Motorola E398 na CeBITu - adept na mobil roku? (první dojmy)

Motorolu E398 jsme mohli v prapůvodní verzi vidět přesně před rokem, na loňském CeBITu. Tenkrát se jmenovala E390 a k vidění byla jen maketa. Nyní jsou k dispozici již první funkční vzorky modelu E398 a to dokonce s českým menu. I to by měla být záruka, že se s telefonem brzy setkáme na pultech prodejen. Motorola tvrdí, že posledním problematickým modelem byla Motorola V600 a nyní již bude termíny uvedení na trh plnit. Nechme se tedy překvapit, u Motoroly E398 by to mělo být ještě ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Motorola E398 je zajímavá především jednou, zatím neobvyklou, funkcí. Tou je dva reproduktory, které nabízejí stereofonní poslech. A to jak vyzváněcích melodií, tak i běžných MP3 skladeb, které ovšem také mohou sloužit jako vyzváněcí melodie. Motorola umí hrát stereo jak nahlas, tak přes sluchátka, což asi bude v případě poslechu MP3 praktičtější varianta. Na druhou stranu, i přes reproduktory hraje Motorola E398 perfektně a u vyzváněcích melodií jí můžeme směle označit za současného krále. Poráží i šedesátičtyřhlasou polyfonii korejských výrobců.

Aby měl poslech MP3 skladeb nějaký praktický význam, je potřeba nabídnout dostatečnou kapacitu paměti. Samotný telefon disponuje 5,5 MB paměti, což stačí tak na dvě skladby ve slušné kvalitě. Ukládat ale MP3 skladby do telefonu nebude nutné, protože pod zdířkou na kartu SIM nabízí nová Motorola slot pro paměťovou kartu T-Flash. Karta je extrémně malá a při uvedení telefonu na trh by měla být k dispozici s kapacitou 128 MB, později až 512 MB. Karta by měla být relativně levná, verze 128 MB by neměla stát víc, než 1000 Kč.

Motorola E398 má i další výbavu velmi bohatou. Ve své podstatě se jedná o shodný model s Motorolu V500 nebo V600. Telefon má Bluetooth, GPRS třídy 10, výborný aktivní barevný displej, integrovaný VGA fotoaparát a umí přehrávat videosekvence ve formátu MPEG4. Cena telefonu by neměla přesáhnout 10 000 Kč, spíš by mohl být ještě levnější. Je také velmi pravděpodobné, že jej najdeme v nabídce jednoho z našich operátorů, podobně jako Motorolu V300. Další parametry motoroly E398 najdete v tomto článku.

Dnes vám nabízíme první fotografie funkčního telefonu. Další podrobnější informace vám nabídneme v příštích dnech, včetně dalších detailních fotografií.

Integrovaný fotoaparát je na zadní straně telefonu. Rozměrný aktivní displej má rozlišení 176 x 220 bodů a patří mezi nejlepší na trhu. Motorola E398 má několik nových variant grafického zpracování menu.

Klávesnice je velmi povedená a joystick je mnohem přesnější, než u modelu V80. V obou případech jsme ale měli k dispozici jen předsériové vzorky. Systémový konektor je stejný, jako u Motoroly V300 a dalších současných modelů značky.

Stereofonní reprodukce vyzváněcích melodií je u Motoroly E398 skutku famózní. U vybraných melodií je patrný i speciální zvukový 3D efekt.

Mřížka reproduktorů skrývá i velmi intenzivní světlo, které může svítit několika barvami. U speciálních melodií je vše synchronizováno.

Detail na slot pro paměťovou kartu, který je částečně skrytý pod kartou SIM. Pod objektivem fotoaparátu je velmi intenzivní světlo nahrazující blesk.