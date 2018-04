Motorola C650 – nejlevnější fotomobil na našem trhu

Motorola C650 se prodává zhruba od listopadu loňského roku. Nyní její cena klesla na 3 990 Kč, což z ní činí nejlevnější mobil s integrovaným fotoaparátem na našem trhu (porovnávány doporučené maloobchodní ceny s DPH). To z tohoto telefonu dělá jeden z nejatraktivnějších mobilů na trhu. Pro většinu zákazníků je totiž cena stále tím nejdůležitějším kritériem pro výběr.

Pokud tomu tak není, máte na výběr příbuzný model V220. Ten umí téměř úplně to samé, je to ale véčko a je o tisícovku dražší. I v tomto případě Motorola tlačí výrazně na cenu, opět se jedná o nejlevnější véčko s fotoaparátem na trhu.

Vzhled - zaoblená klasika

Motorola C650 je jak legendární dvojbarevná čokoláda Bona. Jedna polovina je světlá, druhá tmavá. Tmavá polovina je ta horní, je černá a lesklá. Platí to pro přední, zadní i obě boční části. Přechod není rovný, tvoří na přední straně oblouček a na bocích vlnku. Spodní část telefonu je stříbrná a to včetně klávesnice. Horní lesklá část není nejpraktičtější, každý dotyk ruky je na ní vidět. Zpředu zdobí telefon logo výrobce na reproduktoru a stříbrná klávesa pro vstup do menu nad displejem. Na zadní straně je v černé ploše velké stříbrné kolečko, kde je umístěn objektiv fotoaparátu, logo výrobce, které má asi sloužit jako zrcátko, ale v praxi tomuto účelu neslouží a také je zde otvor vyzváněcího reproduktoru.

Telefon má výměnné kryty. Zpracování je velmi dobré, obě části krytu pasují k sobě naprosto přesně a nemají vůli. Pojistka pro sundání zadní části telefonu je na jeho vrchu. Ve spodní části je pak konektor nabíječky, konektor HF sady a USB konektor pro připojení telefonu k počítači. Spodní strana telefonu je zkosená a tak přístroj dokáže stát v pozoru, jen se bude lehce naklánět vlevo nebo vpravo.

Baterie - nadprůměrná výdrž

Standardní baterie má kapacitu 800 mAh (testovaný vzorek měl baterii s kapacitou 820 mAh) a je typu Li-Ion. Výdrž je velmi dobrá. Telefon v pohotovostním režimu vydrží na jedno nabití baterie přes deset dnů a to včetně zhruba 30 minut hovoru. Výbornou výdrží se chlubí i příbuzný model V220, respektive V180. Ty v našem testu vydržely až 14 dnů na příjmu. V tomto směru patří Motorola C650 k nejlepším telefonům na trhu, překoná ji jen konkurence z vlastní stáje a Philips 650.

Displej - průměrná kvalita

Fotogalerie: V druhé části recenze si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje telefonu, fotky jím pořízené a obrázky synchronizačního softwaru.

U displeje je nejlépe vidět, že se jedná o levný telefon. Displej je pasivní (STN), má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je hodně hrubý, při fotografování toho na něm především za šera moc neuvidíte, ale zase tak úplně špatný není. Barvy jsou syté, slušný je i jas a kontrast, pro běžnou práci bohatě postačí. Na prohlížení obrázků, fotografií a videí by se ale lépe hodil aktivní displej. V této cenové kategorii nelze mít k displeji Motoroly C650 vážnější připomínky. Subjektivně se nám zdál displej testované Motoroly C650 lepší, než displej u modelu V220.

Na displej se vejde sedm řádků textu. Čtyři pro práci a tři stavové. Telefon nabízí nastavení libovolné tapety a to včetně výběru s pořízených fotografií. Nastavit lze i spořič displeje a také jedno ze šesti barevných schémat menu. Displej nezhasne úplně, odezřít z něj ale nějaký údaj je téměř nemožné. Navíc při aktivovaném spořiči je vidět jen obrázek.

