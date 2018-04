Motorola C650 - uhlazený a vylepšený nástupce (první informace)

Motorola představila minulých dnech tři nové telefony. O modelu E398 píšeme v tomto článku, o multimediálním mobilu E680 pak zde. Nyní je čas na Motorolu C650. Z novinek je na první pohled nejméně zajímavá, respektive má ze všech tří modelů nejslabší výbavu. Jenomže taky bude nejlevnější a pravděpodobně i nejprodávanější.

Motorola C650 je přímým nástupcem modelu C550 (recenzi přineseme v nejbližších dnech), který se u nás začal prodávat teprve před nedávnem. To ale neznamená, že jej nahradí až někdy na konci roku. Naopak, novou Motorolu C650 můžeme na trhu očekávat již v prvním pololetí a to za cenu, která se bude velmi blížit současné ceně Motoroly C550. Odhadem tedy okolo 6 000 Kč. To je za telefon z integrovaným fotoaparátem velmi slušná nabídka.

Top low-end

Motorola C650 patří do nové generace low-endové řady výrobce. Bude patřit na její vrchol, spolu s véčkem V220, které jsme vám podrobněji představili v tomto článku. Oba telefony se od sebe liší jen konstrukcí, výbava je u obou stejná. Tu samou analogii pak najdeme u dvojice V180 a C380. Tyto dva modely budou levnější, nemají totiž integrovaný fotoaparát. Jinak je ale jejich výbava téměř totožná s dvojicí V220 a C650.

Nenápadná revoluce: všimněte si přehozeného zeleného a červeného tlačítka. Motorola se chce přizpůsobit většině a od tohoto modelu přešla na rozšířenější uspořádání s červenou klávesou vpravo.

Více barev podsvícení

Nová Motorola C650 má atraktivní design se zaoblenými hranami, telefon dáleně připomíná mýdlo. Výměnný kryt je dvoubarevný. Na fotografiích je varianta s dvěma odstíny šedé, na veletrhu v Cannes jsme ale viděli tutéž Motorolu v kombinaci šedé a černé barvy. Kryty jsou neprůhledné, ale ze strany klávesnice výrobce použil, pro jeho nové modely nyní typické, vícebarevné podsvícení. Klávesnice je podsvícena jasně modře, joystick ale má podsvícení jinou barvou, na výběr bude hned několik odstínů. Tyto barevné kombinace bude možné využít i při vyzvánění pro odlišení volajícího.

Nový a lepší displej

Jednou z důležitých inovací Motoroly C550 je nový barevný displej. Jedná se o displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který je schopný zobrazit až 65 000 barev. Displej je pasivní, ale poměrně kvalitní. Vyzkoušet jsme ho mohli již u modelů V180 a V220. Je totiž stejný. Oproti modelu C550 se jedná o výrazný pokrok.

Bohatá výbava

Motorola C650 se může pochlubit vcelku bohatou výbavou. Má integrovaný VGA fotoaparát, umí přehrávat MP3 vyzváněcí melodie a zvládne i přehrávání videosekvencí ve formátu MPEG4. Celková paměť telefonu je přibližně 3 MB, což by většině zákazníků měo stačit. Další výbava nové Motoroly zhruba odpovídá modelu V300. Nenajdete v ní Bluetooth, naopak telefon disponuje standardním mini USB konektorem. Telefon má GPRS třídy 10, Javu MIDP 2.0 a i oblíbenou aplikaci Motomixer. Hmotnost přístroje je přibližně 88 gramů a jeho rozměry jsou 104 x 42 x 20 mm.

Motorola model C650 vystavovala již v Cannes, ale zřejmě s ohledem na oficiální premiéru z minulého týdne nám jej zakázala zvěčnit. Proto vám přineseme detailní fotografie telefonu již příští týden z veletrhu CeBIT.