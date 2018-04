Motorola E398 – multimediální superstar (recenze)

O Motorole E398 jsme vás již několikrát informovali. Tento telefon Motorola představila před letošním veletrhem CeBIT, kde byl také k vidění. Novinka vzbudila zaslouženou pozornost, jedná se totiž o první evropský stereo mobil. Motorola E398 má zabudovaný MP3 přehrávač a hudbu umí reprodukovat stereofonně. To by ale nebylo až tak výjimečné, pokud by šlo jen o stereofonní výstup na sluchátka. Takových mobilů už pár je. Jenomže nová Motorola umí vyhrávat ve stereu i bez sluchátek. Má totiž zabudované dva reproduktory na bocích telefonu. Další předností telefonu je podpora paměťových karet Trans-Flash.

Motorola E398 je pokračovatelem řady véčkových modelů výrobce řady „V“. Až na MP3 přehrávač má skoro stejnou výbavu jako modely V500 a V600, které jsme vám již podrobně představili v těchto recenzích:

Na rozdíl od těchto modelů véčkové koncepce je nová Motorola E398 klasicky koncipovaný mobil.

Vzhled - elegantní klasika

Motorola je známá především svými véčky. Nezapomíná ale ani na klasicky koncipované telefony, mezi které patří i dnešní novinka. V hierarchii značky stojí mezi klasicky koncipovanými modely nejvýše, nepočítaje mobily pro 3G a chytré telefony. Motorola E398 je klasický kvádr s relativně ostře řezanými rysy. Telefon se bude vyrábět v několika barevných variantách, běžně k dostání ale bude asi jen námi testovaná varianta kombinující tmavě modrou a stříbrnou barvu. Stříbrný je rám okolo telefonu (pravděpodobně kovový), klávesnice, orámování displeje a horní zadní část telefonu. Zbytek telefonu je modrý. Některé detaily jsou „pochromované“, což napomáhá celkově dobrému dojmu z použitých materiálů. Zpracování je také dobré, jen zadní kryt baterie měl menší vůli. Historii a stáří testovaného telefonu však neznáme.

Na některých fotografiích je verze telefonu určena pro T-Mobile, na dalších pak verze určená pro volný prodej. Rozeznáte je snadno, verze pro T-Mobile má o tlačítko navíc, které najdete nad joystickem. Tlačítko nese charakteristický znak T-Zones. Jinak se telefony nikterak neliší.

Při bližším prozkoumání telefonu si všimnete dvojice reproduktorů na bocích telefonu. Reproduktory jsou umně zakryté mřížkou a z telefonu nijak nevystupují. Pod mřížkou reproduktorů jsou multibarevné diody, které ale také nejsou na první pohled vůbec patrné. Na zadní straně telefonu je v tandemu umístěný objektiv fotoaparátu společně s zrcátkem pro autoportrét. Pod nimi je velmi malé kolečko, které skrývá velmi silný integrovaný blesk. Standardní systémový konektor je ve spodní části telefonu, konektor pro sluchátka je na opačné straně, na vrchu telefonu pod gumovou, pevně připevněnou, krytkou. Očko pro poutko na šňůrku je umně skryto v levém horním rohu telefonu.

Rozměry nové Motoroly jsou 110 x 46 x 19 mm a její hmotnost je 108 gramů. To sice není zrovna málo, ale vzhledem k rozměrům telefonu to je akceptovatelná hmotnost. Telefon působí robustním dojmem, k čemuž přispívají i viditelné šroubky na zadní části přístroje. Viděli jsme již i černou a stříbrnou variantu telefonu, v této chvíli ale nevíme, jestli se tyto barevné varianty u nás budou nabízet.

Baterie - průměr

Motorola většinou neuvádí kapacitu baterií a to platí i o baterii v testované Motorole E398. V každém případě se jedná o Li-Ion článek, pravděpodobně s kapacitou 850 mAh. V našem testu telefon vydržel na příjmu na jedno nabití baterie dva a půl dne, nutno podotknout že s častým testováním MP3 přehrávače. Při téměř trvalém poslechu hudby přes reproduktory telefonu telefon vydržel na jedno nabití baterie 10 hodin. Výsledek nikoliv oslňující, ale docela slušný.

