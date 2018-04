Motorola cd 920/930 (recenze)

V rámci reklamní kampaně Motorola Wings je tento model představován sloganem "Neopouštějte kancelář - mějte ji stále při sobě". Nakolik se vyplatí uvěřit reklamnímu balastu se pokusí odpovědět následující řádky.

Design

Rozdíl v designu mezi 920-tkou a 930-tkou je v přítomnosti flipu u prvně jmenovaného modelu. Také část okolo displeje je mírně jiná, ovšem v záklaních parametrech se oba typy shodují. Což znamená, že základním tvarem, kterým se návrháři zřejmě nechali volně inspirovat, bylo vejce. To prosím nemyslím nijak pejorativně. Naopak, díky tomuto tvaru telefon sedne dobře do ruky při telefonování a také ideálně zapadne do standardně dodávaného pouzdra z plastu, které je možné nosit jak vodorovně, tak svisle. Pouzdro je vůbec velmi dobře řešené a patří k příjemnému doplnění telefonu.

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mobilu je umístěno, jak začíná být u Motoroly zvykem, v levém spodním "rohu", kde není až tak snadno k dosažení. Jeho problém je pro Motorolu tradiční - velmi krátký dotek stačí pro vypnutí telefonu. To by měl řešit nový firmware - až bude.

Klávesy u modelu bez flipu, tedy cd930, znatelně vystupují nad povrch přístroje, ale jejich nechtěného stisku se nemusíte obávat - ke stisku je zapotřebí poměrně cíleného úsilí, tlačítka jdou trochu ztuha. A to nejen ta na klávesnici, u kterých je to vzhledem k jejich konstrukci vítaná vlastnost, ale také ta na boku přístroje, která slouží pro ovládání přístupu do telefonního seznamu a hlasového záznamníku. Což už je vítáno méně. U modelu s flipem (cd920) je přirozeně aplikována funkce přijetí/ukončení hovoru s jeho pomocí. Přístroj bude také dodáván v jiných barvách, než ve standardní černé. Měl jsem možnost vidět modrou metalízu, vypadá zajímavě.

Displej

Při popisu nesmíme zapomenout na displej. Ten si zaslouží takřka absolutorium, už Patrick při popisech dojmů ze stánku Motoroly na Cebitu napsal, že takhle brutální kontrast ještě neviděl. A je to pravda, na svědomí to má holografická fólie, která je nalepena pod spodním krycím sklíčkem LCD displeje. Díky tomu se v určitém úhlu (poměrně širokém) od fólie odráží světlo a i ve velmi špatných světelných podmínkách je displej zelenočerný - naprosto skvěle kontrasní.. Na displeji se standardně zobrazují hodiny (budík není k dispozici), také síla signálu a stav baterie.

Funkce

Mobil má kompletní výběr funkcí, které známe z manažerských modelů společnosti Motorola. Ale nezaškodí si je zopakovat, takže pěkně popořadě.

Rychlý přístup k vybraným devíti funkcím (ty se dají vybrat z celkem 18 možných) pomocí tlačítka s šipkou,

jednoklávesová volba prvních devíti čísel v seznamu,

automatické opakované vytáčení obsazeného čísla,

inteligentní vibrační zvonění (zvoní, vibruje, nebo napřed 2 x zavibruje a pak zvoní).

Nesmíme zapomenout na podporu funkcí GSM phase II, jako je tarifikace nebo sim-toolkit. Samozřejmostí je sumarizace provolaného času a výběr z takřka již tradičního arzenálu zvonění, možnost nastavení vlastní melodie není, na svého Indiana Jonese jsem tedy musel protentokrát zapomenout. Také na posílání SMS s použitím seznamu. Ale tahle stará bolest by měla být brzo odstraněna s pomocí nového firmware, který by se měl začít dodávat od prosince, t.r. jistotně. Majitelé modelu se starším firmwarem nemusí propadat blbým náladám, update by měl být dle vyjádření českého zastoupení Motoroly možný.

