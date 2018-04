Motorola C350 - všechno letí, co barevný displej má (preview)

, aktualizováno

Bez barevného displeje to již nepůjde. To je fakt, s kterým se musí smířit jak výrobci, tak zákazníci. Dalším důkazem je low-endová Motorola C350, která by se měla začít prodávat již zanedlouho a její cena by měla mnohé příjemně překvapit.