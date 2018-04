Motorola chystá nové vysílačky s MP3

Motorola uvede v letošním roce na trh čtyři nové modely vysílaček řady Talkabout. Novinky budou mít velmi zajímavou výbavu.Měly by umět přehrávat MP3 skladby, napájet je bude sluneční energie z integrovaných solárních panelů, budou nabízet textovou komunikaci a také několik her. Nový by také měl být design vysílaček a barevná provedení. Motorola si od nových vysílaček Talkabout slibuje zvýšený zájem zákazníků, kterým by se tyto "multimediální" vysílačky mohli hodit pro volný čas.

Výrobce zatím ani jeden nový model vysílačky Talkabout oficiálně nepředstavil a tak zatím nevíme, kdy se začnou prodávat, jaká bude jejich cena a zda budou k dostání i na našem trhu. Jakmile Motorola informace zveřejní, budeme vás o podrobnostech informovat.