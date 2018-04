Motorola C350 - barva za čtyři a půl tisíce (recenze)

Motorola C350 je „barevnou“ variantou již několik měsíců prodávaného modelu C330. Ne že by měla barevnější kryty, ty jsou totiž mezi oběma modely záměnné. Novinka má barevný displej. Nejedná se sice o špičku mezi barevnými displeji, ve své kategorii, tedy mezi mobily do šesti tisíc korun však patří její displej mezi ty lepší.

Novinka však nebude nahánět zákazníky jen na prostý fakt, že má barevný displej. Ten už má dnes kde který mobil. Motorola vsadila na cenu a bude nabízet tento model ve volném prodeji za 4 500 Kč. To je zatím nejnižší suma, kterou zákazník musí za mobilní telefon s barevným displejem obětovat. Oficiální ceny (tedy ceny za telefon určený pro český trh s plnou zárukou a od výrobce neblokované) jsou minimálně o 500 Kč vyšší, ve většině případů je ale rozdíl ještě větší. Primát nejlevnějšího mobilu s barevným displejem by měl nové Motorole pár týdnů jistě vydržet. Na konci prázdnin, s příchodem podzimu, se ale konkurence výrazně zostří a ceny budou muset jít dolu.

Vzhled - stříbrný elegán

Hodnotit vzhled Motoroly C350 je poměrně složité. Tento telefon totiž může vypadat tak, nebo onak. Má totiž výměnné kryty, což sice není dnes vůbec nic výjimečného, ale on má výměnné kryty různých tvarů, rozměrů a i hmotností. To již tak běžné není, touto vlastností (nepočítaje neoriginální kryty) se může pochlubit asi právě jen předchozí model Motorola, C33x. A právě s tímto modelem má novinka kryty navzájem záměnné. V rámci příslušenství jsou k dispozici tři varianty krytů, každý jiného tvaru a rozměrů. Prohlédnout si je můžete na obrázku.

Na horním obrázku je základní kryt v několika různých barevných verzích, na dolním obrázku kryty z modelu C33x, které na telefon také pasují. Každý z těchto krytů má jiné rozměry a tvar.

Od výrobce ale dostanete Motorolu C350 v jejím původním krytu, který může být vyveden v jedné ze sedmi barev. Základní barvou je stříbrná, dále bude k dispozici třeba kryt žlutý, oranžový, černý, modrý, nebo bílý. Již v „základním provedení“ to telefonu docela sluší. Použité materiály a i samotné zpracování jsou na úrovni a výrobce se za ně nemusí stydět. Zajímavým prvkem jsou boky telefonu, které jsou v barvě chromu a nesou logo výrobce. Testovaný telefon byl celý stříbrný, pouze okolí displeje je provedeno z černého plastu. Se základním krytem má Motorola C350 rozměry 99,5 x 44 x 19 mm a hmotnost 85 gramů. U jiných krytů se tyto údaje mohou mírně lišit.

Baterie - horší průměr

Standardní a zatím také jediná dostupná baterie pro Motorolu C350 má kapacitu 600 mAh a jedná se o Li-Ion článek. Podle výrobce by s ní měl telefon vydržet na příjmu až 215 hodin, tedy skoro devět dnů. To je ale velmi nadnesený údaj, nám telefon vydržel na jedno nabití necelé tři dny, což lze považovat za lehce podprůměrný výsledek. Není to asi způsobeno barevným displejem, nepříliš dlouhou výdrž na jedno nabití baterie mají téměř všechny současné Motoroly. Výhodou je rychlé nabíjení, telefon je připraven na práci již za hodinu a půl.

Displej - barevné lákadlo

Hlavním plusem nové Motoroly C350 je její barevný displej. Není příliš velký, spíš naopak. Je ale docela povedený, má dobrý jas a kontrast a podsvícený je velmi dobře čitelný. Proč jen podsvícený? Protože se jedná o pasivní displej (STN), na kterém bez podsvícení není téměř nic vidět. To neplatí jen pro tuto Motorolu, ale pro téměř všechny pasivní barevné displeje, pouze s výjimkou speciálních UFB displejů jihokorejských výrobců. Displej má podle nás lepší barvy než třeba displej Motoroly T720(i), je ale podstatně menší.

Rozlišení displeje je 96 x 64 obrazových bodů a displej dokáže zobrazit 4 096 barev. Na displej se vejdou tři řádky textu a jeden řádek zbude na popisky kontextových tlačítek. Horní řádek je pak určen pro informace o síle signálu a stavu nabití baterie. Tři řádky textu platí pro menší font. Telefon ale umí i font podstatně větší. Ten jistě nepřehlédnete, je opravdu obrovský, ale na displej se ho vejdou jen dva řádky. Přepnutí velikosti fontu lze provést v menu telefonu, nebo o něco rychleji krátkým stiskem tlačítka pro vstup do menu a jeho opětovným přidržením.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde si budete moci prohlédnout 45 fotografií displeje a porovnat Motorolu C350 s konkurencí.

