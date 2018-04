Motorola chystá levnou žiletku!

Novinek v oblasti střední a vyšší třídy letos již Motorola představila slušné množství. Z těch nejaktuálnějších připomeňme modely L2, L6, U6 Pebl, nebo L7 Slvr, případně chystanou inovovanou verzi žiletky, model V3i. Z levnějších přístrojů se můžeme těšit na zajímavé hudební véčko V360, nebo na chystaný mobil s podporou iTunes, model Rokr E1.

V segmentu nejlevnějších přístrojů ale zatím Motorola letos mnoho novinek neukázala. To se ale změní, až oficiálně představí modely C139, C261 a V177. O všech třech novinkách máme již základní informace, do svých katalogů je totiž zařadily některé ruské distribuční společnosti. Oficiálně je však zatím výrobce nepředstavil.

Low-endová žiletka

První informace o stylovém mobilu nejnižší třídy, Motorole C261, jsme vám přinesli již na jaře letošního roku. Tenkrát ale ještě jen pod kódovým označením Borneo Blade. Nyní je již známo, že se tento mobil bude jmenovat C261. Zařazení do třídy C také jasně ukazuje, že se bude jednat o mobil nejnižší třídy, odhadem s cenou do 4 000 Kč.

Motorola C261 je stylový mobil, který designem navazuje na dražší modely L2, L6 a L7 Slvr. Hlavním lákadlem je tedy tenká konstrukce, v případě modelu C261 je tloušťka telefonu 14,5 mm. Celkové rozměry přístroje jsou 110 x 50 x 14,5 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Telefon má aktivní barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a se schopností zobrazit 65 000 barev. Součástí výbavy je integrovaný VGA fotoaparát, podpora SMS, EMS a MMS, polyfonní melodie, Wap, Java a GPRS třídy 8.

Podle některých zdrojů se pak na trhu možná objeví i verze tohoto přístroje bez fotoaparátu. Ta se pak asi bude ale jmenovat jinak. Motorola C261 by se měla začít prodávat v říjnu letošního roku, na oficiální vyjádření výrobce si ale ještě budeme muset počkat.

Barevný displej za pár korun

Další novinkou je superlevný model C139, který by měl stát na pultech prodejen okolo 50 USD, což je v přepočtu asi 1 250 Kč. U Motoroly této ceně lze věřit, jelikož svůj nejlevnější model C115 na mnoha trzích prodává v přepočtu pod 1 000 Kč a nejinak je tomu i u nás. Novinka má ale lepší výbavu než nejjednodušší model C115. Má barevný displej a i Javu. Rozměry telefonu jsou 98 x 45 x 21 mm a jeho hmotnost je 75 gramů.

Displej telefonu má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů, je pasivní a umí zobrazit 4 096 barev. To je v kategorii nejlevnějších mobilů běžný parametr a nenáročným zákazníkům bude takový displej jistě stačit. Telefon má pohledný design, který navazuje na současné modely výrobce. Jinak se ale pravděpodobně bude jednat jen o mírně upravený starší model C350, případně jeho novější verze C155/156/157. Novinka by se měla začít prodávat ještě letos.

Véčko s displejem na výšku

Třetí low-endovou novinkou Motoroly je véčko V177. To zaujme především uložením vnějšího displeje, který je netradičně umístěn na výšku. Podobné řešení známe třeba z véčka od LG, modelu G5400. Vnější displej Motoroly V177 je monochromatický a jeho rozlišení zatím neznáme. Hlavní displej je pak barevný, má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Jedná se tedy pravděpodobně o stejný displej, jakým disponuje výše uvedený model C261.

Vzhled telefonu příliš nápaditý není, navíc ani nemá integrovanou anténu. Rozměry přístroje jsou 106 x 44 x 23 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Výbava příliš bohatá není. Zahrnuje Javu, polyfonní melodie, GPRS třídy 8, MMS, SMS, kalendář, budík a další běžné funkce. Telefon se pravděpodobně objeví především v nabídce operátorů, u nás si dovolíme tipnout T-Mobile. Cenu opět výrobce zatím nestanovil, měla by se ale podle našich odhadů pohybovat okolo 3 000 Kč včetně DPH. Prodej by měl být zahájen před koncem letošního roku.