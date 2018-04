Motorola E360 - luxusní low-end s barevným displejem (první dojmy a fotografie)

Motorola postupně obměňuje celé své portfolio telefonů a nyní je čas na nové low-endy. Hlavním low-endovým modelem bude chameleón - Motorola C33x, což je vlastně jen jeden telefon, ale díky výměnným krytům může mít tři naprosto rozdílné tváře. Tento telefon je ryzí Motorola a měl by se u nás začít prodávat ještě v letošním roce. Druhou novou Motorolou je model C300, nástupce veleúspěšného modelu T191. Oba telefony ale nejsou pravověrnými Motorolami, jejich původ je třeba hledat u společnosti Benq - dříve Acer. V této chvíli ale není jisté, jestli se Motorola C300 na náš trh dostane. Třetí low-endovou novinkou Motoroly je vzhledově velmi atraktivní model E360, který má barevný displej a vcelku slušnou paletu funkcí. Jestli je to Motorola tělem i duší, nebo opět převzatý model, netušíme, spíše se kloníme k druhé variantě, ale to je vlastně jedno. Design je podobný modelu C33x, ač původní projekt z jara byl podobný spíš modelu C300. V každém případě se jedná o zajímavý telefon, který je ale určen jen pro nenasytné asijské trhy. Případní zájemci o tento model ale nemusí jet až na dálný východ, díky společnosti Semec jej můžete mít i vy, a to včetně záruky.

Chromované boky a výměnné kryty

Vzhled této Motoroly není na první pohled ničím výjimečný. Klasicky koncipovaný telefon, který se na první pohled zdá možná až moc dlouhý. Pokud si jej ale prohlédnete podrobněji, zjistíte, že mu to opravdu sluší. Kryt je sice plastový, ale perfektně provedený, a jakmile telefon vezmete do ruky, získáte pocit, že tohle je po delší době opět „solidní práce“. Telefon má výměnné kryty, již v základním balení dostanete s přístrojem jeden náhradní, takže si můžete přizpůsobit vzhled telefonu svému vkusu. Základní barva přístroje je stříbrná, ve které je vyvedena část zadního krytu telefonu a kryt baterie. Zajímavým prvkem je chromový rámeček po celém boku telefonu, který dává celému přístroji ten správný švih. Zajímavý pohled na přístroj se pak naskytne po sundání jeho předního krytu. Místo průhledných plastů a pohledu na součástky telefonu uvidíte jen hladkou chromovanou plochu, kterou narušují jen otvory pro mikrospínače klávesnice. I z takových drobností si pak můžete udělat obrázek o skvělém zpracování přístroje.

Solidní rozměry, nízká hmotnost

Jak již bylo uvedeno, telefon má výměnné kryty. U testovaného přístroje byl přiložen stříbrný a modrý kryt, když nám se více líbila tmavší kombinace. Rozměry telefonu jsou solidních 115 x 42 x 20 mm, telefon je na dnešní dobu trochu delší, ale je velmi tenký a velmi dobře se drží v ruce. Díky hmotnosti 85 gramů nebude problém telefon nosit na krku, což je dnes v Asii naprosto běžné a hlavně módní. Proto ani Motorole E360 nechybí poutko na horní straně telefonu, kde byste jinak marně hledali anténu, která je integrovaná. Zajímavým designérským prvkem je gumové logo výrobce na zadním krytu telefonu, které znemožňuje pohyb přístroje po hladkém povrchu stolu.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete 40 detailních obrázků displeje Motoroly E360.

