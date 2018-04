Motorola C450 - nástupce C350 živě na Invexu (fotogalerie)

Nástupcem populární Motoroly C350 bude model označený jako Motorola C450. Vzhledem se oba telefony téměř neliší, novinka ale bude mít lepší výbavu a baterii s větší kapacitou. Stejně jako u původního modelu by ji měla zdobit velmi výhodná cena. Motorola C350 se začala prodávat letos na jaře a jednalo se o první mobil s barevným displejem na našem trhu, který měl zaváděcí nedotovanou cenu pod 5 000 Kč. To této Motorole přineslo mnoho zákazníků, kterým ale mohla v telefonu chybět podpora Java aplikací a MMS. A právě o tyto dvě funkce je bohatší nástupce modelu C350, Motorola C450. Výrobce již představil i další následující model - Motorolu C550, která má navíc integrovaný fotoaparát, ale začne se prodávat až příští rok. To Motorola C450 se dostane na pulty prodejen ještě letos a cena by měla kopírovat cenu modelu C350 při uvedení na trh, to znamená, že by se měla vejít pod 5 000 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon. S příchodem Motoroly C450 se původní model C350 asi hned z trhu nestáhne, ale časem jej novinka úplně nahradí. Nebude se jednat o nejlevnější mobil s barevným displejem od Motoroly, tuto poctu výrobce připravil pro model C250. Ten se ale asi začne prodávat až na začátku příštího roku.

Detailní informace o nové Motorole C450 najdete v tomto článku. Jen dodejme, že vedle podpory MMS a Java aplikací má novinka oproti modelu C350 zvětšenou paměť na dvojnásobek (2 MB) a má i baterii s vyšší kapacitou (750 oproti 600 mAh). Jinak je výbava obou telefonů stejná, a proto vám doporučujeme naši recenzi Motoroly C350. Rozměry obou telefonů se liší jen v tloušťce, jinak jsou oba telefony stejně velké (C450: 98 x 43 x 20 mm). Hmotnost se liší jen o gram a půl v neprospěch novinky (C450: 86 gramů).

Motorolu C450 na první pohled od původního modelu C350 nepoznáte. Tvar krytu a rozmístění tlačítek je identické. Novinka je pouze o pár milimetrů silnější, má totiž větší baterii.

Klávesnice není nejhorší, výhrady máme k ovládacímu kříži, kde je hodně tlačítek vedle sebe. Řešení pomocí jednodílného kurzoru u Motoroly C550 (fotografie níže) je elegantnější a praktičtější.

Displej má celá tato řada Motoroly (C350, C450, C550, V150) stejný. Umí zobrazit 4 096 barev a má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů. Displej není nejhorší, v dané cenové kategorii patří k průměru. (Barevnou duhu na fotografiích displeje C450 způsoboval kryt telefonu, nepomohl ani polarizační filtr.)

Všechny konektory jsou na spodní straně telefonu. Dva oblé, pro nabíječku a osobní HF sadu, a mini USB konektor pro spojení telefonu s počítačem. Boky telefonu zdobí elegantní stříbrná lišta.

Motorola C450 již se svým nástupcem, modelem C550 (na obou fotografiích vlevo), který se ale začne prodávat až po novém roce. Design obou telefonů je velmi podobný, C550 má navíc integrovaný fotoaparát. Rozměry obou telefonů jsou téměř stejné.

Na levém obrázku je Motorola C450 s modelem C550 a novým low-endovým véčkem V150. To má "vnitřnosti" z modelu C350, z kterého vychází právě i nová Motorola C450. Vpravo je Motorola C450 po boku s modelem C550 a nejlevnějším telefonem Motoroly - C200.