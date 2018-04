Motorola E1000 - můžeme jen závidět (dojmy a fotografie)

Motorola E1000 je novinka určená pro sítě třetí generace. Prodávat se bude nejdříve u operátorů Three a Vodafone, v několika státech západní Evropy. Motorola E1000 se začala prodávat v těchto dnech. My jsme měli k dispozici jen testovací verzi telefonu, což je patrné i z nápisu na jeho pravém boku. Telefonu chyběla krytka okolo objektivu fotoaparátu a některé funkce nebyly dostupné. Přesto nás tato novinka příjemně překvapila a můžeme jen litovat, že se u nás oficiálně prodávat nebude. Motorola E1000 je mobil pro sítě UMTS nejnovější generace. Ve výrobním programu výrobce nahradí model A835, respektive A830. Oproti nim se již velikostí a vzhledem blíží běžným mobilům pro sítě GSM.

Větší než je průměr

Jelikož se jedná o telefon pro sítě třetí generace, je nová Motorola o něco větší, než je u mobilů výhradně určených pro GSM obvyklé. Rozměry telefonu jsou 113 x 52 x 23 milimetrů a jeho hmotnost je 138 gramů. Design není příliš nápadný a ani nápaditý. Jedná se o zaoblený mobil klasické koncepce s rozměrným displejem. Klávesnice je netradičně rozdělená - funkční klávesy jsou po bocích displeje, alfanumerická klávesnice je tradičně pod displejem. Nezvykle umístěný je i joystick, který je zakomponován do alfanumerické klávesnice mezi klávesy 2 a 5. Snadnému ovládání to nikterak nevadí. Alfanumerická klávesnice je dostatečně velká a nabízí optimální zdvih kláves.

Podsvícení funkčních kláves umístěných okolo displeje není kvalitní ani dostatečně silné.

Klávesnice na jiný způsob

Novinkou oproti běžným modelům výrobce jsou přehozené kontextové klávesy. Výběr se provádí levou klávesou, návrat pravou. Funkční klávesy umístěné okolo displeje jsou sice na pohled efektní, praktická zkušenost s jejich ovládáním však vyznívá pro standardní uspořádání. Klávesy pro přijmutí a ukončení hovoru jsou příliš malé a jejich stisk není jistý. Stejně tak dvě klávesy pro regulaci hlasitosti by bylo lepší umístit na bok telefonu. Funkční klávesy doplňuje klávesa pro rychlý přístup na internet, klávesa pro vyvolání menu videohovorů a klávesa pro aktivaci fotoaparátu.

Motorola E1000 Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie displeje telefonu.

Menu dobře známe

Menu telefonu vychází z běžných modelů výrobce. Hlavní menu je tvořené ikonovou maticí 3 x 4 položky a vychází z menu použítých u jiných modelů výrobce (od T720 po V600). Na výběr je i možnost nastavení listového zobrazení menu. V základním zobrazení je možné přiřadit, stejně jako u jiných modelů výrobce, různé funkce pro pohyb joysticku. Displej Motoroly E1000 má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 262 000 barev. Displej je aktivní (TFT) a nabízí velmi kvalitní zobrazení, které je patrné zejména při použití hledáčku fotoaparátu. Displej nabízí kvalitní zobrazení i na přímém slunečním světle.

Motorola E1000 Ve druhé části článku si můžete prohlédnout pořízené fotografie a videa.

Dva fotoaparáty - jeden megapixelový

Motorola E1000 je vybavena dvěma fotoaparáty. Toto řešení je nutné pro videohovory, které nová Motorola podporuje v sítích UMTS. Hlavní fotoaparát umístěný na zádech telefonu disponuje maximálním rozlišením 1280 x 960 obrazových bodů - jeho rozlišení je tedy 1,2 mpx. Druhý fotoaparát, jehož čočka je umístěná nad displejem vedle reproduktoru, nabízí maximální rozlišení pouze 352 x 288 obrazových bodů - je určen pro videohovory. Pro fotografování za zhoršených světelných podmínek je možné použít diodovou svítilnu. To ale platí pouze pro hlavní fotoaparát na zadní straně telefonu. Motorola E1000 dokáže nahrávat videosekvence do délky 30 sekund. Videonahrávky je možné pořizovat i druhým fotoaparátem, případně je možné použít diodové osvětlení. Videosekvence je možné nahrávat se zvukem nebo bez.

