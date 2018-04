Motorola E1070 – poněkud tupá žiletka v ruce

O Motorole E1070 jsme vás informovali před několika týdny, kdy se první informace o tomto telefonu objevily při jeho schvalování pro americký telekomunikační úřad. Posléze s odstupem několika dnů tento mobil oficiálně představila i Motorola. Původně se podle vzhledu telefonu z fotografií spekulovalo, že se bude jednat o další přírůstek do rodiny žiletek, tedy tenkých mobilů kopírujících originál Razr V3.

Jenže ve skutečnosti to až tak úplně pravda není. Sice pár detailů na žiletku odkazuje, ale celkově se o další přírůstek do rodiny žiletek nejedná a navíc je to poměrně baculatý telefon. Že se nejedná o stylový mobil naznačuje i označení E1070. Kdyby to totiž stylový mobil byl, dala by mu podle poslední módy Motorola jiné označení, jak tak činí u všech svých aktuálních stylových modelů.

K testu jsme měli k dispozici předprodejní vzorek telefonu. Ten byl ještě hodně syrový, čemuž odpovídal i nápis na boku telefonu, že se jedná jen o testovací předsériový vzorek. Z toho důvodu jsme telefon nepodrobili běžnému testu a jeho recenzi vám nabídneme až budeme mít k dispozici finální verzi produktu.

Základní tvar telefonu vzdáleně žiletku (tedy Motorolu V3 Razr) připomíná, ale spíš se podobá jejímu nástupci ve třídě mobilů pro 3G, Motorole V3x. Je to dvoubarevné véčko se stříbrným rámem a černou přední a zadní stranou. Klávesnice je zakončena vyvýšenou ploškou s anténou, jak je tomu u Razru. Jenže v případě této novinky je vyvýšená část pěkně vysoká a tvoří tak z klávesnice malou vaničku. Díky tomu je ale konec horní části velmi tenký a tak připomíná onu žiletku, o které dnes většina úspěchů Motoroly je.

Motorola E1070 je poměrně velký a těžký mobil, jak to dnes stále u mobilů pro 3G bývá. Jeho rozměry jsou 95 x 47,5 x 24 mm a jeho hmotnost je 129 gramů. Konkurenční mobily pro sítě třetí generace o mnoho menší nebývají, výjimkou je vyšší model Motoroly V3x a také Samsung Z500. Tuto trojici spojuje ještě jedna, pro 3G mobily společná vlastnost a tou je integrovaná anténa. Většina véček pro 3G nemá stále anténu integrovanou.

Zpracování telefonu je na vysoké úrovni, ačkoliv jsme testovali předprodejní vzorek, což prozrazuje i výrazný nápis na levém boku telefonu. Chvála směřuje i k použitým materiálům. Ač se jedná o plasty, tak jejich výběr byl pečlivý a telefon působí poměrně luxusním dojmem. Samostatnou kapitolou je klávesnice. Po vzoru Razru je leptaná, úplně plochá, přesto výborná. Originální myšlenka původně použitá u Razru se tak dostala do dalšího mobilu Motoroly. Ergonomické vlastnosti klávesnice jsou velmi dobré, pracuje se s ní výborně.

Telefon má dva barevné displeje. O vnějším se výrobce podrobněji nezmiňuje, odhadujeme že zobrazí 65 000 barev, je aktivní ale rozlišení si odhadovat nedovolíme. Hlavní displej je také aktivní, umí zobrazit 262 000 barev a má QVGA rozlišení při úhlopříčce přes pět centimetrů. Je to pravděpodobně stejný displej jako u Motoroly E1000. Displej je výborný, jak je také u dnešních Motorol vyšší třídy zvykem. Stejně jako má telefon dva displeje, má i dva fotoaparáty. Hlavní na přední straně telefonu má rozlišení 1,3 megapixelu a je doplněn diodou pro přisvícení. Uvnitř telefonu pod hlavním displejem je druhý fotoaparát s VGA rozlišením, který je určený především pro videohovory.

Výbava telefonu je bohatá, ale zase nikterak nevybočuje z dnešního standardu mobilů vyšší třídy. Telefon se bude hodit jako MP3 přehrávač a také jako audio a videorekordér. Vedle běžných formátů MPEG4, H.263, MP3, AAC a AAC+, podporuje i nové formáty RV9 a RA8. Paměť telefonu má kapacitu 64 MB a telefon podporuje paměťové karty Trans Flash. Nechybí ani hlasitý odposlech a pokročilé hlasové ovládání bez nutnosti učit telefon pokyny. Dále má telefon Javu, e-mailový klient, Bluetooth a další běžné funkce.

Motorola E1070 se začne prodávat ještě před koncem roku, u nás bude k dispozici ale až v prvním čtvrtletí příštího roku. Cena telefonu ještě nebyla přesně stanovena, ale předběžně lze odhadovat částku v rozmezí 10 000 až 12 000 Kč. Ceny mobilů pro 3G ale v posledních týdnech výrazně klesají, takže možná bude tato novinka ještě levnější. Připomeňme, že mobily pro 3G jsou všeobecně dražší než podobně vybavené mobily jen pro sítě GSM.