Displej - těžko hledat lepší

Displej Motoroly E398 je jedním slovem perfektní. Parametry má stejné, jako displeje v modelech V300, V500 a V600, má ale lepší jas a kontrast. To platí i o námi testované Motorole V500, která má také lepší jas a kontrast, než „starší“ vzorky modelů V300 a V600, které máme k dispozici.

Displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a úhlopříčku přibližně 48 milimetrů. Jedná se o aktivní displej (TFT) schopný zobrazit 65 000 barev. To proč je displej tak dobrý tkví v poměru úhlopříčky a jeho rozlišení. Tak vysoké rozlišení totiž má jen velmi málo běžných mobilů pro GSM a když už, tak při větší úhlopříčce. Displej Motoroly je také velmi jemný, téměř bez viditelného rastru. S displejem Motoroly se může měřit například displej Samsungu D410, nebo některé modely Sharpu. Jiné telefony zaostávají.

U displeje Motoroly lze nastavit jas v šesti krocích. Délku podsvícení lze nastavit na 20, 40 a 60 sekund, následně lze aktivovat spořič a to s prodlevou jedné nebu dvou minut. Animovaný spořič je aktivní zhruba minutu, pak telefon potemní. Na rozdíl od véčkových modelů Motoroly se ale na displeji v inverzním režimu zobrazí informace o čase, síle signálu a stavu baterie. Zobrazení je ale poměrně malé, jen v úzkém pruhu, který se na displeji posouvá.

Displej lze vylepšit tapetou, která je následně vidět na pozadí ve většině položek menu telefonu. Novinkou jsou takzvaná „klubová světla“, která se skrývají pod mřížkami reproduktorů. Ty lze využít v nejrůznějších režimech, při příchozím hovoru, SMS, blikají i při nabíjení a podobně. Světla jsou mnohobarevná, ale vcelku decentní. Určitě více než u Motoroly V80. Světla lze vypnout a pak si ani nebliknou.

Ovládání - jak si přejete

Heslem Motoroly je absolutní personalizace. To platí i pro tento nový model. Na první pohled se to může zdát složité, ale kdo si s telefonem pohraje, bude jej mít natavený přesně tak, jak si bude přát. Začíná to již nastavením funkcí joysticku a kontextových kláves v pohotovostním režimu. Čtyřem směrům joysticku i oběma kontextovým klávesám můžete přiřadit téměř libovolnou funkci. Dále je možné vybrat, zda se na displeji budou zobrazovat ikony pro vybrané funkce k joysticku, nebo jestli zůstanou schované. Překopat lze celé hlavní menu, které je buď ikonové, v matici tři krát tři ikony, nebo textové a vertikálně řazené. V souvislosti s tematickými balíčky (více za chvíli) jsme již viděli i jiné varianty menu, možností asi bude obrovské množství.

Vybrat a přesouvat lze všechny položky v hlavním menu a to samé je možné i v jiných menu telefonu, třeba u zpráv. Můžete si tak zvolit, které položky budou mezi prvními a které se schovají někam na konec fronty. Hlouběji zanořené menu jsou již jen textové a vertikálně řazené. Možnosti nastavení doplňují zkratky a volba, zda bude možné menu listovat dokola, nebo jen projíždět od začátku na konec a zpátky. Zkratky je nutné nastavit, menu není očíslované, což je s ohledem na možnost jeho úplného překopání logické.

Klávesnice telefonu je velká a pohodlná. Alfanumerické klávesy mají optimální zdvih a jsou opravdu velké. Slušné jsou i funkční klávesy, mezi kterými je, u testovaného vzorku, jedno tlačítko navíc. Jedná se o klávesu pro vstup na T-Zones, tedy o úlitbu operátorovi. Toto tlačítko ubralo polovinu z kláves pro vstup do menu. V praxi to ale žádný významnější problém neznamená. Verze telefonu pro volný prodej toto tlačítko mít nebude (nabízíme fotografie obou verzí telefonu). Po zkušenostech s Motorolou V80 jsme se báli joysticku. Právě u modelu V80 je hodně nepřesný. To ale u této novinky vůbec neplatí, spíš naopak. Joystick udělá přesně to, co chcete, příjemně nás překvapil. Motorola E398 již má přehozenou zelenou a červenou klávesu pro příjem a ukončení hovoru. Zelené tlačítko je vlevo, tak jako u většiny mobilů. Červená klávesa pak funguje jako korekční. Díky tomu je kláves poměrně málo a dá se v nich velmi rychle zorientovat.

