Motorola C450 - výbava lepší, cena nižší (recenze)

Motorola C450 je dalším modelem z nové řady low-endových telefonů Motoroly. Zatím se z ní prodává model C350 a nedávno se na pultech prodejen objevil i model C250. Značení má svou logiku a tak čím nižší číslo, tím jednodušší mobil. Z toho jasně vyplývá, že Motorola C450 by měla být lépe vybavená, než již oba prodávané modely. Také tomu tak je, ale o nejvyšší model řady se přesto nejedná. Hned po modelu C450 přijde do prodeje model C550, který již má integrovaný fotoaparát a později v průběhu roku přijde na trh další model, Motorola C650. Ta již má pozměněný design a také bude mít lepší displej a jiné menu. Za pokračovatele řady lze považovat i model C380, ačkoliv i ten má již odlišný design a lepší displej.

Motoroly C250, C350, C450 a C550 si jsou velmi podobné. Nejvíce se odlišuje nejvyšší model, který má integrovaný fotoaparát. Naopak displej je u všech modelů stejný. Skoro to samé platí i o výměnných krytech, zde je ale nutné počítat s určitými odchylkami. Z tohoto důvodu doporučujeme recenze modelů C250 a C350. Velká část funkcí je s modelem C450 naprosto stejná.

Vzhled - elegán, nebo rebel

Jak již bylo uvedeno, Motorola C450 je velmi blízký příbuzný modelů C250 a C350. Jeho kabát je téměř stejný, jako u Motoroly C350. Jiná je jen barva, místo stříbrné tmavě šedá metalíza. Rozmístění a tvar tlačítek je stejný, jiná je ale šířka obou telefonů. Kryt z Motoroly C450 bude na model C350 pasovat, obráceně to ale nejde. Jedině přední část, zadní je totiž menší.

Komu se vzhled nové Motoroly nelíbí, může šáhnout po mnohem výstřednějším krytu z Motoroly C350. Ten už na novinku pasuje, je totiž větší v pase. Motoroly by pak měla nabídnout i další kryty, principielně by měly pasovat i kryty z „černobílé“ řady C33x. Ty ale nemáme k dispozici, takže jsme tuto variantu nemohli vyzkoušet. Přímo pro model C450 Motorola nabízí i světle modrý kryt.

Celkově lze design nové Motoroly hodnotit kladně. Nejedná se sice o nic nového, rok starý model C350 vypadá stejně. Tmavý kryt se nám ale líbí více, než ten původní stříbrný u modelu C350. Trochu luxusu do low-endové kategorie dodávají stříbrné boční lišty s logem výrobce a pochválit musíme i solidní zpracování krytu, který na telefonu sedí velmi dobře. Dodejme, že rozměry nové Motoroly jsou 109 x 43 x 20 milimetrů a její hmotnost je rovných 90 gramů.

Displej - barva v minimálních rozměrech

Motorola C450 má barevný displej stejných parametrů, jako předchozí modely C350 a C250. Displej není největší, spíš naopak. Jeho úhlopříčka je přibližně 33 milimetrů a jeho rozlišení je 96 x 64 obrazových bodů. Jedná se o pasivní displej, který dokáže zobrazit 4 096 odstínů barev. Jeho kvalita není nejhorší, předností jsou syté barvy a dobrý kontrast, nedostatkem hrubší rastr a malé rozměry. Displej rozhodně nepatří k nejhorším, v dané kategorii spíš k lepšímu průměru. Pokrok ale jde dál a koncem roku už takovýto displej na konkurenci stačit nebude.

V druhé části článku si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje nové Motoroly C450.

Na displej se vejdou tři řádky textu a další dva krajní řádky jsou určeny pro popis kontextových kláves a pro informace o síle signálu a stavu baterie. Tři řádky textu platí při použití menšího fontu, telefon ale nabízí i font větší. Přepnutí je nejrychlejší zmačknutím a následným podržením tlačítka menu v pohotovostním režimu telefonu. Velký font potěší zákazníky s horším zrakem, jinak moc praktický není. Je totiž opravdu obří a tak se jen málokterý text vejde na displej. I v pohotovostním režimu se zvětší název operátora a na displej se již nevejde datum, jako je tomu u menšího fontu.

