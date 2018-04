Motorola dodává bezdrátový síťový adaptér pro přenosnou herní konzoli Gameboy Advance

Americká společnost Motorola má dlouhou tradici ve vývoji zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Jako první vyráběla autorádia i policejní automobilové radiostanice, americké armádě dodala za druhé světové války přenosné radiostanice Walkie Talkie a počátkem 70. let vyvinula i první mobilní telefon do ruky. Motorola zůstala významným dodavatelem mobilních telefonů i infrastruktury pro jejich provoz a desítky let zkušeností s vývojem i výrobou zařízení pro bezdrátovou komunikaci nyní využila při návrhu bezdrátového adaptéru pro přenosnou herní konzoli Gameboy Advance a Gameboy Advance SP firmy Nintendo.

První konzole Gameboy s osmibitovým procesorem Z80 se objevila na trhu v roce 1989 a již tehdy bylo možné několik zařízení propojit navzájem pro hru více hráčů. Komunikovat bylo možné prostřednictvím infračerveného vysílače a přijímače nebo sériového kabelu. Optická komunikace v infračerveném pásmu se však příliš neosvědčila, autoři konkurenční konzole Atari Lynx od ní dokonce upustili hned na začátku. V roce 2001 se na trhu objevil Gameboy Advance, který byl s původním Gameboyem i jeho barevnou verzí kompatiilní, obsahoval však zároveň 32-bitový procesor typu RISC z rodiny ARM. V roce 2003 úak Nintendo uvedlo na trh verzi Advance SP, která navíc obsahuje podsvícení displeje a vestavěný akumulátor místo tužkových baterií. Navíc Nintendo vyvinulo i emulátor Gameboye Advance pro svoji herní konzoli Gamecube, která se připojuje k televizoru. Hry pro Gameboy je tak možné hrát i na televizní obrazovce, nebo mohou hrát proti sobě v jedné domácnosti dva hráči.

Nintendo u typu Advance a Advance SP upustilo od infračervené komunikace a uživatelé tak byli odkázáni na sériový kabel. Nyní se však v Japonsku objevily dvě hry pro Gameboy, ke kterým byl přibalen radiový bezdrátový adaptér. Ten se připojí na zadní stranu přístroje a konzole tak již nemusí být fyzicky propojeny. Hry Pokemon Fire Red a Pokemon Leaf Green jsou remaky klasických strategií Pokemon Red a Pokemon Green pro původní Gameboy, ve kterých se hráči trénují kouzelná zvířátka a posílají je navzájem zápasit. Obě nové hry s přiloženými bezdrátovými adaptéry jsou k mání po 65 dolerech.

Adaptér využívá pásmo 2,4 GHz a byl navržen firmou Motorola. Při návrhu byl kladen důraz na malé rozměry a nízkou spotřebu, místo vysílání v rozprostřeném spektru byla zvolena technologie TDMA (Time Division Multiple Access), při které se zařízení na sdíleném frekvenčním kanále periodicky třídají ve vysílání. TDMA známe ze sítí GSM i digitálních bezdrátových telefonů standardu DECT, telefony v síti GSM však mohou během hovoru dynamicky střídat kanály i základnové stanice.

Motorola doufá, že se jí podobné řešení podaří prodat i dalším výrobcům herních konzolí. Je však otázkou, zda a kdy se bezdrátových adaptérů pro Gameboy Advance dočkají uživatelé Gameboyů v Evropě a ve Spojených státech. I bezdrátové adaptéry pro bezlicenční pásmo 2,4 GHz je nutno homologovat, což stojí úsilí a peníze.

Adaptér vyvinutý Motorolou se stal oficiálním produktem Nintenda, existují i další Nintendem neposvěcené projekty pro bezdrátové propojení Gameboye. Vlastní adaptér vyvíjí firma Triton Labs a existují dva další projekty pro propojení pomocí technologie Bluetooth. Prototyp X-trafun by měl dokonce umožnit připojení Gameboye do internetu pomocí mobilního telefonu. Adaptér od Motoroly i adaptér X-trafun obsahují vlastní 32-bitový mikroprocesor.

Gameboy Advance / Advance SP má tedy šanci etablobat se na trhu jako konzole umožňující bezdrátové propojení více hráčů. Zatím jediným zástupcem na trhu byla Nokia N-Gage, ta však trpí některými nedostatky, jako je příliš malý displej postavený na výšku a více než dvojnásobná cena oproti Gameboyi. Nintendo rovněž chystá úplně novou přenosnou herní konzoli, ta by mohla mít bezdrátový adaptér již vestavěn.