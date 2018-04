Motorola slaví. Před 45 lety uskutečnila svůj první mobilní hovor

Byla to právě americká Motorola, která Cooperovi pomohla uskutečnit nápad na sestrojení mobilního telefonu. Vnukl mu jej komunikátor, který používal kapitán Kirk z populární ságy Star Trek. Nebylo to ovšem jen o vývoji samotného přístroje, ale také celé infrastruktuře - hovor by totiž nemohl být bez příslušné sítě uskutečněn.

Vývoj prvního mobilu podle dřívějšího Cooperova vyjádření stál v přepočtu na dnešní hodnotu peněz neuvěřitelný jeden milion dolarů (téměř 21 milionů korun). Ovšem ve srovnání s výší investice, kterou si vyžádala možnost uvedení komerčního přístroje, jde o zanedbatelnou sumu. Projekt během následujícího desetiletého vývoje spolkl okolo 100 milionů dolarů.



Svolení nutné k uvedení mobilního telefonu na trh získala Motorola od americké Federální komise pro spoje 21. září 1983. První mobilní motorola nesla označení DynaTAC 8000X a její prodej byl zahájen 13. března 1984. O žhavou novinku na trhu byl obrovský zájem, vzhledem k ceně přitom nešlo o zdaleka dostupnou záležitost.



„Ještě v roce 1983 stál mobilní telefon 4 000 dolarů, což by byl dnes ekvivalent více než deseti tisíc dolarů,“ zmínil Cooper v roce 2010 v rozhovoru pro BBC. Zájemce tak tehdy telefon vyšel v přepočtu na více než 200 tisíc korun (více viz Duchovní otec mobilů: dnešní telefony jsou obludy, málokdo se v nich vyzná).

Cihla i elegantní véčka

K mobilnímu telefonu, jak jej známe dnes, měla navíc hodně daleko - Motorola DynaTAC 8000X vážila téměř 800 gramů (prototyp z 70. let dokonce více než jeden kilogram). Důvodem byla Ni-Cd baterie vážící čtyřikrát až pětkrát více, než je celková hmotnost současných mobilů. Po půlhodinovém hovoru bylo navíc nutné telefon připojit k nabíječce. A ani výdrž v pohotovostním režimu nebyla nikterak slavná - pohybovala se mezi osmi až deseti hodinami.

Sériová motorola se podobala původnímu prototypu ze 70. let, oproti němu ovšem disponovala displejem z červeně svítících diod a byla o poznání menší. I tak byly její rozměry 3 300 x 898 x 445 milimetrů - ne nadarmo se novému zařízení na trhu přezdívalo „cihla“. Do paměti telefonu bylo možné uložit pouze 30 telefonních čísel.

Není to ovšem jen DynaTAC 8000X, který se nesmazatelně zapsal do mobilní historie Motoroly. Dodnes je mezi uživateli tato původně americká značka, která od roku 2014 spadá pod čínské Lenovo, známá především elegantními véčky. Nebála se ani experimentovat, logo netopýřích křídel stylizovaných do velkého písmene M nesly třeba i koncepčně zajímavé modely - připomenout si je můžete v galerii.

Motorola u příležitosti oslav 45. výročí prvního mobilního hovoru nabízí vybrané telefony a přídavné moduly Moto Mods se slevou a to až ve výši 150 dolarů (zhruba 3,1 tisíce korun). Toto časově omezené zvýhodnění se nicméně týká pouze amerického trhu.