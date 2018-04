Motorola C550 - levný mobil s fotoaparátem (recenze)

Motorolu C550 primárně najdete v nabídce T-Mobile, který ji nabízí v Twist sadě. Cena je 6 499 Kč včetně daně, což znamená, že se v současné době jedná o nejlevnější mobil s integrovaným fotoaparátem u našich operátorů. Myšlen je telefon bez dalších závazků, pouze s předplacenou kartou. V případě T-Mobile je nyní i výhodné, že telefon není blokován. V nejrůznějších internetových obchodech se dnes nejlevněji prodává asi Siemens MC60, ten je ale na trhu mnohem déle, takže i u Motoroly lze předpokládat, že cena půjde časem dolů.

Motorola C550 má několik velmi blízkých příbuzných. Rodinné svazky low-endových Motorol začínají u modelu C250 a končí právě u modelu C550. Mezi nimi je ještě starší model C350 a naopak další novinka, Motorola C450. Všechny telefony si jsou navzájem podobné, u některých lze navzájem měnit kryty a i většina funkcí je stejná. Absolutní shoda platí mezi modely C250 a C350, obě novinky mají navíc Javu a podporují MMS. Nejvybavenější je Motorola C550, která má i integrovaný fotoaparát. Až na něj, rozdílný kryt a podporu MMS a Javy, ale vše ostatní odpovídá předchozím modelům. Proto se v dnešní recenzi soustředíme především na inovace. Pokud tedy v dnešní recenzi nějakou informaci nenajdete, prohlédněte si naše recenze předchozích modelů:

Recenze Motoroly C250

Recenze Motoroly C350

Recenze Motoroly C450

Vzhled - kompaktní elegán

Motorola C550 se momentálně nabízí jen v jedné barevné kombinaci. Tou je stříbrný kryt s tyrkysovými pruhy na bocích a stejně barevnou plochou okolo displeje zasahující až do funkčních kláves. Telefonu to sluší, má mladistvější vzhled, než „konzervativnější“ modely C350 a C450. Od nich se liší Motorola C550 i ve tvaru a rozmístění funkčních kláves a čtyřsměrného kurzorového tlačítka. Předchozí dva modely mají pro každý směr samostatnou klávesu, u Motoroly C550 tvoří směrové klávesy kruh. V praxi se rozdíl téměř nepozná, jde jen o jiný design. Kruh u modelu C550 je ale na pohled přehlednější, kláves není tolik.

Teoreticky je možné vyměnit kryty z Motoroly C450 na Motorolu C550 a obráceně. Problém není v přední části, ale v zadní, kde má Motorola C550 otvor pro objektiv fotoaparátu. Až na tento „detail“ jsou kryty navzájem zaměnitelné, v případě Motoroly C450 a C550 budou pasovat i na šířku, oba telefony mají silnější baterii. To platí i pro volnější kryt modelu C250, naopak kryt Motoroly C350 je užší a pasuje z něj na modelu C450 a C550 jen přední část. Zatím Motorola nenabízí výměnné kryty přímo pro model C550, je ale pravděpodobné, že je časem nabídne.

Zpracování telefonu je solidní, kryt sedí dobře a lze jej i pohodlně sundat. Rozměry telefonu jsou 98 x 43 x 19 milimetrů a jeho hmotnost je 94 gramů.

Baterie - solidní výdrž

Motorola C550 má standardní baterii stejnou, jako model C450. Jedná se o Li-Ion článek s kapacitou 750 mAh. Lze zakoupit i tenčí baterii s kapacitou 600 mAh, kterou používá model C350, je to ale zbytečné. Trochu se sice sníží hmotnost telefonu, ale rozměry zůstanou díky krytu stejné. Sníží se i výdrž, která je s větší baterií na docela solidní úrovni. V našem testu vydržel telefon zhruba tři a půl dne v pohotovostním režimu. K tomu jsme s ním asi půl hodiny telefonovali a pořídil asi 30 fotografií. Výrobce tvrdí, že by telefon mohl vydržet na příjmu až devět dnů, to je ale příliš optimistický údaj, kterého v praxi nelze dosáhnout.

Displej - malý, ale hezky barevný

Displej Motoroly C550 je stejným, jako u modelů C250, C350 a C450. U nich tolik nevadí jeho malé rozlišení a hrubší rastr, ale jak si tento displej stál u Motoroly C550, kde slouží jako hledáček fotoaparátu? Výsledek není nejhorší, přesto poněkud rozpačitý.

Obraz z fotoaparátu na displeji je sice jasný a i barvy odpovídají s přimhouřením oka předloze, ale nic světoborného to není. Přeci jen se jedná o displej, který výrobce připravil již před rokem a pro fotoaparát se moc nehodí. Ne že by byl nepoužitelný, dnes jsou ale již barevné displeje mnohem dál. Na druhou stranu, kdo nechce za multimediální mobil vydávat příliš mnoho peněz, horší displej oželí a zae tolik strádat nebude. Jak vypadají fotky na displeji můžete posoudit v druhé části článku.

