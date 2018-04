Motorola chystá comeback legendy. Droid RAZR se však bude hodně lišit

Nezůstane ani typ konstrukce. Na kdysi oblíbená véčka výrobci rezignovali už před lety. Ostatně, vzhledem k současným velikostem displejů by to ani nebylo příliš praktické.

Motorola RAZR (Spyder) bude další "pádlo" s 4,3" displejem technologie Super AMOLED (PenTile rozložení sub-pixelů) s rozlišením qHD. Stejné výrobce použil také u svého dlouho odkládaného modelu Bionic, kresba u Droidu 3 je díky menší 4" úhlopříčce o něco jemnější. Pod displejem je obvyklá čtveřice systémových tlačítek v dotykovém provedení.

Dotykový panel chrání odolné sklo Gorilla, záda telefonu jsou pak z kevlarových vláken. Telefon by se měl pochlubit výjimečně pevnou konstrukcí a v ruce by mohl působit i luxusním dojmem. Obvodový rámeček budí na fotografiích dojem leštěného kovu.

Uvnitř telefonu má pracovat dvojice jader taktu 1,2 GHz, výrobce čipsetu ale zatím zdroje neuvádějí. Motorola přitom často u svých telefonů používá čipy Texas Instruments, Atrix pak spoléhá na Tegru 2.

Operační paměť velikosti 1 GB znamená dostatek prostoru pro nezbytné i dodatečně spuštěné aplikace. Droid RAZR má podporovat i zatím nejrychlejší datové přenosy LTE s datovým stropem 75 Mbit/s, u nás ale takovou technologii ještě nějakou dobu nevyužijeme. Hlavní fotoaparát pořídí 8.0 Mpix snímky i videa ve vysokém rozlišením 1 080p. Nabídne i stabilizaci obrazu.

Motorola chrlí na domovský trh jeden android za druhým, do Evropy ale oficiálně zavítá jen málokterý z nich. To by se po akvizici mobilní divize Googlem mohlo změnit. S Droidem RAZR se přesto v tuzemsku zřejmě nesetkáme; podobně jako jiné droidy se totiž telefon nejprve objeví v nabídce největšího amerického operátora Verizon.