Motorola E365 - multimediální a exotická (recenze)

Motorola E365 patří v portfoliu výrobce nad multimediální low-end C550 a je, spolu s ním, zatím jediným multimediálním modelem klasické koncepce v nabídce Motoroly. Jinak totiž Motorola nabízí jen multimediální véčka, jako jsou modely V300, V500, V600. Ještě do poloviny roku by se ale měly začít prodávat další klasické modely E398 a C650. Do prodeje ale míří i další véčko V220. Právě toto véčko a model C650 by měly dnes recenzovanou Motorolu E365 nahradit, respektive ji v nabídce Motoroly doplnit.

Motorola E365 totiž není „pravou“ Motorolu, ale vyrábí jej tchajwanský výrobce BenQ. Na tom není nic zvláštního. BenQ pro Motorolu vyrábí například low-end C200 a v minulosti i model T191. Motorola E365 se nejdříve začala prodávat v Asii, později, zhruba koncem loňského roku, i na něterých evropských trzích. U nás se do prodeje dostala až od dubna letošního roku a to jen ve volném prodeji. Žádný z operátorů si jí do své nabídky nevybral. Naopak v sousedním Polsku se jedná o jeden z nejpopulárnějších dotovaných telefonů a tak se s tímto telefonem můžeme již delší dobu setkat i u prodejců nabízejících telefony z dovozu, převážně právě z Polska. My jsme testovali telefon oficiálně určený pro český trh, zapůjčený od společnosti GSMobil.

Vzhled - techno look

Vzhled Motoroly E365 se vymyká obdobným modelům této třídy. Design je vytvořen s důrazem na funkční stránku a tak na telefonu nalezneme spíše ostré hrany, které zjemňují oblé linky. Na první pohled na telefonu zaujme displej, který je vystouplý oproti klávesnici. Displej je zřetelný i z profilu, který doplňuje uprostřed vedená linka. Ta rozděluje přední a zadní část krytu telefonu. Dominantní postavení displeje dokresluje jeho tmavší orámování. Stejné barevné orámování má okolí čočky fotoaparátu, které je spojeno v jeden celek s tlačítkem spouště na levém boku telefonu. Na vrchu čela telefonu, se nachází logo výrobce, které slouží zároveň jako kryt reproduktoru. Na vrchu zadní části je stylizovaný název výrobce a pod ním je umístněn reproduktor vyzvánění. Zcela na vrchu je očko pro poutko. Telefon je docela lehký a tak nošení na krku nic nebrání. Svými rozměry patří testovaná Motorola mezi menší multimediální mobily. Přesné rozměry Motoroly E365 jsou 107 x 45 x 19,5 milimetrů a hmotnost je 93 gramy. Telefon se nabízí v jediném stříbrném provedení.

Displej - slušný nadstandard

Displej Motoroly E365 má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 65 000 barev. Některé technické specifikace displeje ovšem udávají možnost zobrazení až 262 000 barev. S tímto počtem barev se ale prý nedokáže vypořádat zbytek hardware telefonu. Kde je pravda nevíme a pouhým okem nedokážeme na tuto otázku odpovědět. Buď jak buď, displej Motoroly je kvalitní a v dané třídě, kam testovaná Motorola spadá, jeden z nejlepších. Displej je čitelný i na přímém slunečním světle.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části recenze s fotogalerií displejů.

Na displej je možné uložit některou z přednastavených tapet nebo spořič, vlastní obrázek stáhnutý z wapu nebo z osobního počítače nebo fotografii pořízenou integrovaným fotoaparátem. Vestavěné tapety a spořiče námi testovaného telefonu asi zaujmou spíše mladší uživatele, jelikož jejich ztvárnění je plně v režii hudební stanice MTV, se kterou v této oblasti Motorola spolupracuje (až na jednu neutrální tapetu). Nechybí možnost zvolit barevná provedení menu telefonu. Jejich nastavení se však trochu nesmyslně nachází v nastavení jednotlivých profilů a ne v nastavení displeje. Alespoň je možné barevně odlišit jednotlivé spuštěné profily.