V druhé části článku si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje nové Motoroly C550.

Displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů, je pasivní a umí zobrazit 4 096 barev. Displej nabízí syté barvy a má i slušný kontrast. Nevýhodou je však hrubý rastr, který vynikne právě nejvíce u fotografií. Jinak není tak rušivý. Následující low-endové modely Motoroly (C380, C650) již budou mít displeje lepší s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a s 65 000 barvami.

Ovládání - jak si kdo nastaví, tak bude ovládat

V případě ovládání nenabízí Motorola nic nového. Vše je stejné, jako u modelů C250 a C350, respektive ještě k modelu C450. V menu je navíc jen položka fotoaparát a ten lze aktivovat i pomocí kontextové klávesy a je i jednou z voleb v menu obrázků. Jinak je vše stejné, i fotografie se ukládají do stejné složky, jako ostatní obrázky v telefonu.

Popisovat menu Motoroly a nejedná se nyní jen o model C550, je velmi ošidné. Jeho struktura totiž záleží jen na uživateli. Menu totiž lze přeskupit, lze si i vybrat, které položky v hlavním menu budou a které se schovají do složky Ostatní. Nastavit lze i klávesové zkratky a funkce kontextových kláves.

Klávesnice Motoroly C550 je povedená, klávesy jsou dostatečně velké a mají i solidní zdvih. Hlavní menu je grafické, zobrazuje se ale vždy jen aktuální položka. Další menu jsou již jen textová.

Telefonování - hlasové vytáčení

I zde platí to samé, co v případě dalších Motorol řady C (C250, C350, C450). Telefon disponuje vnitřním seznamem na 100 vícepoložkových záznamů. Telefon umí pracovat zároveň s pamětí na kartě SIM a s pamětí v přístroji. Kontakty pak lze třídit i do skupin volajících. Pro dvacet záznamů pak nabízí i vytáčení pomocí hlasových povelů. Tato funkce pracuje téměř bezchybně, je však nutné při zadávání povelů mluvit zřetelně a nahlas.

Polyfonní vyzváněcí melodie, které Motorola nabízí, nejsou špatné, na asijské mobily ale nestačí. Pochválit musíme mixážní program Motomixer, v kterém lze snadno a přehledně melodie upravovat. Znalost not se nevyžaduje, program funguje jako mixážní pult. Melodie lze skládat on-line i na internetu.

SMS, EMS a MMS

Motorola C550, stejně jako nižší model C450, nabízí vedle SMS a EMS i multimediální zprávy (MMS). Editor MMS je u obou telefonů stejný, pouze v případě testovaných vzorků nabízí model C550 více stránek v každé zprávě. U testované Motorola C450 se nám do zprávy nepodařilo vložit víc stránek než tři. Naopak u Motoroly C550 je limitem jen velikost zprávy, pravděpodobně přibližně 30 KB. Telefon ukáže velikost zprávy až těsně před odesláním a je nutné si tuto informaci v menu vyžádat. Pokud ale při vkládání příloh limit překročíte, telefon vás na to upozorní. Do zprávy lze vkládat obrázky, fotografie, melodie a dokonce hlasové poznámky, které jinak telefon nenabízí. Telefon lze nastavit pro MMS jednoduše pomocí řídící SMS z českých webových stránek výrobce. Více informací o této službě najdete v tomto článku.

Při psaní všech typů zpráv je k dispozici prediktivní český slovník. Nejedná se o rozšířený slovník T9, ale o řešení Motoroly s názvem iTap. Způsob psaní je poněkud rozdílný. Pokud slovník slovo nezná a on jich z výroby moc nezná, tak je nutné slovo skládat postupně po jednotlivých písmenech. To je zdlouhavé, ale na druhou stranu si slovník každé potvrzené slovo zapamatuje bez nutnosti nějakého speciálního zadávání. Telefon si pamatuje i e-mailové adresy a příjemné je, že třeba právě při zadávání e-mailové adresy jen zavináč na první pozici pod klávesou 1, když jinak je pod stejnou klávesou až jako třetí. Dlouhá SMS může mít až 450 znaků, ale telefon používá diakritiku. Pak má každá SMS jen 70 znaků.