Displej lze vyzdobit jak tapetou, tak spořičem. Výběr v telefonu není příliš velký, další obrázky si můžete nahrát z počítače, nebo stáhnout z WAPu. Výrobce přichystal pro tento případ tématické balíčky, které zahrnují spořič, tapetu a vyzváněcí melodii. Změnit můžete i barevné schéma menu, na výběr je pět kombinací včetně monochromatické pro nostalgické chvíle.

Ovládání - jak si přejete

Klávesnice telefonu má dobré mechanické vlastnosti, bohužel tlačítek je na ní až příliš a jsou poměrně malá. Přesto klávesnici Motoroly C350 hodnotíme jako velmi dobrou. Vedle standardního počtu alfanumerických kláves má telefon dvě kontextová tlačítka, tlačítko pro příjem a ukončení hovoru a čtyřsměrný kříž, uprostřed kterého je klávesa pro vstup do menu. Nejproblematičtějším místem klávesnice je právě čtyřsměrný kříž, který tvoří samostatné klávesy. Asi lepším řešením je varianta na krytech od modelu C33x, kde tvoří směrové klávesy kruh. Alfanumerická tlačítka nejsou plochá, mají trojúhelníkový tvar. Na poprvé se vám možná budou mačkat obtížně, až si na ně zvyknete, budete přes jejich malé rozměry spokojeni. Zjistíte, že klávesy nejsou tak tvrdé, jak se na první pohled zdají.

Hlavní menu telefonu má deset položek, ale to je poněkud nepřesná a zavádějící informace. Výběr položek záleží na vás, můžete jednotlivé položky skrýt, pokud je nepotřebujete, a můžete je také libovolně přehazovat. Struktura menu tak závisí jen na vašich požadavcích a vašem nastavení. Pokud se vám do menu nechce chodit, můžete pro vybrané funkce zvolit klávesové zkratky. Těch je k dispozici až 99, takže limitem bude jen vaše schopnost si je zapamatovat. Pro dvě nejpoužívanější funkce máte v pohotovostním režimu možnost přiřadit zkratku přes obě kontextové klávesy. Standardní menu je hodně rozložité, má mnoho položek, proto jeho personalizace přijde vhod. Možná i z tohoto důvodu telefon hned při prvním zapnutí (pokud tuto volbu potvrdíte tak i nadále) nabízí okamžitou personalizaci.

Ovládání Motoroly C350 nebude činit žádné obtíže majitelům některých předchozích modelů značky. Úplný nováček se bude ze začátku obtížněji orientovat, například zelený telefonek je vpravo, což je přesně obráceně než třeba u telefonů Nokia a i jiných značek. Když se ale s telefonem skamarádíte a upravíte si menu dle své libosti, budete s ním nadmíru spokojeni. Jak vypadá menu telefonu, si můžete prohlédnout ve fotogalerii, kde najdete 45 fotografií displeje Motoroly C350.

Telefonování - vytáčejte hlasem

Hlasitost reproduktoru a citlivost mikrofonu je u Motoroly C350 na standardní úrovni, problém byste neměli mít ani v hlučnějším prostředí. Při našem testu jsme nezpozorovali ani žádný problém s citlivostí na signál, podrobný test jsme ale neměli možnost provést. Vnitřní telefonní seznam přístroje pojme 100 záznamů, které jsou vícepoložkové. Telefon umí pracovat zároveň i s pamětí na simkartě, což je chvályhodná vlastnost. Jednotlivé kontakty lze třídit do čtyř skupin volajících a ke každému z kontaktů lze přiřadit jak specifickou vyzváněcí melodii, tak charakteristický obrázek. Dvacet jmen z telefonního seznamu pak můžete vytáčet i pomocí hlasových povelů. S Motorolou C350 můžete kopírovat kontakty najednou, tak i jen po jednom.

Na příchozí hovor vás upozorní buď vibrační vyzvánění, nebo melodie. Obě varianty lze i kombinovat v režimu, kdy telefon nejprve vibruje a až následně začne zvonit. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní - šestnáctihlasé. Standardní nabídka je široká, motivy jsou stejné jako u Motoroly T720(i), kvalita melodií je ale vyšší (pro vyzvánění má C350 samostatný reproduktor na zadní straně přístroje). Pokud by se vám žádná z melodií nelíbila, žádný problém. Buď si nahrajete do telefonu jinou (z počítače, nebo přes WAP - včetně melodií souvisejících se spořičem a tapetou displeje), nebo si stávající melodii můžete libovolně upravit pomocí funkce Motomixer. To je zvukový editor, v kterém můžete melodii změnit k nepoznání, limitním faktorem je jen vaše zručnost a popřípadě i hudební sluch. Mládež bude nadšena, hra na DJ může začít.