Ve stavu šetření energie se na displeji místo spořiče zobrazují černým písmem na bílém podkladu digitální hodiny. Zvláštností Motoroly E365 je možnost nastavení vlastního textu na hlavní displej. Text může mít až 50 znaků. Tak je možné mít na hlavním displeji nastavené upozornění nebo jinou informaci, která bude vždy na očích. Text se na displeji objeví pod názvem operátora kde se jinak zobrazuje použitý profil. Ten pak ovšem není vidět.

Baterie - docela slušná výdrž

Motorola E365 používá Li-Ion baterii o kapacitě 750 mAh. S touto baterií by měl telefon vydržet přes pět dnů v pohotovostním stavu, nebo přes sedm hodin hovoru. V našem testu vydržela Motorola E365 přes čtyři dny s bohatým využíváním všech funkcí telefonu a bez vypínání na noc.

Ovládání - trochu nepřehledné

Všechny ovládací prvky Motoroly E365 jsou umístněné na čele telefonu, s výjimkou tlačítka aktivace fotoaparátu, který slouží rovněž jako spoušť, na levém boku telefonu. Ovládání Motoroly E365 je pohodlné s jedním ale. Navigační čtyřsměrná klávesa, v jejímž středu se nachází tlačítko pro vstup do hlavního menu telefonu, je poměrně malá. Ovládání ulehčuje její znatelné profilování, ale přesto je k stisku nejlepší použít nehet. Jinak jsou kontextové klávesy i alfanumerická klávesnice kvalitní, s dostatečným zdvihem. Jednotlivá tlačítka klávesnice při zmačknutí doprovází slabé lupnutí. Prostřední klávesy alfanumerické klávesnice jsou znatelně vyprofilovány a tak nečiní problém psaní poslepu. To však nebude nutné díky kvalitnímu jasně modrému podsvícení, ke kterému se vztahuje i poněkud tajemné okénko ve spodní části telefonu vedle mikrofonu. Zde se nachází senzor, který ve tmě klávesnici podsvítí na světle nikoliv.

Senzor podsvícení se nachází pod klávesnicí vedle mikrofonu.

Celé Menu působí dojmem, že se jedná o kopii menu, se kterým nejprve přišla Motorola T720. Model E365 nabízí vylepšené ovládání, kdy funkce přiřazené jednotlivým stiskům do určených směrů navigační klávesy nejsou trvale na pohotovostním displeji zobrazena, ale zobrazí se až po stisku libovolným směrem. Ikony funkcí přiřazených k navigační klávese po chvíli opět mizí. S funkcemi přiřazenými k navigační klávese se zobrazí také použitý profil a datum a čas. Z provedení menu je patrné, že je uzpůsobeno pro exotické jazyky. To se projevuje například větším fontem písma v menu a tím pádem posouváním jednotlivých názvů do češtiny lokalizovaných položek na displeji, na který se nevejdou celé.

V hlavním menu je možné se pohybovat pomocí klávesových zkratek. Například po stisku klávesy 6 se aktivuje menu profilů. Motorola E365 nabízí i hlasové ovládání. Po vstupu do hlavního menu je možné přímo vstoupit do menu Rychlého přístupu, kde je možné navolit jednotlivé položky a přidat hlasový záznam.

Na hlavním displeji v klidovém stavu je kontextovým klávesám přiřazen přístup do telefonního seznamu a menu zpráv. Tyto funkce v námi testovaném telefonu nešly změnit. Některé Motoroly E365 však mají ke kontextovým klávesám přiřazeny jiné funkce. To má na svědomí původ telefonu a jeho původní určení pro vybrané operátory.

Telefonování - 300 kontaktů a šestnáctihlasá polyfonie

Telefonní seznam testované Motoroly E365 má kapacitu 300 kontaktů. K jednomu kontaktu je možné přiřadit vedle jména a telefonního čísla i e-mailovou adresu. Přiřadit je možné také obrázek nebo pořízenou fotografii, které se objeví na displeji při příchozím hovoru. Kontakty je možné vytáčet hlasovými povely. Lze je dále třídit do patnácti skupin volajících, z nichž je 10 přednastavených. Zvolit je možné také rychlé vytáčení. V telefonním seznamu je možné vyhledávat pomocí prvních tří písmen.