Fotoaparát - VGA fotka na mini displeji

Motorola C550, jako první low-end výrobce, nabízí integrovaný fotoaparát. Fotoaparát je umístěn na zadní straně telefonu a nevýhodou je, že nemá zrcátko pro autoportrét. Kdo se sám nefotografuje, tomu to ale vadit nebude. Fotoaparát se spouští jednoduše přes kontextovou klávesu, nebo z menu telefonu. Telefon relativně hbitě překresluje, ale limitujícím faktorem pro práci je displej. Standardně se obraz z fotoaparátu zobrazuje jen na části displeje, kde je ještě popis funkčních kláves. Ty lze sice skrýt, ale i tak je displej hodně malý. Kvalita obrazu také není nejlepší, ale vše snímané je na displeji vidět. I barvy vcelku odpovídají, rastr displeje je však pro tuto činnost příliš hrubý. Při překreslování obraz „mapuje“, ale i to při běžném provozu nevadí. Méně příjemná je prodleva mezi stisknutím spouště a skutečným pořízením snímku. Je nutné zůstat v klidu, jinak budete mít místo fotografie barevnou koláž. Výsledná kvalita fotografií je průměrná, nikterak se neliší od kvality snímků s mnohem dražších mobilů. Pro fotografie do fotoalba to ale rozhodně není. Na druhou stranu, jako momentku lze fotografii poslat i na e-mail a svůj účel splní.

Fotoaparát nabízí VGA rozlišení, tedy 640 x 480 obrazových bodů. K dispozici jsou ještě dva menší formáty: 320 x 240 a 160 x 112 obrazových bodů. Nastavit lze i expozici (+/-2) a barevný styl obrázku : barevný, černobílý, sépie a tři barevné filtry. K dispozici je i několik snímacích režimů: Automaticky, slunečno, zamračeno, noční režim a dva režimy pro interiérové foto s korekcí na žárovkové a zářivkové osvětlení. Nastavit lze i tón závěrky, který ale nebude vůbec slyšet, pokud bude telefon přepnutý do tichého režimu. Motorola na svých stránkách uvádí, že paměť telefonu je 1 MB. Testovaný vzorek měl ale paměť téměř trojnásobnou, což je jistě příjemné zjištění.

Připojení k počítači - obrázky z telefonu nedostanete

Motorolu C550 lze vcelku jednoduše připojit k počítači. Stačí sehnat běžný USB kabel s mini USB konektorem na jedné straně. Pro datové přenosy pak stačí nainstalovat potřebný USB driver. Pro synchronizaci ale bude třeba software, který je však placený. Jeho podstatnou nevýhodou ale je, že u všech modelů řady C není k dispozici multimediální složka, jako tomu je u vyšších modelů. U Motorol C250, C350 a C450 to až tak nevadí, u Motoroly C550 tak ale nelze stáhnout fotografie do počítače. Jinak než přes MMS je z telefonu nedostanete. Telefon disponuje GPRS třídy 8 - konfigurace 4+1 timeslot.

Další funkce - Java a něco málo navíc

Mnoho nadstandardních funkcí již Motorola C550 nenabízí. Asi nejzajímavější je Java, kterou vedle modelu C550 disponuje i model C450. V testovaném telefonu žádná hra nebyla, na webu lze her najít hodně, ale jen výjimečně jsou zdarma. Do telefonu je lze nahrát jen přes Wap. Díky paměti 3 MB se jich do telefonu vejde poměrně hodně. Mimo Javy telefon nabízí jen jednoduchý kalendář s týdenním náhledem, kalkulačku a budík, který u vypnutého telefonu bude zarytě mlčet.

Jaká je?

Motorola C550 je jeden z nejlevnějších multimediálních telefonů s integrovaným fotoaparátem. Pokud budete vybírat jen z nabídky našich operátorů, je Motorola nejlevnější. Cena ale určuje i některé parametry telefonu, takže je nutné počítat s menším uživatelským komfortem a to především u displeje. Ten je sice barevný, ale hodně malý. Při běžné práci to tak nevadí, ale při fotografování to už trochu vadí. Za relativně nízkou cenu je ale nutné s určitým nepohodlím a omezením počítat.

Pokud fotoaparát nechcete, bohatě si vystačíte s téměř shodnou Motorolou C450, které chybí právě jen fotoaparát. Můžete tak ušetřit 2 500 Kč. Přesně takový je cenový rozdíl mezi oběma telefony. Pokud fotoaparát chcete, můžete v podobné cenové relaci ještě volit mezi Siemensem MC60 a Alcatelem OT735. Oba stojí přibližně stejně jako Motorola. Siemens má displej zhruba stejně kvalitní, jako Motorola, Alcatel je o třídu, spíš dvě výše. Naopak mu ale chybí Java, tu bude podporovat až model OT735i, který se začne prodávat zanedlouho.

V druhé části článku můžete porovnat Motorolu C450 a další modely Motoroly s barevným displejem.

Motorola C550 je solidní low-endový telefon s integrovaným fotoaparátem. Je to zatím spíš pionýr, moc jiných low-endů s fotoaparátem na trhu není. Tento trend je ale nezadržitelný a během půl roku bude konkurence v tomto segmentu již velmi silná. Pravděpodobně půjdou ceny dolů a naopak možnosti a výbava telefonů nahoru. Pokud ale čekat nechcete, můžeme vám směle novou Motorolu doporučit.