Motorola podporuje i celé tematické balíčky (témata) kombinující tapety, melodie a spořiče displeje. V testovaném telefonu byly dva, jeden univerzální, druhý pro T-Mobile. Do telefonu by ale mělo být možné nahrát i jiné balíčky. V dříve testovaném vzorku Motoroly E398 jich bylo hned několik a nabízely i jiné grafické ztvárnění menu telefonu (můžete si je prohlédnout na jedné z fotografií). To v aktuálně testovaném vzorku mělo standardní podobu. V případě nastavení pro T-Mobile pak v standardní podobě pro tohoto operátora, jako třeba u Motoroly V300. Toto menu ale šlo vypnout a nastavit buď vlastní variantu, nebo přednastavenou s názvem Motorola. U testovaného vzorku nebylo možné měnit barevné schéma menu, to se změnilo jen se změnou celého tematického balíčku. Grafická úprava menu je oproti modelům V300, V500, nebo V600 lehce pozměněná.

Telefonování - parádní hlasitý odposlech

V případě telefonování platí pro model E398 téměř to samé, co pro model V600. Telefonní seznam pojme 1000 vícepoložkových kontaktů, které lze třídit libovolného počtu skupin volajících. Od výrobce je v telefonu přednastaveno pět skupin volajících, další lze přidávat. U skupin je možné nastavit vyzváněcí melodii a blikání diod skrytých pod mřížkami reproduktorů. Vyzváněcí melodii lze přiřadit i jednotlivému kontaktu a přiřadit lze i jakýkoliv obrázek včetně fotografie. Melodie přiřazená kontaktu má přednost před melodií přiřazenou skupině, kam je kontakt zařazen.

V telefonním seznamu je možné zvolit, zda se budou u kontaktů zobrazovat fotografie, pak se na jeden displej vejdou tři kontakty, nebo jestli se bude zobrazovat obyčejný seznam. Nastavit lze i setřídění seznamu a to buď podle jména, zrychlené volby, nebo hlasového vytáčení. Je možné i nastavení, které zobrazí jen kontakty zařazené do jedné ze skupin volajících. Abychom ale jen nechválili. V telefonním seznamu lze vyhledávat jen podle prvního písmene a to je, hlavně v takhle rozsáhlém seznamu, hodně nepohodlné. Navíc seznam může zobrazovat i všechny kontakty od jednoho jména a pak může být seznam téměř nekonečný.

Naopak velkou pochvalu zaslouží hlasitý odposlech. Zvuk jde totiž z bočních reproduktorů, takže je velmi čistý a případně i dostatečně hlasitý. Není problém takto telefonovat i v autě a třeba i s otevřeným okénkem. Slušnou citlivost má i mikrofon. Vedle hlasitého odposlechu lze samozřejmě telefonovat i s přístrojem u ucha a nebo pomocí HF sady, která se k telefonu dodává. Sluchátka jsou velmi kvalitní. Pokud budete poslouchat MP3 přehrávač a někdo zavolá, přehrávání se automaticky přeruší.

Kvalita vyzváněcích melodií je jedním slovem perfektní. Použít lze MP3 skladby nebo MIDI skladby. Zvuk je skvělý a pokud zvolíte jednu z speciálně připravených melodií, bude telefon do rytmu blikat (jak barevné diody v bocích telefonu, tak klávesnice a blesk v zadní části telefonu) a i vibrovat.

Na závěr této kapitoly dodejme, že pomocí Bluetooth lze kontakty přijímat i odesílat, lze je kopírovat a telefon umí zároveň pracovat se svou vnitřní pamětí a pamětí na kartě SIM. V případě vyzváněcích melodií nabízí Motorola E398 i vlastní mixážní program MotoMixer. Telefon je třípásmový: GSM 900/1800/1900 MHz.

