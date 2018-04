Motorola C350: super levný „barevňák“ (první dojmy)

Chcete mobil s barevným displejem, ale nechce se vám za něj dávat mnoho peněz? Vyčkejte pár týdnů, váš čas přichází. Hned několik výrobců chystá v nejbližší době uvézt na trh levný low-endový mobil s barevným displejem. Cenovým stropem by měla být hranice pěti tisíc korun a právě Motorola C350 by se do ní měla vejít bez problémů. Přesto se nejedná o nijak ošizený telefon. Je malý a lehký, má velmi slušnou výbavu a lze jej velmi snadno připojit k počítači.

Malý, lehký, elegantní

Motorola C350 na první pohled nezapře svůj příbuzenský vztah k modelům řady C33x. Má přibližně stejné rozměry (99,5 x 44 x 19 mm) a i hmotnost (85 gramů). Tyto parametry jsou ale poněkud zavádějící, Motorola C350 může vypadat všelijak a může tak být různě velká a těžká. Na C350 totiž pasují stejné kryty jako na celou modelovou řadu C33x, takže telefon může být zaoblený, prohnutý, nebo třeba hranatý. V praxi jsme si to vyzkoušet nemohli, měli jsme k dispozici jen standardní kryt, ale obrázek přímo od výrobce slibuje hned pět různých variant krytů. Jsou označeny jako C350, 351, 352, 353 a 356. V dnešním popisu se tedy zaměříme jen na standardní kryt.

Různé kryty, různé barvy

Kryt je v základním provedení stříbrný (k dispozici bude dalších šest barev), s lesklými boky, kde je logo výrobce, a černou plochou okolo displeje. Z výše uvedeného je jasné, že telefon má výměnné kryty. Ty na něm sedí jak přibité, zpracování je nad běžným průměrem telefonů Motorola. Všechny tlačítka jsou na přední straně přístroje a že jich tam je požehnaně. Za všechno může ovládací kříž, který je u původní verze C33x tvořen celistvým kruhem, ale u novinky se jedná o jednotlivá tlačítka. Horní část klávesnice je tak tlačítky zcela přeplněna. Ovládání ale není nijak složité. Ten, kdo zná novější Motoroly, bude jako doma, kdo je zvyklý na jiné značky, si bude muset zvyknout na opačně rozmístěné základní ovládací prvky. Zelené tlačítko je vpravo, stejně jako potvrzení kontextovou klávesou. Klávesnice je po mechanické stránce dobře provedená, tlačítka jsou ale poměrně malá a vadit to bude především u ovládacího kříže.

Nastavte, co chcete

Menu telefonu je vertikálně řazené a je vidět jen aktuální položka. Menu lze libovolně přeskupit, popřípadě nepotřebné položky odstranit. To platí i pro hlouběji zanořená menu. Vše k libosti uživatele. Ten si může nastavit i funkce pro obě kontextové klávesy v pohotovostním režimu a pro 99 položek lze nastavit klávesovou zkratku.

Barevný displej hlavním lákadlem

Hlavním tahákem této nové Motoroly je její barevný displej. Není moc velký, má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit 4 096 barev. Displej je na danou kategorii poměrně kvalitní, podsvícení je perfektně čitelné a má velmi jasné barvy. Výtka směřuje k hrubému rastru a jako u všech pasivních displejů k nečitelnosti bez podsvícení. Jestliže však cena displeje nijak výrazně nezvedne cenu produktu, je barevný displej jasně lepší než monochromatický, a to platí i pro dvojici modelů Motorola C33x a C350. Stejně jako jiné Motoroly i C350 nabízí dvě velikosti fontu. Pro běžnou práci je jistě pohodlnější ten menší, větší zase potěší zákazníky s horším zrakem. S malým fontem se na displej vejdou tři řádky textu. Ještě dodejme, že klávesnice je jasně bíle a také rovnoměrně podsvícená.

45 fotografií displeje a porovnat Motorolu C350 s konkurencí

A jak je na tom nová Motorola po stránce výbavy? Na to, že se jedná o ryzí low-end, velmi dobře. Telefon sice dává přednost zábavě před plným pracovním nasazením, ale i v tomto ohledu základní požadavky splní. Telefon má GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, které lze použít jak pro WAP, tak pro přenos dat. Spojení telefonu s počítačem je velmi jednoduché. Telefon má běžný USB konektor, takže potřebný kabel zakoupíte, obrazně řečeno, v každém supermarketu. Telefon lze synchronizovat s počítačem, software je téměř stejný jako u Motoroly T720(i). Před připojením je nutné nainstalovat USB driver, a to i pro Windows XP. Na low-end jsou to možnosti málo vídané a v tomto směru si výrobce zaslouží pochvalu.