Ovládání - menu podle přání

Kamenem úrazu je joystick. Není příliš přesný, někdy vás přesune o položku vedle, jindy omylem položku potvrdíte, někdy je tomu pak zase úplně naopak. Všeobecně dáváme přednost ovládacímu kříži a i mezi joysticky patří ten z Motoroly C650 k těm nejméně povedeným. Klávesnice si podobné výtky nezaslouží, především alfanumerické klávesy mají zřetelné vyprofilování a přesný stisk. Dvě kontextové klávesy jsou pak poněkud utopené.

Do menu lze vstoupit buď speciální klávesou nad joystickem, nebo právě pomocí joysticku. Struktura menu a styl ovládání je plně v rámci jiných modelů značky. Hlavní menu je ikonové (3 x 3 ikony), případně lze nastavit i menu textové – vertikálně řazené. Stejnou podobu pak má i většina dalších menu, některá jsou ale ikonová (multimédia). Funkce se potvrzuje pravou kontextovou klávesou, levou se volba ruší. Tlačítko pro příjem hovoru je na levé straně, klávesa pro odmítnutí na pravé. Tuto klávesu lze použít i pro návrat do pohotovostního režimu telefonu. Samotnou korekční klávesu telefon nemá a nemá ani žádná tlačítka na boku. V mnoha položkách telefonu je k dispozici menu voleb pro tu konkrétní položku. Aktivuje se speciální klávesou nad joystickem a to vždy, když je nad tímto tlačítkem na displeji specifický symbol tří vodorovných čárek.

Menu telefonu lze velmi detailně nastavit a to včetně výběru položek v hlavním menu a jejich uspořádání dle libosti. Uspořádat lze i některá další menu telefonu. Dva stejné přístroje tak mohou mít velmi rozdílnou strukturu menu. To je ale již tradiční vlastnost telefonů značky Motorola.

Telefonování - slušný seznam

Motorola C650 má hlasitý odposlech. Ten svému označení dostojí, je opravdu dostatečně hlasitý. Jak v jeho případě, tak při běžném telefonování s mobilem u ucha nemáme k reprodukovanému zvuku žádné výhrady. Výhodou je i možnost ztišení vyzvánění, stačí při příchozím hovoru posunout joystick vlevo a vyzváněcí melodie utichne. Samotné melodie jsou buď čtyřiadvacetihlasé polyfonní, nebo mohou být i ve formátu MP3. Kvalita jejich reprodukce je velmi dobrá. V telefonu najdete i aplikaci MotoMixer pro skládání melodií.

Telefonní seznam přístroje pojme 1 000 vícepoložkových záznamů. Ke každému jménu lze přiřadit až dvanáct čísel nebo e-mailových adres. Přiřadit lze ke každému číslu obrázek a vyzváněcí melodii. Kontakty pak lze třídit do skupin volajících. Velkou nectností telefonního seznamu je možnost vyhledávání jen podle prvního písmene. Při velkém množství kontaktů je to jako hledání jehly v kupce sena. Navíc seznam může zobrazovat všechny kontakty u jednoho jména, takže listování je velmi zdlouhavé. Naštěstí je možné zvolit i úspornější režim, v kterém se zobrazují jen hlavní kontakty.

Telefon umí pracovat zároveň s pamětí na SIM a v telefonu a položky lze kopírovat. K dispozici je i možnost třídění seznamu podle několika parametrů. Motorola C650 je třípásmový telefon, pracuje na frekvencích GSM: 900/1800/1900 MHz.

SMS a MMS - bude iTap váš kamarád?

Prediktivní slovník iTap je pro neznalé oříšek. Funguje totiž jinak, než rozšířenější systém T9. Při psaní slova je nutné stále kontrolovat nabídku možností z již zadaných písmen a zvolit tu pravou. Jinak se kýženého výsledku nedoberete. Slovník je učenlivý a všechna zapsaná slova si automaticky pamatuje. Ze začátku se vám asi líbit nebude, po určitém čase je to použitelný nástroj pro zadávání textu. V případě češtiny používá slovník diakritiku, ale s ohledem na výběrový systém při zadávání znaků lze naučit slovník i slova bez diakritiky. Jinak se budete muset smířit s kratšími zprávami, telefon odesílá zprávy s diakritikou. Při psaní zpráv telefon odpočítává znaky. Jedna SMS může mít až 450 znaků. K dispozici jsou i doručenky, naopak v testovaném vzorku tradičně chyběla paměť na doručené SMS. V praxi ale telefon paměť mít může, záleží na verzi firmwaru, respektive jeho úpravě dle volby prodejce, operátora, nebo někoho kdo o tom rozhoduje. Testovaný telefon měl jen paměť na odchozí zprávy. Ty pak lze mazat hromadně podle vybraných kritérií.

