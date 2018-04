Motorola d520 (recenze)

Alespoň tak to tvrdí reklamní slogany, které doprovázejí uvedení nového telefonu firmy Motorola. Jedná se o telefon zaměřený na běžného zákazníka vyžadujícího spolehlivý telefon. V tomto ohledu má nahradit typ d160, který je dosud nabízen jako dotovaný model v síti Paegas. Ta také bude tento model nabízet a měl by se stát základním modelem pro nové zákazníky, kteří ještě nemusejí mít tolik zkušeností s mobilní komunikací.

Design

Oproti svému předchůdci je telefon lehčí (se standardní baterií okolo 170g) a také menší, nicméně si udržuje kulaté tvary se kterými se nyní Motorola snaží prosadit a je otázka, zda se trefila do vkusu zákazníků. Přiznám se, ani já jsem nebyl v prvním okamžiku telefonem nijak nadšen, ale po několika dnech užívání musím říci, že jsem jeho tvary shledal příjemnými. Ovšem praktičnost tohoto designu pocítíte hned při prvním přiložení k uchu - telefon přirozeně sedí v ruce a dá se, na rozdíl od d160, ovládat pouze s využitím jedné ruky. Nevýhodou je ovšem podle mne umístění tlačítka pro vypínání telefonu v levém spodním "rohu", při jeho použití jsem musel buď použít druhou ruku, nebo jem si skoro vylomil palec.

Pravda je, že se tento problém bude týkat jen leváků, při ovládání pravou rukou je tlačítko dosažitelnější, ovšem jeho přesunutí výše by neuškodilo. Navíc vypínání stále zůstává příliš snadnou záležitostí, zatímco pro zapnutí musíte tlačítko chvíli držet - očekávali bychom to opačně.

A nesmíme zapomenout - telefon stojí. Tedy nejen za něco, ale má na spodku taková dorovnávátka a tak když ho postavíte na dostatečně rovnou podložku, která ovšem nesmí být vystavena otřesům, zůstane na vás Motorola koukat ve vztyčené poloze. Přístroj se dodává v několika barevných provedeních a tak si můžete vybrat barvu svému srdci nejbližší. Z telefonu jako celku je zřejmý dojem "dobře udělané práce", což je ale vlastní skoro všem přístrojům značky Motorola. Mohu potvrdit, že telefony nejen tak vypadají, ale že takové i jsou. Se svojí starou 8400 jsem absolvoval pád do Berounky a několika vteřinové hledání rovnováhy - po vysušení slouží v případě nutnosti jako záložní mobil dodnes.

Provoz

Nebo tedy jak jinak nazvat oddíl kde chci rozebírat svoje zkušenosti s každodenním používáním přístroje. Telefon je, jak se stalo dobrým zvykem, vybaven češtinou, která sice není dokonalá, ale je - občas chybí nějaké to diakritické znamníko. Jak jsem zmínil, d520 je příjemná do ruky a její poloha při hovoru je v ruce přirozená. Citlivost sluchátka mi přišla velmi dobrá a to jsem nezřídka mluvil v okolí I.P. Pavlova u magistrály procházející středem Prahy a ani zde jsem nepotřeboval hlasitost na "všechny čárky". Pokud jsem je použil, měl jsem dojem, že na mne volající do telefonu křičí, což je v takové dopravní kulise slušný výkon.

Citlivost na signál je, ostatně jako u vše Motorol, velmi dobrá a i tam kde jiní zmateně hulákají "Cožeee? Já Vás neslyšim!" vy v klidu nerušeně telefonujete dál. Z části se o to stará vytahovací anténa prodlužující mobil na dvojnásobek.

Co je ovšem nešvarem všech telefonů od Motoroly je nemožnost přiřazení telefonního čísla odesílané SMS zprávě z vašeho seznamu na mobilu. Prostě si číslo na které chcete poslat SMS zprávu musíte pro tu chvíli zapamatovat, což je u delších zpráv takřka vyloučené, pokud tedy nejste cifršpión od Price Watterhaus Coopers. Vytrvalé opomíjení této možnosti ve firmwaru Motoroly je podle mne způsobena americkým původem výrobce. V Americe si textove zpravy posílají lidé na pagery a telefon slouží jen ke svému původnímu účelu.

Ovšem potěšila mne změna při psaní SMS zpráv oproti mé původní Motorole 8400 (nevím jak je to u d160), když jste chtěli napsat číslici, tak zvolené číslo bylo až na konci řetězce znaků u dané klávesy, zatímco u tohoto přístroje je logicky hned za avizovanými písmeny na klávese. Malá změna, ale praktická.