Baterie

V zakoupeném balení je dodávána Li-Ion baterie s kapacitou 1000 mAh, jejíž nabití trvá asi 2 a 1/2 až 3 hodiny a vydrží vám pří zhruba půl hodině provolané denně celkem 3 dny (na noc prosím vypínat). Baterie má čipovou ochranu, takže příliš nepočítejte s tím, že byste sehnali do telefonu neznačkovou baterii - bez čipu totiž telefon odmítá nabíjet.

To by bylo k obvyklé výbavě a teď k tomu co dělá tuhle Motorolu vaší pozornosti hodnou.

Hlasový záznamník

Ten má kapacitu 3 minuty, takže se do něj hravě vejde množství zaznamenáníhodných poznámek, když u ruky není zrovna tužka. Záznamník se dá použít jako diktafon, tak také můžete zaznamenávat slova Vašeho partnera, neuslyšíte však při přehrávání svoje reakce, takže je to ideaální pro zaznamenání třeba diktovaného telefoního čísla, ale celý hovor nezaznamenáte. Výhoda oproti konkurentům je zřejmá - můžete si nahrát více poznámek za sebou, které se sami indexují a můžete je tedy přeskakovat, ale kupodivu je nelze mazat jednotlivě.

Dualita

Telefony Motorola cd920/930 můžete používat nejenom v síti GSM, ale i v síti DCS-1800 - jsou to dualbandy a transaprentně se při hovoru umí převést z jedné sítě do druhé. Všechny zde uváděné parametry platí pro GSM - výdrž v DCS-1800 je samozřejmě jiná a neměřili jsme ji.

Data

Ano, tenhle přístroj zvládá i data, díky integrovanému softmodemu. K jeho zprovoznění potřebujete ovladač dodávaný na CD, přibalený k propojovacímu kabelu. Z uvedeného už jste si asi sami vydedukovali, že toto příslušenství je třeba dokoupit zvlášť. Na cd je mimo ovladače také prográmek umožňující příjem a odesílání faxů, nebo navázání datového spojení. Ovšem na ovládání tohoto softwaru je třeba si zvyknout, není zcela intuitivní. To vás ovšem například při připojení na internet nemusí zajímat, při něm pouze nastavíte v ovládacích panelech ve Windows 95/NT (jsou podporavány tyto operační systémy) jako modem nainstalovaný ten z CD a můžete vesele surfovat, při používání jsem se nesetkal z žádnými problémy. Navíc to má výhodu, že pokud používate jako svého mobilního internet providera Paegas můžete teoreticky dosáhnout přenosové rychlosti 38,4 kbps s kompresí V42.bis, ale to jsem nezkoušel.

Závěr

Co dodat? Telefon má neobvyklý, hodně kulatý design, který ovšem nemusí být každému na první pohled sympatický. O to více se však projeví jeho výhody při delším používání. Zabudovaný softmodem a hlasový záznamník, dělají z této Motoroly zajímavý tip pro vaše předvánoční nákupy. Luxusní displej se vám bude určitě líbit, stejně tak luxusní citlivost a slušná reprodukce zvuku. Na nic vám zatím nebude dualita - roamovat sítě DCS-1800 v zahraničí nemá moc smysl. Ale až příští rok operátoři spustí DCS-1800 u nás, bude to hned o důvod více pro koupi této Motoroly.

Méně ale oceníte tradiční slabiny všech Motorol - absence odesílání SMS na číslo ze seznamu stejně jako absence indikátoru času u nepřijatých hovorů. Většinu těchto slabin by měl odstranit nový firmware - až bude, dáme vědět, jak se to podařilo.

A cena? V prosinci 1998 byl tento telefon nabízen okolo 14 000 - 15 000 Kč s DPH.

Za zapůjčení telefonu děkujeme firmě Motorola