Barevný displej je nadprůměrný

Další velké překvapení vás čeká po zapnutí přístroje. Ač se jedná o low-end, má Motorola E360 barevný displej, který sice není nijak rozměrný, ale svojí kvalitou nás velmi příjemně překvapil. Displej umí zobrazit 4096 barev, což v této chvíli u low-endů není rozhodně běžné. Konkurenční Panasonic GD67, Sagem X5, nebo Sony Ericsson T300, které můžeme považovat za přímé konkurenty nové Motoroly, umí zobrazit jen 256 barev a rozdíl mezi jejich displeji a displejem E360 je opravdu značný. Ten u E360 sice není aktivní, ale má kontrast a jas nad průměrem této třídy barevných displejů a i jeho rast je velmi jemný (rozlišení 128 x 96 obrazových bodů). Pokud však není podsvícený, platí o něm to samé jako o konkurentech, moc toho neuvidíte. V tomto směru TFT displeje nemají konkurenci. Podsvícení displeje je jasně bílé, klávesnice je naopak podsvícena výrazným modrým světlem.

GPRS nechybí, kalendář ano

K zahození není ani výbava nové Motoroly, na low-end toho umí opravdu hodně. Začít můžeme u GPRS, které je v tomto případě v konfiguraci 4+1 timeslot a lze jej použít nejenom pro WAP, ale i pro datové přenosy. Zde ale může nastat drobný problém, telefon nemá infraport, takže je s počítačem můžete spojit jen pomocí kabelu, a ten u nás budete shánět asi jen s obtížemi, protože je jiný, než u u nás prodávaných telefonů Motorola. Telefon umí i další manažerské funkce, ale jen v nezbytně nutném rozsahu, které pro profesionální práci asi stačit nebudou. Kalendář v telefonu nenajdete, budete si muset vystačit s úkolovníkem, do kterého můžete vložit až dvacet poznámek. Telefon se umí sám zapnout i vypnout a nabízí i kalkulačku. Více zábavy si užijete s SMS zprávami, ty nabízí chat, skupiny příjemců i doručenky. V případě EMS zpráv pak můžete posílat a přijímat obrázky a melodie. Vnitřní paměť telefonu pojme 300 kontaktů, které lze třídit do sedmi skupin volajících, a telefon nabízí i několik vyzváněcích profilů. 10 jmen ze seznamu pak můžete vytáčet i pomocí hlasových příkazů.

A něco pro hračičky

Hlavním úkolem Motoroly E360 je svého majitele pobavit. Proto v ní najdete pět her (racing, memory, torpedo, smack, magic), když některé z nich jsou v barvě opravdu atraktivní. Barevný displej je i dobrým důvodem pro využití nejrůznějších grafických hračiček, jako jsou spořiče displeje, jeho tapety nebo třeba barevné ikony pro EMS zprávy. Vše lze přijímat i pomocí wapu, možná dokonce i z počítače a výrobce pro tento model nabízí na specializovaných stránkách i stylové balíčky, v kterých najdete na jedno téma spořič, tapetu i vyzváněcí melodii. Ty jsou v Motorole polyfonní, ale kvalit korejských soupeřů nedosahují.

Asijský hit

Motorola E360 je velmi atraktivní low-end, který především v Číně vzbuzuje hned od uvedení na trh velkou pozornost a asi pomůže Motorole na tamním obrovském trhu udržet první místo mezi výrobci mobilních telefonů. Telefon by jistě uspěl i v Evropě, ale zde Motorola plánuje jiný model na první čtvrtletí příštího roku, který by měl být podle slov zástupců společnosti ještě lepší. Pokud vás však tento telefon zaujal a toužíte po něm, stačí si jej objednat u společnosti Semec, která vám jej na objednávku v poměrně krátkém termínu doveze. Společnost zajišťuje i servis, takže se nemusíte bát případných problémů, ale musíte si připravit zhruba 11 000 Kč, což je o trochu více, než stojí konkurenční telefony s barevným displejem. Za tuto sumu ale budete mít telefon, který vypadá velmi luxusně a rozhodně jej jen tak u nikoho neuvidíte. Ovládání má ale stejné jako jiné Motoroly a právě i jeho značka může u mnoha zájemců vzbuzovat solidní důvěru.

Fotogalerii barevného displeje Motoroly E360 najdete zde.