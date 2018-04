Motorola C975 - povedený low-end pro 3G a GSM (první informace)

Zákazníci ze zemí, kde působí společnost Three (Hutchinson Wampoa) a kde je tedy v provozu síť třetí generace, se mohou těšit na nový low-endový telefon od Motoroly. Novinka se jmenuje C975 a ve své podstatě se jedná o mírně zjednodušený a zmenšený model A835, který je jedním z nejprodávanějších telefonů pro evropské sítě 3G (WCDMA). Nová Motorola C975 by se měla začít prodávat již během léta letošního roku a má být levnější, než Nec e313, který je momentálně nejlevnějším mobilem v nabídce sítí Three. Nec e313 stojí v předplacené sadě okolo 180 €, což je v přepočtu přibližně 5 800 Kč, z čehož je asi 1 000 Kč hovorné.

Motorola C975 je své předchůdkyni, modelu A835 hodně podobná. Její tvar je ale střízlivější a víc se přibližuje vzhledu běžných mobilů pro GSM. Rozměry telefonu jsou již docela přijatelné: 113 x 50 x 21 milimetrů, hmotnost 130 gramů je ale stále nadprůměrná. Pro porovnání, Motorola A835 má rozměry 137 x 55,6 x 26,5 mm a její hmotnost je 155 gramů. Především rozdíl v rozměrech obou telefonů je poměrně velký. Přitom nová Motorola toho umí docela hodně. Je to plnohodnotný videotelefon, proto má hned dva objektivy, jeden vpředu, druhý na zadní straně telefonu. U statických fotografií je k dispozici rozlišení VGA (640 x 480 obrazových bodů), video záznam může mít maximální rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Jejich délka bude pravděpodobně omezena jen volnou pamětí.

Vnitřní paměť telefonu zatím neznáme, některé zdroje hovoří o 32 MB, jiné o 64 MB paměti. V každém případě ale nová Motorola podporuje paměťové karty, konkrétně typ T-Flash (TransFlash). Tento typ karet si Motorola oblíbila a bude je dávat i do jiných modelů, například do chystaného modelu E398. Tyto karty jsou již dnes k dispozici s kapacitou 128 MB a měly by být poměrně levné. Telefon má stejný displej, jako napříklasd i nám dobře známé modedely V300, V500 nebo V600. Tento aktivní displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev.

Motorola C975 nabízí Javu MIDP 2.0, xHTML prohlížeč, běžný Wapový prohlížeč, umí přehrát širokou paletu souborů (MPEG4, WMV, MIDI, MP3, WMA, AAC, AMR, WAV) a ve formátu MPEG4 umí i nahrávat. V síti 3G je maximální přenosová rychlost 384 kb/s, v síti GSM je k dispozici GPRS třídy 8 a telefon podporuje tři pásma: 900/1800/1900 MHz. Připojení k počítači je možné pomocí USB kabelu, pravděpodobně bude chybět jak infraport, tak Bluetooth. Což je také asi nejvýznamnější rozdíl oproti modelu A835.

U nás se asi nová Motorola C975 prodávat nebude, většinu jejích funkcí by stejně nešlo využít. Kdo by si jí ale při cestách do zahraničí pořídil, může jí u nás bezproblémů provozovat. Telefon však musí být neblokovaný.