Telefon má poměrně kvalitní reproduktor a i citlivost na signál byla v našem testu bez výhrad. Na příchozí hovor Motorola E365 upozorní polyfonním vyzváněním, které je šestnáctihlasé a využívá čipu Yamaha. Oproti novým Motorolám chybí podpora vyzvánění ve formátu MP3. Midi melodie použité v modelu E365 jsou však shodné s melodiemi v nových Motorolách, pouze jsou v jiných aranžmá. Jejich přehrání není tak kvalitní jako například u Motoroly V300 nebo V600, přesto je ve třídě, kam testovaný telefon patří, jedno z nejlepších. Melodie v testovaném telefonu se budou pravděpodobně líbit spíše mladším uživatelům. V editoru je možné složit i vlastní melodii.

Na vrchu telefonu se nachází očko pro poutko.

Motorola E365 nabízí pět přednastavených profilů. Všechny profily je možné upravit. Upravit je možné barevné provedení menu telefonu, tón kláves, přijetí libovolnou klávesou nebo automaticky, připomenout volání jednou nebo vícekrát (až třicetkrát). Nastavit lze mimo vyzváněcí melodie, jeho hlasitost, typ upozornění (vibrace, blikání atd.), zvonění jednou nebo nepřetržitě a nastavení upozornění došlé textové zprávy a budíku. Motorola E365 by měla být třípásmová, některé oficiální zdroje uvádějí pouze podporu dvou pásem. V telefonu podporu pásem běžným způsobem zjistit nelze.

Zprávy - problematický iTAP

Motorola E365 nenabízí doručenky. Také nezobrazuje počet napsaných znaků, pouze pořadí právě psané zprávy v pravém horním rohu displeje. Umí však dlouhé textové zprávy. Zpráv o 160 znacích může být až 16. Nechybí také rozšířené textové zprávy EMS a SMS chat. Motorola E365 používá, stejně jako ostatní modely výrobce, prediktivní vkládání textu iTAP. To se svým systémem liší od vkládání T9 a pro uživatele, kteří na tento způsob nejsou zvyklí, bude činit potíže. Textové zprávy je možné posílat i skupině příjemců.

Při psaní i čtení textových zpráv se na displej vejde pět řádků textu. Vedle zpráv SMS Motorola E365 samozřejmě podporuje také multimedialní zprávy MMS. V telefonu jsou připravené šablony přednastavených multimediálních zpráv. Těchto šablon je pět. Do zprávy MMS je možné vložit pořízenou fotografii pouze uloženou. Tedy není možné přímo z editoru MMS fotit. Dále je možné vložit uložený obrázek nebo animaci a melodii. Přednastavené obrázky, animace ani melodie nebylo možné u námi testovaného telefonu do MMS vložit. Naopak jsme mohli odeslat hlasovou poznámku, která ovšem musí být rovněž uložená.

Problémy s nastavením multimediálních zpráv MMS je u telefonů prodávaných v rámci šedého dovozu z Polska. Tyto telefony totiž mají nastavení MMS zpráv blokované na tamní operátory.

Nastavení MMS pomocí SMS ze stránek výrobce chybí.

Motorola E365 nemá ani CE Bus konektor ani mini USB konektor jako ostatní modely výrobce.

Data - modem chybí

Motorola E365 disponuje datovou podporou GRPS 4+1 třídy B. V telefonu se nachází wapový prohlížeč 2.0 a telefon je možné rovněž připojit k osobnímu počítači. Ale jelikož model E365 nedisponuje, pro Motorolu typickými konektory CE Bus nebo mini USB (i nabíječka je jiná), je nutné přikoupit specifický datový kabel (datový USB kabel je možné zakoupit například zde). Program pro správu telefonu z osobního počítače Motorola E365 USB Handset Manager je možné stáhnout zde (zip, 4,82 MB). K jeho použití je potřeba USB datový kabel, který jsme bohužel neměli k dispozici a tak nevíme jestli je možné stahovat pořízené fotografie.