Fotografie pořízená Motorolu E1000. Další pořízené fotografie a videa naleznete ve fotogalerii zde.

MP3 přehrávač a stereo reproduktory

Telefon podporuje paměťové karty formátu TransFlash, které je možné využít pro vestavěný MP3 přehrávač. Paměťová karta je umístěná pod baterií a není ji tedy možné vyměňovat za provozu. MP3 přehrávač nabízí velmi kvalitní reprodukci přes sluchátka a nechybí možnost poslechu přes dva reproduktory umístěné na bocích v horní časti telefonu. Telefon podporuje prostorový 3D zvuk. Poslech přes reproduktory je při přímém srovnání s Motorolou E398 méně kvalitní.

Solidní výbava

Výbava zahrnuje kalendář, který však nabízí pouze měsíční náhled, kalkulačku, budík, klient pro Instant Messaging a e-mailový klient. Další výbavu telefonu obstarává Java, Wap 2.0, GPRS třídy 10 a Bluetooth. EDGE telefon nepodporuje. Telefon nemá ani infračervený port. Ve výbavě se také nachází funkce pro určování polohy AGPS, tu je však možné použít pouze v sítích UMTS. Motorola E1000 má pro výrobce klasický konektor CE Bus, přes který je možné telefon spojit s počítačem pomocí USB datového kabelu.

Vyhledávání podle více znaků!

Vestavěná paměť telefonu nás svou hodnotou trochu zklamala, její velikost je jen 3 MB. Jak již bylo napsáno, paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet. Kapacita telefonního seznamu je limitována pouze volnou pamětí telefonu. Ke kontaktu je možné přiřadit specifický obrázek nebo fotografii. Vítanou novinkou je možnost vyhledávat v telefonním seznamu postupným zadáváním znaků a ne pouze podle prvního znaku. V menu telefonu si lze vybrat, jakým způsobem budete chtít v telefonním seznamu vyhledávat, k dispozici je i vyhledávání podle jednoho znaku. Nechybí hlasové vytáčení.

Motorola E1000 nabízí dva fotoaparáty.

Do multimediálních zpráv MMS je možné přímo pořizovat fotografie, videonahrávky nebo zvukové záznamy. U polyfonního vyzvánění výrobce neudává počet hlasů je však velmi kvalitní. Pro vyzvánění je možné použít skladbu ve formátu MP3. Telefon podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz) a frekvenci 2100 MHz pro síť UMTS.

Motorola E1000 Ve druhé části článku můžete porovnat testovanou Motorolu s běžnými telefony pro GSM.

Výdrž baterie je lepší

Výdrž telefonu jsme neměli možnost pořádně otestovat, telefon jsme měli k dispozici jen krátce. Z našich poznatků však vyplývá, že se oproti předchozím modelům A835 nebo A920 spotřeba telefonu dostala do snesitelnějších dimenzí. Předchozí modely vydržely při běžném používání zhruba den, nová Motorola E1000 vydržela při častém používání všech funkcí zhruba dva a půl dne. Otestovat jsme však nemohli výdrž v sítích UMTS kde by měla být spotřeba energie vyšší.

Porovnání s jiným mobilním telefonem, který dokáže pracovat v sítích UMTS, Siemensem U15. Siemens U15 je pouze překrytovaná Motorola A835, tedy předchozí model výrobce před modelem E1000.

Drahá hračka

Motorolu E1000 budou nabízet exkluzivně pouze operátoři Three a Vodafone, do volného prodeje se možná vůbec nedostane. Operátoři Three i Vodafone své telefony blokují a není proto snadné je používat v běžných sítích GSM. Cenu telefonu výrobce nezveřejnil, jeho cena u německého operátora Vodafone činí 800 EUR (tedy okolo 25 000 Kč) za nedotovaný telefon. A to je i přes bohatou výbavu hodně. Dotované ceny jsou ale mnohem výhodnější, jako dotovaný telefon stojí 99 EUR. Ještě levnější je pak dotovaná cena jiné nové Motoroly pro sítě UMTS, modelu V980 (označovaná i jako V975). Ta stojí jen 1 EUR, nedotovaná pak 700 EUR.

Je pravděpodobné, že některá vylepšení, která nás u modelu E1000 příjemně překvapila, přenese Motorola i do modelů určených jen pro sítě GSM. Jistě by se hodilo vyhledávání podle více znaků a přehozené kontextové klávesy. Příjemným překvapením byla i kvalita megapixelového fotoaparátu.