Motorola E550 – populární V300 s Bluetooth a videem (dojmy a fotografie)

V zavřeném stavu byste si novou Motorolu E550 lehce mohli splést s modelem V300. Telefony totiž vypadají úplně stejně, jen tmavě modrou barvu vystřídala barva černá. Stejný je i matný povrch vnější části telefonu, vnější displej, anténa a všechny ostatní detaily. Stejná je jak hmotnost 118 gramů, tak i rozměry 89 x 49 x 25 mm. Černá barva telefonu sluší, i když vypadá trochu smutně. Oproti smečce stříbrných véček je to ale vítaná změna.

Změny najdeme až po otevření telefonu. Jiná je totiž celá klávesnice telefonu. To je změna k lepšímu, především alfanumerická klávesnice je díky větším klávesám lepší, než tomu bylo u modelu V300. U funkčních kláves není rozdíl tak patrný, tam se obě klávesnice od sebe příliš neliší. Tvar kláves je stejný, jako u jiného u nás dobře známého modelu V500.

Motorola E550 je stejně jako předchozí model V300 určena výhradně pro prodej u operátorů skupiny T-Mobile, tedy i u českého T-Mobile. Tomu odpovídá i upravené menu telefonu. U testovaného vzorku bylo možné změnit růžové menu T-Mobile, ale pozměněné ikony zůstaly. Nebylo možné ani v hlavním menu přidat či ubírat funkce, jen je přerovnávat.

Proč označení E550, když se jinak všechna véčka výrobce mají v označení logicky písmeno „V“? Tak tuto otázku si klademe také. Nástupce modelu V600 se jmenuje V620. Nástupce Motoroly V500 se bude jmenovat V547 a i všechny další modely této řady nesou označení V. Možná že je písmeno E vyhrazeno modelům určeným pro operátora T-Mobile, písmeno E má totiž v označení i model E398, který se taktéž prodává zatím výhradně u T-Mobile. Dřív ale označení tohoto modelu Motorola vysvětlovala jako Entertainment, tedy zábava. Tomu by odpovídala výbava telefonu, i označení dalšího chystaného modelu E680.

Na první pohled tedy moc změn nové véčko Motoroly nepřináší. Uvnitř je to ale jiné a rozdíl je mezi oběma telefony výrazný. Začít můžeme u Bluetooth. Tím se starší model V300 pochlubit nemohl. Bluetooth byly vybaveny až modely V500 a V600. Nyní tedy Motorola dává Bluetooth i do nižší střední třídy mobilů, kam nová Motorola E550 patří. A příští rok prý zamíří Bluetooth ještě níž, možná i do kategorie low-endů, tedy telefonů s cenou okolo 5 000 Kč. Bluetooth je v modelu E550 plnohodnotné, lze se pomocí něj připojit k jinému telefonu, počítači, nebo jej lze použít pro osobní HF sady či pro handsfree do auta.

Další inovací, kterou v novém, véčku najdeme, je podpora videa. To lze nejen přehrávat, ale i nahrávat. Předchozí model V300 neuměl ani jedno, přehrávat video uměl top model V600. Videonahrávky jsou ve formátu 3gp a maximální délka jedné je 35 sekund (na výběr jsou dvě velikosti a buď maximální délka, nebo délka pro MMS). Do telefonu se v tomto vejde maximálně 7 nahrávek, to v něm ale nesmíte mít žádné melodie a písničky a ani fotografie. Celková paměť telefonu je přibližně 4 MB. Na displeji je přehrávání sekvencí poměrně slušné, což je zásluha právě displeje. Ten má standardní rozlišení 176 x 220 obrazových bodů, umí zobrazit 65 000 barev a je aktivní. Jedná se o jeden z nejlepších displejů na trhu vůbec.

Další funkce telefonu jsou stejné, jako u modelu V300. K dispozici je VGA fotoaparát, podpora melodií ve formátu MP3, Java, slušný seznam, ale také drobnosti které nepotěší, jako slovník iTap s diakritikou, nebo vyhledávání v seznamu jen podle prvního písmene. Naopak testovaný vzorek měl paměť na příchozí SMS a to asi na 50 zpráv – telefon neukazuje exaktní číslo.

Motorola E550 se začne prodávat před koncem letošního roku, ale v této chvíli není známa ani cena, ani přesné datum zahájení prodeje. Cena by se však neměla příliš lišit od současné ceny modelu V500, který stojí přibližně 8 000 Kč včetně DPH.