Program Motorola E365 USB Handset Manager.

Poznámka: Stejně jako u multimediálních zpráv MMS, dochází k problému s nastavením wapu u telefonů prodávaných v rámci šedého dovozu (Polska).

Porovnání se Sagemem my X-6.

Další funkce

Výrobce se tím sice nikde nechlubí, ale Motorola E365 má Javu. Testovaný model Motoroly však nedovoluje nahrání dalších aplikací ani mazání těch vestavěných. Javu prozradí například i poměrně dlouhé načítání her, doprovázené nápisem na displeji "Nahrává se". V telefonu je připraveno pět her: Magic II, Kuželky, Bubble Tea, Big 2 Garden a Pacific Storm. První hra je variace na Tetris, druhá hra je podle svého názvu simulátorem Bowlingu, třetí hra je další variace na Tetris, čtvrtá hra je karetní a pátá nabízí sestřelování nepřátelských stíhaček.

Porovnání s Motorolou C550.

V telefonu nechybí kalendář (zde nazvaný jako diář) s přehledným měsíčním náhledem. Záznamy v kalendáři je možné doplnit o alarm, který není aktivní při vypnutém telefonu a o opakování. Dále se v telefonu nachází i kalkulačka s převodníkem měn a hlasový záznamník. Dále se v telefonu nachází budík. Ten nabízí i opakování a budí i při vypnutém telefonu. O integrovaném fotoaparátu se dočtete ve druhé části recenze zde.

Čočku fotoaparátu chrání posuvná krytka se zrcátkem pro pořizování autoportrétů. Spoušť fotoaparátu se nachází na levém boku telefonu.

Porovnání se Siemensem ST55. (Oba dva modely si nechávají Motorola a Siemens vyrábět na Tchajwanu)

Porovnání s konkurenty zezadu. Zleva: Siemens ST55, Sagem my X-6 a Motorola C550.

Sečteno a podtrženo

Motorola E365 by byl dobrý multimediální mobil, nebýt několika "mušek". Většinu jich má na svědomí, pravděpodobně, asijský původ telefonu, respektive jeho původ u společnosti Benq. Jiné modely Motoroly se nám líbí více, to ale neznamená, že E365 je špatný telefon. Má výborný displej, slušný fotoaparát, jen by mohl mít lépe propracované menu a mohl by být i o něco rychlejší. Kdo pak chce telefon připojit k počítači, musí se poohlédnout po neoriginálním kabelu. Motorola ho pravděpodobně u nás sama nedodává.

Oproti svým konkurentům, mezi které patří Nokia 3200, Siemens MC60 a ST55, nabízí testovaná Motorola jeden z nejlepších displejů a fotoaparát se v dané kategorii rovněž řadí k tomu lepšímu. Nokia 3200 ale oproti testované Motorole nabízí infraport a stejně jako Siemens MC60 plnohodnotnou Javu. Další konkurent Siemens ST55 nabízí displej obdobných kvalit, ale infraport i Java také chybí. Navíc je Siemens ST55 nabízen exkluzivně pro operátora T-Mobile. Další konkurent na trhu Alcatel OT735(i) je zase o poznání větší a i když nabízí jeden z nejlepších displejů s podporou 4096 barev, displej Motoroly E365 jej předčí. Alcatel 735 ve verzi "i" nabízí Javu a infraport, jeho fotoaparát ale kvalit Motoroly E365 nedosahuje. Dalším konkurentem je i Sony Ericsson T610, který nabízí některé funkce navíc.

V současné době je možné zakoupit Motorolu E365 oficiálně distribuovanou pro český trh za 7 990 Kč včetně DPH. Telefon je možné zakoupit i levněji - s největší pravděpodobností z šedého dovozu, ale pak je zde riziko některých problematických nebo zcela nefunkčních vlastností. V dohledné době dostane Motorola E365 konkurenta z vlastních řad, model C650.

Telefon zapůjčila společnost GSMobil.

Ve druhé části recenze se dočtete o integrovaném fotoaparátu a můžete si prohlédnout pořízené fotografie a galerii displejů.