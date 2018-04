Motorola představila nové žiletky. Míří na vrchol, snadné to však nebude

RAZR HD můžeme označit za právoplatného nástupce na sklonku loňského roku uvedené žiletky RAZR, která zaujala především nesmírně tenkým profilem, zády z kevlarových vláken a částečnou odolností vůči vodě. Novinka tyto vlastnosti zdědila a navíc je v každém ohledu o něco lepší.

Hlavním lákadlem je bezesporu velký dotykový displej typu Super AMOLED, který dorostl z původních 4,3 palce na 4,7. Jeho rozlišení se pak zvýšilo na 720 × 1 280 obrazových bodů, což znamená 312 DPi (bodů na palec). Displej opět překrývá odolné sklo Gorilla od společnosti Corning. Přes citelně vyšší úhlopříčku se šířka telefonu v porovnání s původním modelem mírně snížila, rámeček displeje je tak velmi tenký.

RARZ HD poběží na Androidu verze 4.0 Ice Cream Sandwich, přislíbena je nicméně aktualizace na Jelly Bean. Motorola navíc přibalila užitečné widgety k ovládání bezdrátových modulů nebo vylepšené notifikační centrum s rychlým přístupem k předpovědi počasí a světovým časům.

Telefon pohání výkonná čipová sada Qualcomm Snapdragon S4 s dvoujádrovým 1,5GHz procesorem a grafickou kartou Adreno 225. Tento čipset je vyráběn prozatím nejmodernější 28nm technologií. Díky tomu hardware poskytuje nejen vysoký výkon, ale i nízkou spotřebu.

Navzdory 8,4 mm útlému pasu navíc RAZR HD boduje akumulátorem nadprůměrné kapacity 2 530 mAh. Verze s přídomkem MAXX, která bude uvedena do prodeje souběžně ještě před Vánoci, pak nabídne baterii kapacity 3 300 mAh. To má podle výrobce stačit třeba na 13 hodin přehrávání videa.



Lišit se bude také kapacita vnitřní paměti: zatímco základní model pojme 16 GB dat, RAZR MAXX HD rovnou dvojnásobek. Telefony navíc podporují i paměťové karty microSD, kterými bude možné uživatelský prostor ještě navýšit.

Hlavní fotoaparát zvládne osmimegapixelové fotky nebo videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu. Snímanou scénu za šera osvětlí dioda. Krom microUSB konektoru nový RAZR HD nabízí i microHDMI ke snadnému propojení telefonu s televizí. NFC pak umožní rychlý přenos dat přes wi-fi nebo přímé platby mobilem.

RAZR HD bude k dispozici v černém nebo bílém provedení, zavalitější verze MAXX pak z výroby vzejde pouze v černé. Přesné datum uvedení této dvojice nebylo zveřejněno, na předvánoční trh to však novinky mají stihnout. RAZR HD a RAZR MAXX HD budou exkluzivně v prodeji pod záštitou operátora Verizon, vzhledem k podpoře GSM i UMTS frekvencí by se ovšem mohly později objevit i v Evropě.

Motorola RAZR HD a RAZR MAXX HD (technická specifikace): Rozměry [mm] 67,9 × 131,9 × 8,4 Hmotnost [g] 146, verze MAXX 166 Platforma Google Android 4.0.4 Čipová sada, procesor Qualcomm Snapdragon S4, 2 × 1,5 GHz, Adreno 225 RAM 1 GB FlashROM 16 GB, verze MAXX 32 GB (+ microSD slot) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS, CDMA Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE Displej - technologie Super AMOLED Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,7" (119 mm) / 720 × 1 280 bodů (HD), 312 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 8.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát 1,3 MPix FM rádio ne Další přednosti ochranné sklo Gorilla, zadní kryt z kevlarových vláken, microHDMI konektor chráněn krytkou, částečná voděodolnost, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 2 530 mAh, verze MAXX 3 300 mAh

Třetí novinka se jmenuje RAZR M a je z celého tria nejkompaktnější. Nejenže se úhlopříčka Super AMOLED displeje s rozlišením qHD zastavila na 4,3", ale panel sahá skutečně až k samotným okrajům telefonu. Dá se říci, že se Motorole podařilo vměstnat 4,3" displej do těla, které obvykle hostí panel mnohem menší (šířka telefonu je jen 61 milimetrů).

Hnací jednotkou je opět Snapdragon čtvrté generace s dvoujádrovým procesorem, operační paměť zůstala rovný 1 GB. Pro uživatelská data je připraveno 8 GB paměti, část z ní ale uzme operační systém. Důležité je, že ani "emko" nepřijde o rozšiřující microSD slot.

RAZR M se také pochlubí podporou rychlých přenosů LTE, v síti Verizon je tak možno stahovat data rychlostí mezi 5 až 12 Mbps, odesílat pak asi poloviční rychlostí.

RAZR M již má jako jediná z novinek určený start prodeje, k dispozici bude od 13. září za necelých 100 dolarů s úvazkem. Operátor přitom začal přijímat předobjednávky již v den představení . RAZR M opustí výrobní linky v bílém nebo černém provedení.

Motorola RAZR M (technická specifikace): Rozměry [mm] 60,9 × 122,5 × 854 Hmotnost [g] 126 Platforma Google Android 4.0.4 Čipová sada, procesor Qualcomm Snapdragon S4, 2 × 1,5 GHz, Adreno 225 RAM 1 GB FlashROM 8 GB (+ microSD slot) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, LTE Displej - technologie Super AMOLED Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,3" (109 mm) / 540 × 960 bodů (qHD), 256 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 8.0 MPix, LED blesk,videa v rozlišení 1 080p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát VGA FM rádio ne Další přednosti ochranné sklo Gorilla, zadní kryt z kevlarových vláken, microHDMI konektor chráněn krytkou, částečná voděodolnost, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 2 000 mAh

Realita zůstala za očekáváním

Středeční tiskové konference Motoroly předcházela velká očekávání. Koneckonců výrobce tak trochu provokativně svou akci naplánoval na stejné datum, jako Nokia odhalení nových lumií s Windows Phone 8. Motorola navíc prostřednictvím baneru vyzývala, ať se lidé připojí k největší události dne.

Ačkoli se RAZR HD a RAZR MAXX HD jsou schopni postavit současné špičce v podobě Samsungu Galaxy S III nebo HTC One X, na trhu budou nejdříve v listopadu a do té doby nejsilnější hráči přispěchají s dalšími novinkami. Motorola to tak v náruči Google nadále nebude mít v segmentu chytrých telefonů tak úplně jednoduché.