Vedle SMS podporuje telefon i zprávy typu EMS a Smart Messaging. V případě multimediálních zpráv (MMS) lze odeslat a přijmout zprávu o velikosti do 100 KB. Vkládat lze obrázky, fotografie, melodie a to včetně melodií ve formátu MP3. Telefon disponuje i klientem pro Instant Messaging.

Data a připojení k počítači - jednodušše USB

S ohledem na kategorii, kam telefon patří, lze mu odpustit, že nemá ani infraport a ani Bluetooth. Naopak pochvalu zaslouží standardní mini USB konektor, na který lze použít libovolný kabel s tímto konektorem. Horší je to se synchronizačním softwarem. Existuje, není špatný (viz druhá část recenze), ale zadarmo ho legálně nezískáte. Motorola ho s telefonem nedodává, lze jej zakoupit jako příslušenství a stojí zhruba 700 Kč. Je to ostuda, drtivá většina jiných firem nabízí software zdarma a to i Philips, který používá podobný software od stejného výrobce.

Motorola C650 má GPRS třídy 10, které lze použít jak pro Wap, tak pro datové přenosy. Wap je verze 2.0.

Fotoaparát - Photo Fun

Integrovaný fotoaparát Motoroly C650 nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů (VGA). K dispozici jsou i dva menší formáty: 160 x 120 obrazových bodů a 320 x 240 obrazových bodů. Fotoaparát má čtyřnásobný zoom, ale jen v podobě výřezu. Nastavit lze expozici, vyvážení bílé, samospoušť a také zvuk uzávěrky. Oproti jiným mobilům může Motorola C650 fotografovat úplně potichu. Pro editaci fotografií lze použít jeden z několika barevných efektů a nebo také Java aplikaci Photo Fun Pack 2.

Kvalita fotografií je průměrná, srovnatelná s kvalitou fotografií které pořídíte s vyššími modely výrobce V300/V500/V600. Fotografie pořízené telefonem si můžete prohlédnout v druhé části recenze. Paměť telefonu má velikost přibližně 1,5 MB, což není mnoho. Telefon umí přehrávat krátké videosekvence, ale neumí je nahrávat.

Další funkce - nejdříve zábava, pak práce

Kdo si rád hraje, toho potěší Java ve verzi MIDP 2.0. Hra 1on1 Ball je basketbal s neuvěřitelně otravnou melodií. O aplikaci Photo Fun Pack 2 na úpravu fotografií jsme se již zmiňovali. Třetí aplikací v testovaném telefonu byla aplikace Hair Styler která potěší všechny amatérské kadeřníky.

V telefonu je kalendář s měsíčním a týdenním náhledem. U kalendáře lze nastavit velké množství parametrů, třeba v kolik má začínat den a které zobrazení kalendáře bude primární. Poznámka může mít až 59 znaků a lze nastavit opakování až s roční periodicitou. U budíku lze nastavit melodii a i její hlasitost. Jednoduchá kalkulačka nabídku dalších funkcí uzavírá.

Sečteno a podtrženo

Za 3 990 Kč nelze Motorole C650 téměř nic vytknout. Nelíbil se nám joystick, vyhledávání v telefonním seznamu jen podle jednoho písmene a slovník iTap také není náš favorit. U testovaného vzorku nám i citelně chyběla paměť na příchozí SMS, u prodejních vzorků to ale může být jinak.

S ohledem na cenu je ale Motorola velmi dobrý mobil, lepší s touto výbavou a za tuto cenu nekoupíte. Konkurence je dražší, Siemens C65 a Panasonic X100 jsou o 500 Kč dražší a další konkurenti stojí ještě víc. Kdo dává přednost véčkům, může sáhnout po modelu V220, který umí to samé co model C650, ale je o 1 000 Kč dražší.