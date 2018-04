Motorola E360 - fotogalerie displeje

Motorola E360 je novým low-endovým telefonem této americké značky, bohužel určeným jen pro asijské trhy. Je to určitě škoda, protože úspěchů by mohl dosáhnout i v Evropě. Chcete-li se dozvědět o tomto telefonu více, podívejte se na jeho dnešní preview, v tomto článku se budeme věnovat jen jeho barevnému displeji. Ten sice není co do velikosti nijak rozměrný, na druhou stranu je ale velmi dobře čitelný. Jeho rozlišení je 128 x 96 obrazových bodů a umí zobrazit až 4096 barev, což je s ohledem na konkurenci mezi low-endovými telefony velmi dobrý výsledek. Abyste si mohli udělat o kvalitách displeje představu, nabízíme vám 40 jeho detailních fotografií. Dodejme však, že i u displeje Motoroly E360 platí, že dobře čitelný je jen podsvícený displej, naopak bez podsvícení toho na něm moc neuvidíte. To samé ale platí i pro ostatní telefony s barevným displejem, který není aktivní (TFT).

V první sadě fotografií si můžete prohlédnout nabídku obrázků, které najdete v Motorole E360 přednastavené od výrobce. Obrázky lze použít jako tapety displeje, o čemž svědčí dvě poslední fotografie.

Druhá sada obrázků nabízí pohled na čtyři základní položky menu telefonu. To je vertikálně řazené a vždy vidíte jak aktuální položku, tak i ikony položky předchozí a následující. Na posledním obrázku se můžete přesvědčit, že telefon podporuje i hlasové vytáčení. Musíte si ale hlasové příkazy k jednotlivým jménům do telefonu uložit...

První tři fotografie z další série dávají nahlédnout na možnosti telefonu při práci s SMS zprávami. V telefonu nechybí SMS a chat, a jak je patrné i z posledních dvou obrázků, ani podpora EMS zpráv.

S podporou EMS souvisí i možnost vkládání obrázků a melodií do zpráv. Již standardní nabídka je široká, další obrázky, animace a melodie si do telefonu můžete nahrát. Motorola má pro majitele E360 i speciální web, ale je určen jen pro rezidenty z asijských zemí.

Dalších pět obrázků jak může vypadat displej Motoroly E360 v pohotovostním stavu. K dispozici je i několik variant nastavení barevného schématu menu telefonu.

V dnešní době nemůže u telefonu chybět ani široká nabídka her. V případě Motoroly E360 je najdete v menu výstižně pojmenovaném jako "zábava". Her telefon nabízí celkem pět a musíme jejich autory pochválit jak za grafické zpracování, tak za obsah.

Mezi hrami, které Motorola E360 nabízí, najdeme povedené automobilové závody, hry zaměřené na postřeh, či hry pro přemýšlivé. Jednotlivé hry se jmenují: racing, memory, torpedo, smack a magic.

V poslední sadě obrázků si můžete prohlédnout displeje při práci s SMS a EMS zprávami. Na displej se bohužel vejdou jen tři řádky textu.