžný chytrý telefon. Rychlý procesor, podpora paměťových karet a otevřený operační systém dávají v tomto směru bohaté možnosti.

Motorola E680 by se měla začít prodávat již před polovinou roku. Neoficiální předpokládaná cena je zhruba 300 USD, tedy v přepočtu pod 9 000 Kč. To by bylo opravdu hodně málo. Motorola by v tomto případě s odbytem telefonu žádné problémy mít neměla, spíš naopak.

Další informace o telefonu bychom měli získat příští týden na veletrhu CeBIT. Jakmile je získáme, ihned se o ně s vámi podělíme.