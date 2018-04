Motorola přidala Turbo a je tu nový král smartphonů

Pro dříve zásadní modelovou řadu Droid znamená model Turbo návrat ve velkém stylu. Poslední Droid s přídomkem Ultra byl totiž představen v červenci minulého roku, kdy ještě společnost patřila pod křídla Google. Dnes je jejím majitelem čínská značka Lenovo (více zde), která spolu s krajanským Xiaomi a Hauwei patří mezi největší dravce v současném segmentu chytrých telefonů.

Svým designem Droid Turbo nijak neskrývá své kořeny, naopak se drží linií definovanými svými předchůdci. Drtivou část čelní plochy - řada Droid byla velmi tenkými okraji vždy známá - tak zabírá dotykový displej, kterému vespod asistuje trojice systémových tlačítek.

V nabídce budou dvě základní provedení telefonu. Jedna bude mít kevlarová záda se vzorkem nylonu, u druhé bude kryt tvořen pokovenými skleněnými vlákny. Varianty se budou lišit tloušťkou, zatímco první bude mít tloušťku mezi 8,3 a 11,2 milimetry, pokovená verze bude o něco tenčí (7,8 až 10,6 mm).

Podle redakce serveru BGR, která si novinku během tiskové konference vyzkoušela, působí oba použité materiály hodnotně, přesto se dílenským zpracováním Droid Turbo prý nevyrovná novým iPhonům, ani nové generaci Moto X z vlastní stáje.

Důležitá je ale deklarovaná voděodolnost novinky. Během konference zazněla informace, že telefon bez potíží ustojí 20minutový pobyt na velmi hustém dešti.

Výbava z říše snů

Motorola se v posledním roce soustředila spíše na levnější smartphony a tato strategie se jí vyplatila. Model Moto G je totiž nejlépe se prodávajícím smartphonem v historii společnosti. Firma ale stojí i za výborně vybaveným Nexusem 6 a Droid Turbo za ním svými parametry nijak nezaostává. Vlastně se dá říci, že Droid je jeho zmenšeninou a v některých ohledech má výbavu dokonce lepší.

Jen superlativy můžeme komentovat displej nového Droidu, který při úhlopříčce 5,2 palce nabízí QHD rozlišení (1 440 × 2 560 obrazových bodů) a tedy rekordní jemnost 565 bodů na palec. Rozlišení Quad HD jsme přitom dosud u smartphonů viděli přinejmenším na 5,5palcové úhlopříčce LG G3. Droid Turbo je tak ještě kompaktnějším přístrojem. Panel překrývá Gorilla Glass 3.

O vždy rychlou odezvu systému Android 4.4.2 KitKat (s brzkým upgradem na 5.0 Lollipop se počítá), libovolných herních titulů i svižné přehrávání videí se stará Qualcomm Snapdragon 805 se čtyřjádrovým 2,7GHz procesorem (28nm jádra Krait 450) a grafickou jednotkou Adreno 420.

Operační paměť má velikost 3 GB, pro data je pak připraveno 32 nebo 64 GB. Podobně jako dřívější droidy ani Turbo nenabízí paměťový slot, přesto je i základních 32 GB, ze kterých sice jistou část uzme operační systém, dostatečným prostorem pro uživatelská data.

Dalším silným prvkem telefonu bude jeho 21MPix fotoaparát s automatickým ostřením a dvojicí diod k osvětlení snímané scény. Kromě fotografií modul zachytí videa v rozlišení až 2160p při 24 snímcích za sekundu. Podle papírových parametrů by se tak Droid Turbo mohl postavit nejlepším fotomobilům (nové iPhony, poslední Sony Xperie).

Soupis zajímavých technických parametrů završuje akumulátor kapacity 3 900 mAh, který podle Motoroly stačí na 48h vytížení telefonu. Navíc díky zrychlenému nabíjení bude stačit 15minutová schůzka s nabíječkou, aby byl telefon připraven pracovat dalších 8 hodin. Motorola tak evidentně upřednostnila větší výdrž telefonu před jejich mnohdy až nesmyslným ztenčováním a tuto filozofii jistě drtivá většina uživatelů přivítá.

Zatím pouze u Verizonu, již brzy v Brazílii, ale pod jiným názvem

Na Droid Turbo má zatím exkluzivitu Verizon, který jej začal prodávat 30. října za 199,99 USD (asi 4 400 korun) v případě 32GB verze, varianta s dvojnásobnou pamětí pak přijde na 250 dolarů (asi 5 500 korun). Ceny jsou platné při úvazku na 2 roky a zahrnují i jednu bezplatnou výměnu prasklého displeje během záruční doby.

Novince svoji tvář propůjčil populární herec James Franco, který telefon chválí na svém twitteru, který sleduje přes 2,5 milionu uživatelů a objeví se i v chystaných reklamních klipech nebo tištěné inzerci.

Exkluzivita Verizonu by ale podle posledních zpráv nemusela trvat dlouho. Výrobce totiž na 5. listopadu chystá tiskovou konferenci v Brazílii a na pozvánce, kterou publikoval portugalský server Tecnoblog, jsou zachycena záda Droidu Turbo s charakteristickým vzorem balistického nylonu.

Tato indicie jasně říká, že hlavní hvězdou události bude nový Droid, který v Brazílii dostane jméno Moto Maxx. Pod tímto názvem by se pak mohl prodávat i v dalších regionech. S rychlým nasazením novinky na světové trhy by Motorola rozhodně neměla příliš otálet. Droid Turbo je totiž nejlépe vybaveným telefonem současnosti a blížící se vánoční sezona by pro výrobce - tedy dnes už Lenovo - mohla znamenat citelnou finanční injekci.