Baterie - vyšší kapacita, větší výdrž

Standardní baterie je typu Li-Ion a má kapacitu 750 mAh. Výrobce pro tento model nabízí i baterii s menší kapacitou 600 mAh, která je tenčí a najdeme jí v modelu C350 a C250. Právě kvůli větší baterii má Motorola C450 i širší kryt, než model C350.

Podle výrobce vydrží Motorola C450 s standardní baterií na příjmu až 9 dnů. Nám se takového výsledku dosáhnout nepodařilo, ale i čtyři a půl dne výdrže s půl hodinou volání je docela slušný výkon. A právě tolik nám v našem testu Motorola C450 vydržela.

Ovládání - vše při starém

Pokud máte zkušenosti s ovládáním předchozích modelů Motoroly, konkrétně s modely C250 a C350, budete u novinky jako doma. Ovládání je stejné, rozdíly najdeme jen v případě doplněných funkcí, kterými Motorola C450 disponuje.

Pro vstup do menu slouží prostřední klávesa uprostřed ovládacího kříže. Jiný význam ale nemá, vybrané funkce pomocí jí nelze potvrdit. K tomu slouží pravá kontextová klávesa. Levá pak většinou slouží pro návrat zpět, nebo jako korekční klávesa. V pohotovostním režimu umožňují obě kontextové klávesy vstup k vybraným funkcím telefonu. Kam se přes ně dostanete, záleží jen na vás.

Hlavní menu je vertikálně řazené, lze jím procházet dokola a není úplně jasné, kde končí a kde začíná. Každou položku doprovází animovaná ikona, ale nevýhodou je, že je vidět vždy jen jedna položka. Hlouběji zanořené menu jsou již jen textové a vertikálně řazené. Položky hlavního menu lze uspořádat dle libosti a lze i vybrané položky odstranit a jiné přidat. V tomto směru patří Motorole pochvala, ale kdo dostane telefon poprvé do ruky, může chvíli tápat.

K dispozici je i závratný počet 99 klávesových zkratek. Tolik si jich ale asi málokdo bude pamatovat, i tak se ale jedná o praktickou vlastnost telefonu. Klávesnice je docela dobrá. Ač je kláves na první pohled hodně, může za to rozdělený ovládací kříž, tak je ovládání telefonu snadné a pohodlné. Žádné závažnější problémy nečekají na majitele telefonu ani při psaní SMS.

Telefonování

Hlasitost reprodukce je u Motoroly C450 dostatečná a i zvuk linoucí se ze sluchátka je čistý a bezproblémový. Hlasitým odposlechem ale telefon nedisponuje. Vnitřní telefonní seznam telefonu pojme 100 vícepoložkových záznamů. Ty lze navíc kombinovat s pamětí na kartě SIM. 100 položek není moc, v dané kategorii by to ale většině zákazníků mělo stačit. Každý kontakt může mít vlastní vyzváněcí melodii a kontakty lze i třídit do čtyř skupin volajících. Kontakty pak lze kopírovat a to jednotlivě i najednou.

Motorola C450 nabízí i hlasové vytáčení a to pro maximálně dvacet čísel. Telefon si s hlasovými povely poradí vcelku dobře, chybovost je minimální. U příchozího hovoru může telefon jen vibrovat a dost intenzivně, nebo může nejprve vibrovat a pak zvonit. Samotné melodie jsou polyfonní, ale ne tak dobré, jako u asijských telefonů. Na druhou stranu Motorola i u modelu C450 nabízí poměrně zajímavou funkci Motomixer, v které lze melodie upravovat. Nejedná se o klasický skladatel, spíš o mixážní pult, kde lze mixovat jednotlivé melodie do více či méně povedeného celku. Výsledek záleží jen na hudebním cítění uživatele. Melodie lze skládat on-line i na internetu a pak si je nechat zaslat na mobilní telefon.

SMS, EMS a MMS

Jednou z inovací, kterou nabízí Motorola C450 oproti svým předchůdcům je podpora MMS. Telefon umí MMS přijímat i odesílat. V druhém případě lze připravit až třístránkovou MMS, do které lze vložit obrázek, fotku a melodii. Lze dokonce vložit i hlasovou poznámku, kterou jinak telefon nenabízí. Text v MMS může mít až 400 znaků. S MMS jsme neměli žádné problémy, limitujícím faktorem je ale velikost displeje. Práce díky němu není nejpohodlnější. MMS využívají sdílené paměti telefonu, která má solidní kapacitu necelých 3 MB. V nabídce je i několik přednastaveným MMS.

