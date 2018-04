Motorola d520 Wings - první preview

Telefon Motorola d520 jsme dostali zapůjčený k testům v pátek, ale protože je mnoho z vás, kteří se na tento telefon již ptali, rozhodli jsme se přinést jeho krátký popis - takové malé první preview - již nyní, ještě před zveřejněním testu, jehož vyhotovení bude chvíli trvat.

Motorola Wings tedy křídla Motoroly presentují nad Prahou desítky billboardů, takže si můžete snadno představit, jak d520 vypadá, jelikož je ústředním motivem kampaně; sámo spojení Motorola Wings zřejmě nemá být jménem telefonu. Snímek, který nabízíme, pochází z katalogu Motoroly - do České republiky se ale zatím černé verze nedovážejí, viděl jsem tu pouze onu kombinaci černé a "zasklené stříbrné" - tedy podbarveného plexiskla. Řekl bych, že právě tato kombinace dodává Motorole d520 zvláštní kouzlo a velmi výrazně ji odlišuje od modelu d160, kterému se jinak velmi podobá.

Motorola d520 je již standardně vybaveny bateriemi s hologramem a nabíjecím čipem - hologram vás má ujistit, že jde o originál Motorola příslušenství, čip se má starat o ideální nabíjení - v praxi především o to, abyste nemohli v telefonu používat články od někoho jiného, než je Motorola. Ty totiž nenabijete. Tuto kombinaci ochraných prvků začíná Motorola implementovat do všech svých modelů - postižena je i série cd920/930. Samozřejmě hlavním důvodem je ochrana zákazníka, kterému se nebudou podsouvat šmejdy od dalších (a levnějších) výrobců. Efektem dozajista bočním je zajištění příjmu z příslušenství. NiMH baterie u námi testovaného modelu má kapacitu 650 mAH a vydrží dle deklarace 55-60 hodin v pohotovosti nebo 140-180 minut hovoru. Zatím je příliš brzy to komentovat - zatím jsem pouze zformátoval baterii. Lze používat i tužkové články - doporučeny jsou alkalické a lithiové se strmou vybíjecí křivkou.

Váha velmi příjemná - cca. 174 gramů i s malou plug-in kartou, což je podstatné zlepšení od doby d160. Anténa je vysouvací. Je také třeba připomenout, že d520 je telefon nižší cenové kategorie a má se stát nástupcem d160 - tedy v zásadě základním dotovaným telefonem. Je totiž pravděpodobné, že jej Paegas bude dotovat.

Další vlastnosti a funkce jsou totožné s modely d160/170 a celou plejádou ostatních Motorola telefonů. Standardní chyba/vlastnost všech telefonů Motoroly - neschopnost odeslat SMS zprávu na číslo ze seznamu, ba i odpovědět na došlou SMS zprávu - přetrvala. Telefon je tak pro lidi zaměřené na SMS zprávy velmi těžko použitelný.

Model d520 je vybaven možností datových přenosů přes PCMCIA kartou CELLect. Jako jeden z prvních Motorola telefonů má také v nabídce funkci konferenčního hovoru. Mimo jiné telefon nabízí funkci VibraCall - tedy vibračního vyzvánění. Zde je ale třeba poznamenat, že je uvedena v manuálu jako funkce standardní, ale ani podle manuálu se mi ji nepodařilo aktivovat - překladatel si ji evidentně spletl s funkcí volání hlasové pošty. Proto se kloním k názoru, že VibraCall není součástí standardní výbavy - pokud jste někdo našel řešení, ozvěte se.

TurboDial - vytáčení čísel podržením kláves 1-9 je příjemné. Také klávesa Quick Acces známá z předchozích typů je k dispozici, ale stejně jako u ostatních lacinějších modelů nelze položky Quick Acces měnit, což je velká škoda.

Telefon Motorola d520 se ve velké většině funkcí jinak podobá svému předchůdci - d160. Jeho výhodou je příjemně snížená váha a podstatně zatraktivněný vzhled. Telefon také padne lépe do ruky a díky přesunu ovládacích kláves nahoru se může telefon ovládat jednou rukou. Telefon samozřejmě není určen pro fajnšmekry, ty se mohou z firemní nabídky potěšit modely cd920 a 930 - velmi podařenými. Je určen pro lidi, kteří telefon potřebují hlavně na telefonování, potřebují laciný a robusní model. Pro ně se stane zajímavým společníkem v době, kdy bude dotován - bez dotace je velmi obtížné uchytit se nyní na trhu nejlacinějších telefonů.

Nu, pokud vás telefon zaujal, počkejte si chvíli, než bude na trhu a počkejte si také tři týdny na naši recenzi.