Displej je dvouřádkový plus ikony na zvláštním řádku na vrchu - to je ostatně u modelů nejnižší cenové třídy zvykem. Standardně se zobrazuje kromě sítě operátora údaj o síle signálu (pětistupňový) a indikátor stavu baterie, ten má tři dílky, přičemž dále v menu je podrobnější, sedmidílný. Ovšem jeho podrobnost je lehce iluzorní - dílky mizí po dvou, takže má ve skutečnosti jen čtyři polohy.

Další permanentně zobrazenou ikonkou je zvoneček, který vás upozorňuje svou přítomností na skutečnost, že máte zapnuté hlasité vyzvánění. Telefon není vybaven možností vibračního zvonění, i když v tištěném popisu jsem našel zmínku o opaku - funkce VibraCall opravdu není k dispozici.

Pokud tedy zvolíte možnost vypnutí zvonění, telefon na příchozí hovor bude reagovat rozsvícením, což je na běžném denním světle skoro nepoznatelné. Dále je k dispozici celkem dalších 11 druhů vyzvánění. Specialitou Motoroly je přístup k vybraným (často používaným) funkcím telefonu prostřednictvím klávesy "rychlého přístupu", funkce jsou jednotlivým klávesám pevně přiřazeny a nedají se tedy naprogramovat, jako je tomu u dražších modelů. Tak se snadno dostanete k možnosti hledání jména v seznamu či uložení nového záznamu. K dispozici je také příme vytáčení přidržením vybrané číselné klávesy, což aktivuje podle zvoleného tlačítka jedno z prvních devíti čísel uložených v seznamu - Motorola tuto funkci nazývá "Turbo dial".

Baterie

Telefon byl vybaven zřejmě standardní baterií (její typ se mi nepodařilo z obalu zjistit - odhadujeme dle měření na NiMH 650 mAh), tomu odpovídala výdrž dva dny při průměrném telefonování a s vypnutím od cca 23 do 7 hodin, což je solidní standard. Laboratorní testy naměřily 53:21 hodin stand-by a 2:08 hodin hovoru. Doba dobíjení prázdné baterie je podle výrobce 4 hodiny, nám dostačily 2,5 hodiny (i když časem se na hodnotu udávanou výrobcem dostanete) - dodávána je cestovní nabíječka, rychlonabíječku je třeba dokoupit zvláště. Baterie se dá nahradit čtyřmi běžnými tužkovými, což bylo možné i u předchozího typu d160. Udávaná výdrž pro tužkové baterie je 30 - 120 hodin pohotovostního režimu a 60 - 180 minut hovoru. Platí pro alkalické nebo lithiové články. Pozor, originální baterie Motoroly jsou vybaveny čipy, pokud nemáte baterie s hologramem Motorola, nepůjdou vám nabít.

Data

Telefon je vybaven možností připojení karty Motorola CELLect, což umožní připojení telefonu k počítači přes rozhraní PCMCIA a otevře se možnost přístroj použít pro datovou komunikaci. Karty CELLect využívají datovou kompresi Digital Data Fast, což by mělo umožnit v některých případech rychlost přenosu až 56 000 bps - konkrétně na síti Paegas by to mělo jít až do 36 kbps

Další příslušenství

K telefonu je k dispozici celá řada doplňků, jako jsou různé typy nabíječek a hands-free sada do auta. Ta je k dispozici také v modifikované podobě kablíku s jedním sluchátkem a mikrofonem k připnutí na límec - v Čechách se tomuto zařízení říká Bondovka. Pak můžete chodit po ulici a lidi vás budou mít za nervově narušeného s walkmanem, co si povídá sám pro sebe.

Zhodnocení

Motorola d520 patří mezi nejlevnější mobilní telefony od Motoroly a jako taková je určena k dotování. V síti Paegas se již nyní nabízí d520 jako součást Paegas Bonus pro upgrade telefonu výměnou za další dvouletý úpis. Pokud neposíláte žádné SMS zprávy (pro ně je telefon prakticky nepoužitelný), potřebujete telefon jenom na volání a budete se dívat po ceně, je d520 solidním modelem pro vás - telefon je to robustní, takže vydrží nějaké to nešetrné zacházení jak u starších lidí, tak u lidí pracujících v terénu - ti také ocení možnost provozu na klasické baterie. Telefon nenabízí kvanta funkcí, ale to co dělá, dělá bez problémů a odmluv - je tedy vhodný zejména pro lidi netechnického zaměření. Proto bych také telefon definoval jako spolehlivý a jednoduchý model pro běžné použití.

Do kanceláře se telefon tolik nehodí - pokud jste manager, poohlédněte se o deset tisíc výše. U Motoroly můžete začít třeba u modelů cd920 a skončit u StarTACů.