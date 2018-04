Motorola chystá komunikátor a odolný mobil

Tři nové Motoroly (V80, V180 a V220) představené minulý týden v polském Krakově rozhodně nebudou jedinými novinkami Motoroly v letošním roce. Další nové modely se očekávají na veletru 3GSM World Congess v francouzském Cannes, popřípadě na veletrhu CeBIT. První z uvedených akcí se uskuteční v druhé polovině února, CeBIT nás pak čeká v půli března. Je možné, že Motorola bude mít nové modely pro obě dvě akce. A na co nového se můžeme těšit?

Motorola zatím žádné oficiální informace ohledně dalších letošních novinek nezveřejnila. Máme však k dispozici obrázky některých z nich a o některých máme alespoň základní informace. Dokud ale výrobce všechny modely oficiálně nepředstaví, je nutné brát následující informace jako neoficiální. Je také možné, že se některé detaily u finálních produktů budou lišit.

Začít můžeme modelem E390. Tan tak úplně nový není, výrobce jej ukázal již loni na CeBITu. Mělo by se jednat o model indentický s Motorolou V500, respektive V300, ovšem klasické koncepce, nikoliv véčkového telefonu. Z původní specifikace asi nic nezmizelo, naopak je pravděpodobné, že se Motorola E390 bude moci pochlubit jednou originální funkcí. Telefon by měl umět prostorový zvuk. Motorola tuto funkci předváděla již před rokem, ale na neidentifikovatelném prototypu a pouze neoficiálně. Nevíme sice, jak tato funkce přesně pracuje, ale efekt je zajímavý a mohl by u zákazníků uspět.

Další novinkou, ke které máme první fotografie, je nový komunikátor s označením Motorola A630. Zajímavý telefon má velmi podobnou koncepci jako komunikátor Nokie (9110, 9210, 9210i), na něj si ale asi zuby brousit nebude. Je totiž pravděpodobné, že tento model nebude využívat žádný standardizovaný operační systém (Symbian, Microsoft, či jiný). Naznačuje to poměrně malý vnitřní displej (na tento typ telefonu), který je pravděpodobně stejně velký, jako u véček V300, V500 a V600. Za konkurenta tohoto modelu lze spíž považovat Nokie řady 68xx.

Telefon má QWERTY klávesnici a zavřený může fungovat jako běžný telefon s klávesnicí a monochromatickým displejem. Výbava zahrnuje integrovaný fotoaparát, další funkce by pak měly odpovídat současným modelům výrobce střední a vyšší třídy (GPRS, MMS, Java, podpora MP3 vyzvánění, možná i Bluetooth a další). Výhodou by měla být velmi příznivá cena. Podle dostupných informací Motorola chystá i komunikátor vyšší třídy, pravděpodobně již s operačním systémem.

Motorola zatím nenabízí žádný odolný telefon. Mohl by jím být nový model C380, který bude oficiálně představen v nejbližších týdnech. Výbavou by měl odpovídat modelům střední třídy, pravděpodobně modelu C550 a novým véčkům V180 a V220. Z nich by si měl vzít displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů. Další informace k tomuto modelu ale zatím nemáme. Nabízíme vám ale jeho první fotografii.

Odolný model C380.

Víme, že Motorola chystá i několik telefonů s funkcí PTT (Push To Talk), nebo-li s "vysílačkou přes mobilní síť". Prvním modelem s touto funkcí by měla být Motorola V400p - upravený model V400. Ten odpovídá Motorole V500 a je zatím určen jen pro americké trhy. Následovat by ale měly i další modely, určitě se dostane i na Evropu. Na uvedení čeká i nástupce modelu C550, který se teprve začíná prodávat. Měl by se jmenovat C650 a bude mít pozměněný design (více zaoblený), lepší a větší displej a i bohatší výbavu.

Očekává se i mobil s megapixelovým fotoaparátem a nové low-endové modely a telefony pro sítě třetí generace, kde je Motorola velmi silná. Nejpozději po CeBITu budeme znát většinu novinek Motoroly pro letošní rok. Již teď je ale jasné, že se máme na co těšit.