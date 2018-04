Značka Motorola po 43 letech končí, mobilům dala tvar i smysl

14:54 , aktualizováno 14:54

Definovala vůbec první mobilní telefon na světě, jako první přinesla véčkovou konstrukci a do mobilní historie se zapsala i ikonickou řadou RAZR. Každému po těchto větách musí vyvstat na mysli Motorola. Legendární značka provázející mobilní trh přes čtyřicet let však končí. Oznámil to její nynější majitel, čínské Lenovo.