SMS - háčky a čárky

Ach ta čeština. Povzdychnou si majitelé telefonu, když zjistí, že jejich Motorola C350 sice umí používat háčky a čárky, ale tím ošidí délku jedné zprávy na pouhých 70 znaků. Může za to český slovník prediktivního vkládání textu iTap, který právě s českou diakritikou pracuje. Pokud chcete zachovat plnou délku jedné SMS na 160 znaků, budete muset psát bez prediktivního vkládání textu. To je ale docela škoda. Systém iTap je sice na první pohled méně uživatelsky příjemný než třeba konkurenční T9, ale když jej naučíte, budete plně spokojeni.

Jedna celá zpráva může mít až 450 znaků, při odesílání však bude rozdělena na více zpráv po 160, či 70 znacích a telefon vás na tuto skutečnost upozorní ve speciální položce o detailech zprávy. Telefon při psaní odečítá znaky, takže není problém dodržet délku pro jednu účtovanou zprávu. Paměť telefonu pojme 30 zpráv a telefon nabízí automatické mazání zpráv po určité době. Telefon umí populární SMS chat.

Data, WAP a připojení k počítači - USB vše zařídí

Motorola C350 umí GPRS, a to v třídě 8, tedy se čtyřmi timesloty pro stahování a jedním pro odesílání. Rychlá data lze použít jak pro WAP, tak pro klasický přenos dat. Připojení telefonu k počítači je možné, a to vcelku netradičním způsobem. Nehledejte v této cenové kategorii infraport, nebo Bluetooth, jde to přes kabel. Není ale potřeba shánět speciální kabel od výrobce, vystačíte si s běžným USB kabelem. Jedná se o USB kabel s širší koncovkou, který využívají mnohé digitální fotoaparáty a i jiná elektronická zařízení. Pokud byste jej neměli, můžete si jej tak koupit kdekoliv, popřípadě v rámci příslušenství jej nabízí i Motorola. Připojení je jednoduché, stačí nainstalovat driver telefonu a do počítače nainstalovat řídící software, který je součástí základního balení.

Další funkce - trochu práce, více zábavy

Nabídka dalších funkcí je u telefonu této kategorie vcelku logicky omezená. To ale neznamená, že Motorola C350 už nic dalšího neumí. Umí například spočítat jednoduché početní úlohy pomocí kalkulačky, dokáže vás vzbudit, ale v tomto případě pozor, nikoliv z vypnutého telefonu. Toto stigma všech modelů Motoroly (vyjma asijských převzatých modelů, jako například T191) si Motorola z nepochopitelných důvodů střeží jako oko v hlavě a už se těšíme na nejnovější modely, jestli tuto „tradici“ neporušila.

Synchronizační software dodávaný s Motorolou C350 (součást základního balení) je velmi kvalitní. Podrobně se mu budeme věnovat v samostatném článku, rozhodně si tuto pozornost zaslouží.

Telefon má i jednoduchý kalendář, který manažerům jistě nepostačí, ale studentům důležitou zkoušku bez problémů připomene. Mládeži se jistě budou líbit i tři hry: MotoGP, Astrosmash a Snood21. První jsou populární motocyklové závody, která nabízí některé modely výrobce jako Java hru, v případě C350 se ale jedná o pevně instalovanou hru, protože telefon Javu nepodporuje. Astrosmash je klasická plošinová vesmírná střílečka a hra Snood21 je karetní hra.

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde budete moci porovnat Motorolu C350 s konkurencí a prohlédnout si 45 fotografií displeje.

Líbí se vám?

Motorola s modelem C350 vykročila správným směrem. Není to úplně první low-end výrobce s barevným displejem, v Asii se již od podzimu prodává model E360, který je dnešní novince docela podobný. Právě v Asii zahájila Motorola prodej i modelu C350 a podle dostupných informací si především v Číně vede velmi dobře, ba výborně. V Evropě se C350 začala prodávat nejdříve v Rusku a Polsku, tedy na trzích, kde má výrobce silnou pozici. Nyní následuje zbytek Evropy včetně tuzemského trhu. Telefon se zatím bude prodávat jen ve volném prodeji výhradně společností GSMobil a cena přístroje byla stanovena na velmi příznivých 4 500 Kč včetně DPH za neblokovaný přístroj (akční nabídka).

S touto cenou se Motorola C350 stává nejlevnějším telefonem s barevným displejem na trhu, nepočítaje telefony z šedého dovozu, či z rozebraných předplacených sad. Cenově nejbližší je v současné chvíli Philips Fisio 822, který stojí 4 999 Kč. Nokia 3510i, Panasonic GD67, Sagem X5 a Philips Fisio 825 mají běžnou cenu nastavenu ještě výš. V blízké době se ale na trhu objeví další low-endy s barevným displejem, jako například Samsung C100, Alcatel OT332, nebo chystaný Siemens C60. Tyto telefony jistě budou mít ambice na trhu uspět a u nás je v této třídě bezpečně nejdůležitějším měřítkem cena. Samsung by měl stát okolo 6 000 Kč, naopak Alcatel by měl být velmi levný. Uvidíme, jak dlouho Motorole její cenový primát vydrží, lze předpokládat, že i u ní půjde časem cena ještě níž. Již v této chvíli se ale jedná o velmi zajímavou nabídku.