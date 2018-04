Motorola E365 - TFT displej a fotoaparát do 6 000 Kč? (první dojmy)

Motorola E365 je zatím poněkud tajemný model. Výrobce jej sice představil již začátkem roku, ale dodnes k němu nezveřejnil ani základní technické údaje. Předpokládáme, že se tak ale brzy stane, neboť do uvedení telefonu na trh - v září tohoto roku - již mnoho času nezbývá. Původně byl model E360 určen jen pro asijské trhy, dnes to vypadá, že se bude prodávat v Evropě a i u nás. Největší předností tohoto modelu by měla být cena, podle zatím oficiálně nepotvrzených informací by se měla vejít do šesti tisíc korun včetně DPH. To je za multimediální telefon s integrovaným fotoaparátem velmi slušná cena, kterou ocení jak zákazníci, tak operátoři, kteří čekají na levný MMS telefon.

Motorola ano i ne

Model E365 není pravověrná Motorola. Pochází z produkce a vývojových dílen některého z asijských výrobců. Není to u Motoroly nic výjimečného, taktéž převzaté modely T205 a T191 se u nás prodávaly, či ještě prodávají. Dalším modelem se stejným původem je Motorola E360 - přímý předchůdce dnešní novinky. Právě již Motorola E360 a taktéž model E365 využívají systém ovládání všech ostatních současných modelů Motoroly, na rozdíl od dvou předchozích modelů (T205 a T191), které měly úplně odlišné menu. Přestože se jedná o nevlastní potomky Motoroly, poznáte příslušnost k značce, jakmile vstoupíte do menu telefonu. Na první pohled je vše sice stejné (Motorola E360 odpovídá ovládání modelu C350, E365 je blíž modelu T720), struktura menu odpovídá, ale v detailech se původ ihned odhalí. Nemusí to být nevýhoda, praktická je třeba možnost buzení z vypnutého telefonu, kterou všechny pravověrné Motoroly zatím neumožňují.

Střídmý a elegantní

Design nové Motoroly je spíš střídmý. Nevyniká žádnými výstřelky, má spíš nenápadné tvary. Telefonu vévodí rozměrný displej, který ještě opticky zvětšuje tvarování telefonu okolo něj. Klávesnice telefonu odpovídá tvarem a rozmístěním tlačítek ostatním aktuálním modelům výrobce. V zadní části telefonu zaujme pozornost objektiv fotoaparátu a mnoho drobných otvorů pro reproduktor. Nová Motorola není nikterak velký telefon, její rozměry jsou 107 x 45 x 19 mm a ani jejích 92 gramů vám díru do kapsy neudělá.

TFT v low-endu

Motorola E365 přináší jako první mezi low-endové telefony aktivní (TFT) barevný displej, který byl zatím doménou jen dražších telefonů. Je to dobře, TFT displej nemá konkurenci a ten v Motorole E365 to jen potvrzuje. Podle některých zahraničních zdrojů by měl displej zobrazit 260 000 barev, to se nám ale na testovaném vzorku nezdálo, přikláníme se tedy k hodnotě 65 000 barev.

Obraz je jasný a ostrý, slušně čitelný i na slunci. Rozlišení displeje je 128 x 160 obrazových bodů. Displej dobře poslouží při pořizování fotografií vestavěným fotoaparátem. Ten má maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů a nabízí poměrně slušné výsledky, co se alespoň zobrazení na displeji týče (další podporované velikosti jsou 320 x 240 a 160 x 120 obrazových bodů; formáty: JPEG, WBMP, GIF, SiS).

Profily, skupiny volajících a povedený kalendář

Fotografie je možné odeslat pomocí MMS, popřípadě je stáhnout z telefonu do počítače, ale konektor telefonu je jiný než u ostatních modelů výrobce. Kapacita paměti telefonu je 2 MB, což by mělo stačit, a mezi low-endy asi ani větší paměť zatím nelze očekávat. Z další výbavy zmiňme šestnáctihlasé polyfonní melodie (čip Yamaha, podporovaný formát SMAF, iMelody, MIDI), paměť na 300 kontaktů a 100 SMS. Telefon nabízí i SMS chat a 15 skupin volajících, u kterých je možné zvolit ikonu a melodii. Zákazníky jistě potěší i pět profilů, u kterých je možné nastavit barvu grafiky a všechny tóny. Telefon má i velmi slušný kalendář s týdenním a denním náhledem, u kterého si můžete čas plánovat po hodinách. Poznámky ale nemusíte jen psát, do Motoroly E365 je můžete i diktovat. Dvacet čísel pak můžete vytáčet pomocí hlasových příkazů. Oproti jiným modelům výrobce někoho potěší možnost buzení i u vypnutého přístroje.

Pět her

Pro chvíle zábavy nabízí nová low-endová Motorola i pět her. Nejedná se o Javu, hry jsou v telefonu napevno. Z nabídky si tu svoji oblíbenou vybere snad každý, netradiční je letecký simulátor z druhé světové války a bitvy o Pacifik, jinému se bude líbit bowling a někdo dá přednost tetrisu, nebo karetní hře.

Cena a zase ta cena

Nová Motorola E365 by se mohla stát prodejním hitem. Low-endový telefon s TFT displejem a integrovaným fotoaparátem do šesti tisíc, to tady ještě nebylo. Cena se zdá být s ohledem na současnou konkurenci opravdu nízká, Motorola ale nabízí více cenově zajímavých telefonů, jako je momentálně nejlevnější mobil s barevným displejem na našem trhu - model C350. Novince by mohly konkurovat další modely výrobce, chystaná véčka V300 a V500 mají být také velmi levná, ale asi nad cenou modelu E360. V každém případě se máme na podzim na co těšit, dříve drahé multimediální telefony míří mezi klasické low-endy a především předvánoční boj o zákazníka bude velmi zajímavý.