Pobaví

Začněme tedy zábavou. Barevný displej je dobrým důvodem pro vylepšení nějakým obrázkem. Ten lze použít jako tapetu, nebo jako animovaný spořič. V obou případech telefon nabízí hned několik různých variant statických i animovaných obrázků. Jsou docela povedené a hezky barevné. Další obrázky pak bude možné do telefonu nahrát, ovšem v této chvíli netušíme, jestli jen přes WAP, nebo i přímo z počítače. Výrobce pak pro model C350 připravil tématické balíčky, které obsahují spořič displeje, tapetu a melodii. Než se podíváme na melodie, tak ještě připomeňme, že lze nastavit i barevné schéma menu telefonu. Výběr odstínů je stejný jako u Motoroly T720(i), ale barvy jsou výrazně sytější, což platí i o obrázcích.

Motorola C350 nabízí polyfonní melodie. Jsou šestnáctihlasé a opět v lepší kvalitě než u modelu T720(i), i když nabídka standardních motivů je stejná. Jejich kvalita je obstojná, ale proti korejským a japonským telefonům nemají nárok. Pro hudebně nadané zákazníky je výborným řešením funkce Motomixer, což je mixážní pult, pomocí kterého stávající melodie změníte k nepoznání. Vedle melodií umí tato Motorola i vibrovat, a to i v takzvaném inteligentním režimu, kdy nejprve vibruje a pak zvoní. Zábavnou stránku výbavy nové low-endové Motoroly představují i tři hry: známé MotoGP, Astrosmash a Snood21. Hry jsou pěkně barevné a motorky i docela zábavné. Telefon ale nepodporuje aplikace Java .

Poslouží

Telefon disponuje vnitřní pamětí na kontakty. Ta pojme 100 záznamů, umí ale pracovat i s pamětí na simkartě. Kontakty jsou vícepoložkové, telefon má čtyři skupiny volajících a i ke každému kontaktu lze přiřadit ikonu a vyzváněcí melodii. Celkem 20 jmen lze vytáčet i pomocí hlasového příkazu. Při psaní SMS zpráv telefon nabízí dlouhé zprávy (450 znaků a znaky na displeji odečítá) a také český slovník prediktivního vkládání textu iTap. Zde však musíme pokárat českou diakritiku, kterou telefon používá a zprávu v ní i odesílá. Jedna SMS je tak omezena na 70 znaků. Telefon umí i chat, dokáže zprávy automaticky mazat a do paměti telefonu se vejde asi 30 zpráv (záleží na trhu, pro který je telefon určen). Telefon má i jednoduchý kalendář, budík - ten stále neumí budit z vypnutého telefonu - a kalkulačku.

Cenová revoluce

Motorola C350 je revoluční telefon. Přináší barevný displej do cenové kategorie hluboko pod pět tisíc korun. V této cenové kategorii je dnes snad jen Panasonic GD67, Sony Ericsson T300 a Nokia 3510i, i když ve všech případech jen v nabídce některých obchodníků, zřejmě z šedého dovozu. Dnes se pod pět tisíc dostane i Philips Fisio 822 (model 825 bez Bluetooth) a v létě i Alcatel OT332. Další smečka nových modelů zamíří do této kategorie na podzim. Prapor průkopníka však ponese Motorola C350 a ponese jej hrdě a vzpřímeně.

45 fotografií displeje a porovnat Motorolu C350 s konkurencí

Není to totiž nijak ošizený telefon, který má jen barevný displej. Má atraktivní design a obrovské možnosti změny svého vzhledu. Barevný displej je pro danou low-endovou kategorii dostatečně kvalitní, v absolutním měřítku se ale o špičku nejedná. Výbava telefonu je bohatá, velkou výhodou je možnost snadného připojení telefonu k počítači a využití GPRS k přenosům dat. Naopak nevýhodou je absence podpory MMS zpráv a ve srovnání s Nokií 3510i i třeba chybějící Java. Jediným přímým konkurentem je dnes asi jen Panasonic GD67, ten ale na začátku své kariéry stál výrazně více než pět tisíc a běžně se pod tuto sumu nedostane ani nyní. Motorola C350 by ale mohla být ještě levnější, snad i pod 4 500 Kč včetně DPH. A to by byla velmi konkurenceschopná cena. Nedočkaví zákazníci by se jí měli dočkat zhruba na konci května, a to i v nabídce některého z operátorů. Na vybraných zahraničních trzích se již tento telefon prodává a především v Asii se jedná o prodejní hit.