SMS, EMS, MMS a e-mail

Motorola E398 umí asi všechny současné druhy textové komunikace. Většinu zákazníků ale asi bude nejvíce zajímat práce s SMS. Editor SMS je přehledný, na displej se vejde osm řádků textu. Telefon při psaní zpráv odpočítává znaky, ale při použití prediktivního slovníku iTap trochu jinak, než je tomu u jiných telefonů. Ať se jedná o znak s diakritikou nebo bez, telefon odečte jen jeden znak. Přitom nová Motorola odesílá zprávy s diakritikou, takže jedna zpráva má jen 70 znaků, místo obvyklých 160. Počet odesílaných zpráv se přitom dozvíte až po potvrzení odesílání a to už je pozdě. Telefon nabízí plnohodnotné doručenky.

Samotný český slovník iTap je kapitolou sama pro sebe. Kdo je zvyklý na běžnější slovník T9, bude napoprvé s iTapem tápat. Slovník totiž moc slov nezná, musíte ho je naučit. A to se dělá poněkud nezvyklým způsobem. Při zadávání slova slovník po zadání každého písmena nabídne všechny možné varianty již zadaných znaků. Někdy se trefí správně, někdy je potřeba zdlouhavě listovat nabídkou zobrazenou na spodním řádku displeje. Když ale už jednou slovo zadáte, slovník si je pamatuje a pak už se s ním píše docela pohodlně. Navíc slovník dokáže předvídat a v některých případech nabídne správné slovo už po napsání několika prvních znaků. Výhodou je, že slovník si takto pamatuje třeba i e-mailové adresy a to nejenom v editoru zpráv, ale kdykoliv, kdy je potřeba je zadat. Ve své podstatě můžete slovník naučit psát bez diakritiky a i při postupném zadávání slov lze vždy najít variantu bez háčků a čárek.

V jednom z testovaných telefonů byly docela zajímavé skiny, při kterých se změnilo i menu telefonu.

Testovaný vzorek Motoroly E398 disponoval pamětí na příchozí SMS. Měřič paměti ale neukazuje exaktní čísla, jen procenta. Velikost paměti odhadujeme na zhruba 50 zpráv. U nových Motorol to ale je jednou tak, podruhé onak a v jednom testovaném telefonu paměť na SMS je, v jiném nikoliv. Pravděpodobně to záleží na továrním nastavení telefonu. Pamětí na odchozí SMS by ale měl disponovat každý vyrobený kus. Do SMS lze vložit obrázek, animaci, nebo melodii, telefon podporuje EMS.

Editor MMS na první pohled vypadá jako editor SMS. Do zprávy ale lze vložit obrázek, melodie, fotografie, video a zvukový záznam. Zvukový záznam lze pořídit přímo z editoru, fotografie nikoliv. Jedna MMS může mít maximálně 65 KB, e-mail až 100 KB. E-mailový editor pak vypadá úplně stejně jako editor MMS, i možnosti vložení příloh jsou identické. V obou případech telefon ukazuje jak velká už zpráva je. V případě e-mailů telefon podporuje protokoly IMAP4, SMTP a POP3. Při stahování e-mailů není vidět, kolik jich do telefonu putuje a pokud je v e-mailu přiložena příloha, kterou telefon nepodporuje, tak zprávu nepřijme. S diakritikou je to všelijaké, některé znaky se zobrazí, jiné nikoliv. Motorola E398 má i klient pro Instant Messaging, ten se nám ale zprovoznit nepodařilo.

Data a připojení k počítači - Bluetooth

Motorolu E398 lze k počítači připojit přes USB kabel nebo pomocí Bluetooth. V menu připojení telefonu k počítači je oproti jiným modelům výrobce jedna položka navíc. Tím, že telefon podporuje paměťové karty Trans-Flash, lze si v menu telefonu vybrat, zda se telefon připojí k počítači vnitřní pamětí nebo pamětí na kartě. V prvním případě je možné telefon synchronizovat pomocí programu Mobile Phone Tools, ve druhém je možné telefon připojit k osobnímu počítači bez speciálního software. Ve druhém případě není možná synchronizace pouze stahování a nahrávání multimediálního obsahu. Při připojení pomocí USB datového kabelu se paměťová karta telefonu v počítači (Windows XP) hlásí jako další pevný disk.

Karta Trans Flash je opravdu miniaturní. Slot je umístěn vedle slotu pro SIM.

