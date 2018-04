Motorola chce být první, podruhé už se Nokií předběhnout nenechá

Americká společnost Motorola 25.8. 2000 oznámila, že v posledním čtvrtletí letošního roku má v plánu držet jako jediný výrobce na trhu svůj první mobilní telefon s podporou. jedná se o Motorolu Timeport™ P7389i. Pokud se Motorole její plány podaří splnit, mohla by předstihnout konkurenci o několik měsíců. Přestože telefony vybavené GPRS již představila většina výrobců, žádný ještě není tak blízko skutečnému prodeji těchto modelů. Chvíle, kdy se tento telefon objeví v hojné míře na pultech, se nezadržitelně blíží a je spjata se spuštěním GPRS v jednotlivých GSM sítích.

Technologie GPRS (general packet radio services) umožní uživatelům mobilních telefonů trvalý a rychlý přístup na Internet i do lokálních sítí. Přitom ovšem budou uživatelé platit za přenesená data, nikoliv za čas, kdy budou připojeni. Mimo jiné by se tak měl podstatně zrychlit a zpohodlnit přístup k WAPu. GPRS má být uvedeno do provozu v několika evropských státech ještě koncem tohoto roku. Podle slov českých mobilních operátorů by se tak mělo stát i u nás, možná dokonce na všech třech konkurenčních sítích.

Například největší světový výrobce mobilních telefonů, finská Nokia, hodlá uvést první telefon GPRS až v polovině příštího roku, tedy podstatně později než Motorola. Stejně tak Ericsson, druhý největší výrobce mobilních telefonů, má v úmyslu přijít s mobilem GPRS v prvním čtvrtletí roku 2001. Podobné plány má i Alcatel, Sagem a další.

Zavedení telefonu GPRS ovšem ještě nic neřeší, dokud skutečně nebudou vybudovány sítě GPRS a operátoři nezpřístupní mobilní služby uživatelům. Podle analytiků se GPRS skutečně rozjede až někdy v polovině příštího roku a skutečně velký bude tento trh až napřesrok.

"Nezapomeňte, že Řím také nepostavili za den, GPRS nezačne fungovat přes noc," uvedl mluvčí divize mobilních telefonů společnosti Nokia Tapio Hedman.