Při psaní SMS (ale i MMS) lze využít český slovník iTap. Ten píše s diakritikou, takže je jedna zpráva omezena na 70 znaků. Trochu nepříjemné je, že telefon sice odečítá znaky, ale neupozorňuje na to, že se píše již další zpráva. To lze zjistit až před odesláním v detailech zprávy. Celkově lze najednou napsat až 450 znaků. Slovník iTap funguje trochu jinak, než konkurenční a více rozšířený slovník T9. Pokud ale iTap naučíte, bude pracovat velmi spolehlivě a příjemné je, že si pamatuje třeba i e-mailové adresy při zadávání. Paměť na SMS je i u této Motoroly věc kouzel a magie. Testovaný telefon neměl paměť na SMS, ale prý to záleží na verzi softwaru. Těžko hodnotit, podobné problémy s pamětí doprovázejí i další aktuální modely Motoroly. Dodejme, že Motorola C450 umí i SMS chat a také zprávy EMS.

Připojení k počítači, Wap a data

Motorolu C450 lze k počítači připojit celkem snadno. Jako datový konektor totiž používá standardní konektor USB, konkrétně mini USB. Kabel tak lze zakoupit i neoriginální za pár desítek korun. Kabel ale není všechno. Pro synchronizaci telefonu je potřeba software, který Motorola k telefonu nepřibaluje, naopak si ho nechá platit. To je v dnešní době hodně nestandardní a většina konkurentů to tak nedělá. Software dodává společnost RVSP, která podobnou verzí softwaru zásobuje třeba i konkurenční Philips. Na druhou stranu je nutné podotknout, že software je povedený a umožňuje synchronizaci s programem MS Outlook, což je v dané kategorii nestandardní. Naopak výtka směřuje k nemožnosti nahrávání melodií a obrázků. Software to umí, ale jen s vyššími modely (T720, V300, V500, V600, V80).

Wap je omezen velikostí displeje, takže prohlížení není příliš pohodlné. Nastavení je možné i přes novou službu Motoroly, která vám pošle řídící SMS. Více informací o této službě najdete v tomto článku, služba umožňuje i nastavení MMS. Telefon disponuje GPRS třídy 8, tedy v maximální konfiguraci 4+1 timeslot.

Zábava a práce

Další podstatnou inovací oproti předchozím modelům je podpora Javy. Ta využívá sdílenou paměť telefonu, která je 3 MB, což je dostatečná kapacita. Z počítače do telefonu žádnou aplikaci nedostanete, jde to jen přes Wap. Když najdete aplikace/hry zdarma, máte vyhráno. Když ne, budete muset platit. Java je docela svižná, zde nemáme žádné výhrady.

Z dalších funkcí nabízí Motorola C450 jednoduchý diář, kalkulačku a budík. Pokud čekáte, že vás budík probudí i u vypnutého telefonu, můžete klidně spát. Budík ani nepípne. Toť vše, více od tohoto low-endového telefonu čekat nelze a on to také ani nenabízí.

Jaká je?

Motorola C450 je solidní low-end s barevným displejem, který bude těžit především ze své příznivé ceny, která činí v předplacené sadě Twist slušných 3 995 Kč včetně DPH. Není to dnes ani nejlevnější mobil s barevným displejem, ani jej nelze považovat za nějak výjimečně vybavený. Na druhou stranu, pod 4 000 Kč moc telefonů s MMS, Javou a barevným displejem není, pokud vůbec nějaký (porovnáváme ceny telefonů určených pro náš trh a bez dotace).

V druhé části článku můžete porovnat Motorolu C450 a další modely Motoroly s barevným displejem.

Motorola C450 se nám líbila. Pochválit můžeme design, klávesnici a funkční výbavu. Naopak výhrady máme k velikosti displeje, nikoliv k jeho kvalitě. Nevýhodou je i česká diakritika u prediktivního slovníku iTap a i synchronizační software by mohl výrobce dodávat s telefonem, nebo nabízet jeho stažení zdarma.

Největšími konkurenty nové Motoroly budou telefony podobných parametrů a ceny. Bude se jednat především o Siemens A60, Alcatel OT332 a Sagem X2. Mezi konkurenty můžeme počítat i telefony běžně o něco dražší, jako jsou Siemensy C62, C60, M55, nebo i Nokii 3510i a jistě i další telefony pod 5 000 Kč.