V případě paměťových karet se telefon chová jako další disk a lze tedy na kartu kopírovat cokoliv. V případě melodií, MP3 skladeb a obrázků je pak telefon dokáže i přečíst či přehrát. Synchronizace telefonu s počítačem je možná, Motorola pro tento případ připravila software PhoneTools, který se ale běžně s telefon nedodává. Program samotný stojí zhruba 700 Kč, v balíčku s USB kabelem zhruba jednou tolik. Pomocí Bluetooth lze jednotlivé položky přenášet z i do počítače bez nutnosti instalovat software. Jelikož je možné třeba fotografie pořízené telefonem ukládat na paměťovou kartu, není pak pro jejich stažení do počítače synchronizační software potřebný.

Motorola E398 disponuje GPRS třídy 10 a Wapovým prohlížečem verze 2.0. Prohlížeč je přehledný, což je zásluha velkého displeje a použitého fontu. Nastavení telefonu pro MMS, Wap a připojení na internet se nám povedlo ze stránek výrobce pomocí binárních SMS. Nastavení těchto parametrů přímo v telefonu není příliš pohodlné a přehledné.

MP3 přehrávač - nahlas nebo do sluchátek

Hlavním tahákem nové Motoroly je MP3 přehrávač. Tím zatím mnoho mobilů nedisponuje, i když první vlaštovkou byl již před lety Siemens SL45. Výrobci si pak asi řekli, že MP3 přehrávač v telefonu lidi nechtějí. Jenže co platilo před lety už dnes neplatí a je víc než pravděpodobné, že mobilů s MP3 přehrávačem bude přibývat. Vedle dnes testované Motoroly chystá podobně vybavené telefony například Samsung. MP3 přehrávač má i většina mobilů s operačním systémem, ty jsou ale dražší, než Motorola E398 a většinou nabízejí mnohem horší kvalitu reprodukce.

Motorola E398 a i vlastně další aktuální modely výrobce umí přehrávat MP3 skladby jako vyzváněcí melodie. V případě modelu E398 i pěkně nahlas, díky vestavěným stereofonním reproduktorům. Vnitřní paměť telefonu má kapacitu necelých 5 MB, takže se tam jedna dvě skladby vejdou, to by ale většině zákazníků nestačilo. Proto Motorola E398 podporuje paměťové karty Trans Flash. Slot na karty je vedle slotu na kartu SIM. Karta je miniaturní, při manipulaci by se hodila pinzeta. S telefonem bude dodávaná karta s kapacitou 64 MB, karty s větší kapacitou budou nabízeny jako příslušenství. Karta s kapacitou 128 MB by měla stát zhruba 1 200 Kč, což je rozumná cena, v nabídce budou i karty s větší kapacitou.

MP3 přehrávač je stejný, jako přehrávač vyzváněcích melodií. Zobrazeny jsou buď skladby v paměti telefonu, nebo na paměťové kartě. Přehrávat lze buď jednotlivé skladby s možností trvalého opakování jednotlivých skladeb, nebo je možné vytvořit playlist, který pak telefon bude přehrávat. Telefon zobrazí pojmenování skladby (autor, titul). Pro aktivaci přehrávače je vyhrazeno speciální tlačítko na levém boku telefonu. Jedinou nevýhodou je, v praxi ale nepříliš podstatnou, že není možné se v jednotlivé skladbě posouvat – přetáčet. Používaný přehrávač MP3 je možné skrýt a listovat například v kalendáři. MP3 přehrávač je potom možné ovládat i z pohotovostního displeje telefonu.

A teď to nejpodstatnější, jak to hraje. Hraje to dobře, hraje to velmi dobře. A to jak do sluchátek, tak nahlas. V případě reprodukce do sluchátek se přehrávač s přehledem vyrovná levnějším MP3 přehrávačům. Dodávaná sluchátka – špunty jsou kvalitní, reprodukce je čistá, ale trochu chybějí hloubky. To ale platí o tomto typu sluchátek všeobecně. Bohužel lepší sluchátka se standardním konektorem typu jack připojit nelze, v telefonu je konektor stejného typu, ale menší. Hlasitost je více než dostatečná, většinou stačí využít rozsahu nastavení hlasitosti.

Rozměry karty Trans Flash.

I v případě přehrávání do reproduktorů v telefonu je reprodukce velmi dobrá. Na maximální hlasitost sice začne telefon občas rezonovat, ale maximální hlasitost není nutné nastavovat. Hlasitost je dostatečná i pro přehrávání v jedoucím autě. Opět chybí nejhlubší tóny, to ale není s ohledem na velikost telefonu nikterak překvapující, fyzikální zákony obelstít nelze.

Standardně dodávaná stereofonní sluchátka.

Další funkce - fotoaparát s bleskem

Motorola E398 disponuje i vestavěným fotoaparátem. Objektiv je na zadní straně telefonu a vedle něj nechybí ani zrcátko pro autoportréty. Pod objektivem je velmi silná dioda fungující jako blesk, která chytře svítí jen při pořízení snímku, pak zhasne a aktivuje se opět jen při snímání. Světlo je velmi intenzivní, při pořizování fotografií je to ale něco platné pouze pro focení z velké blízkosti. Světlo ale lze použít i jako velmi slušná svítilna. Fotografie lze ukládat na paměťovou kartu, což je podstatná výhoda.

Fotoaparát nabízí maximálně VGA rozlišení a až čtyřnásobný zoom. Funkce fotoaparátu jsou, až na vestavěný blesk, identické s vlastnostmi fotoaparátu u modelů V500 a V600. Podobná je i výsledná kvalita fotografií. Ta je, při prohlížení snímků v počítači, poněkud podprůměrná. Na displeji ale vypadají fotografie výborně a o to jde především. Dokud nebude mít každý fotomobil megapixelový fotoaparát, tak se z pořízených fotografií stejně papírové fotky neudělají. Fotoaparát má vyhrazeno vlastní tlačítko na pravém boku telefonu.

Levá fotografie je pořízená s pomocí integrovaného blesku. Následné tři fotografie ukazují možnosti zoomu a také, jak se při jeho použití fotografie zmenší. Fotografie nebyly nikterak upravovány.

I další funkce telefonu odpovídají předchozím modelům V500 a V600. Java je ve verzi 2.0, hru tak lze pozastavit a vrátit se k ní až bude zase čas. V testovaném telefonu byly předinstalovány čtyři aplikace. Editor obrázků, fotbal, wakeboarding (jízda za člunem na krátkém prkně) a hra Go Go Gimps s logem hudební stanice MTV, která rozhodně není pro malé děti. Je ale možné, že v prodejní verzi telefonu budou jiné aplikace.

Kalendář je přehledný, nabízí měsíční a týdenní náhled. V týdenním přehledu je každý den rozdělen po hodinách. Akce lze opakovat a v nabídce je i možnost nastavení, jestli má telefon na akci upozornit i z vypnutého stavu. Budíků nabízí telefon libovolné množství. V testovaném vzorku chyběl hlasový zápisník, respektive jsme jej v menu telefonu nenašli, jen v editoru MMS. Telefon má i kalkulačku s pamětí, převodník měn a umí přehrávat krátké videosekvence. Ty ale přímo telefonem nahrávat nelze, buď je lze přijmout pomocí MMS, nebo je lze nahrát z počítače.

Sečteno a podtrženo

Motorola E398 je multimediální telefon jak má být. Má vestavěný fotoaparát, Javu, paměťové karty. MP3 přehrávač je slušný, plně se vyrovná levnějším paměťovým MP3 přehrávačům. Reprodukovaný zvuk je velmi kvalitní, navíc telefon umí přehrávat melodie nahlas a dokonce stereofonně. Velkou výhodou je podpora paměťových karet, které lze použít i pro další multimediální obsah, nejen pro MP3 přehrávač.

Další funkce telefonu odpovídají až na detaily modelům V500 a V600, které patří mezi to lepší, co lze na našem trhu zakoupit. Mnoho uživatelů potěší Bluetooth, jiné nadchnou boční světla při vyzváněcích melodiích. Telefon má i několik nedostatků, jako je diakritika při psaní zpráv, nebo vyhledávání v telefonním seznamu jen podle jednoho písmene.

Motorola E398 by se měla začít prodávat v červenci a cena telefonu by neměla překročit 10 000 Kč včetně daně ve volném prodeji. Je velmi pravděpodobné, že telefon bude nabízet T-Mobile, pro který by se tento model mohl stát velkým prodejním hitem. Cena telefonu je přiměřená, s ohledem na MP3 přehrávač a další výbavu až velmi výhodná. Motorola E398 může značce přinést velkou popularitu a obchodní úspěch.

