Motorola C330 - low-endový chameleón je tady (detailní informace a fotografie)

Motorola chystá útok na kategorii low-endových telefonů. Ještě v letošním roce totiž začne prodávat svůj nový low-endový model C330, který do své kategorie přináší několik zajímavých novinek, nabízí solidní paletu funkcí a především by měl zaujmout svojí cenou. Ta by se měla s přehledem vejít do 5000 Kč za nedotovaný telefon, což je již přijatelná suma skoro pro každého zákazníka. Mobily za poslední rok poměrně výrazně zlevnily a jejich volné - nedotované ceny se dostávají na hladiny, ve kterých ještě donedávna kralovaly jen „doťáky“, nebo telefony v předplacených sadách. C330 je jasným důkazem tohoto trendu, předchůdce T192 startoval na našem trhu před rokem v předplacené sadě na ceně zhruba 8000 Kč, naopak C330 bude stát nedotovaná zhruba tolik, co před rokem nejjednodušší telefony. Mezi ty ale rozhodně nepatří.

Je to on, není to on?

Schizofrenní situace. Je Motorola C330 jeden telefon? Ne, v řadě C330 existují tři telefony označené jako C331, C332 a C333. Ano, Motorola C330 je ve své podstatě jen jeden telefon. Trochu zmatek, ale co naplat, nová low-endová Motorola je opravdový chameleón. Pokusíme se to vysvětlit. Motorola C330 je nová řada low-endových telefonů, která zahrnuje jak GSM, tak CDMA přístroje. Druhou variantu kvůli absenci této normy v Evropě hned zavrhneme a zůstaneme jen u GSM verzí. Ty budou opravdu tři, C331, C332 a C333, aneb Hourglass, Peanut a Mini. Na první pohled tři vzhledově naprosto odlišné telefony, které také mají rozdílné označení, skrývají jen jeden jediný telefon. Všechny tři modely jsou totiž funkčně naprosto shodné, mají ale jiné rozměry a i jinou hmotnost.

Za všechno můžou výměnné kryty. To ale není nic nového, Nokia na nich před časem postavila svůj úspěch a v dnešní době je nabízí kde kdo. Nejsou ale výměnné kryty jako výměnné kryty. Sice i u jiných telefonů se s výměnou krytu může výrazně změnit vzhled telefonu (viz některé neoriginální kryty na telefony Nokia s flipem, či snahou povýšit model na jiný - 3310 verze Vertu), ale asi žádný výměnný kryt nezmění vzhled natolik, jako je tomu u Motoroly C330. Důkaz najdete na fotografiích, při našem testu jsme měli k dispozici kryty Hourglass a Peanut, tedy modely C331 a C332 (když model C333 - Mini si zatím zamluvil jeden nadnárodní operátor jen pro sebe).

Svlékáme a oblékáme (telefon)

Svlečený telefon je nenápadný hranol s integrovanou anténou i baterií (nelze v domácích podmínkách vyměnit), do kterého se vloží SIM karta. Pak teprve můžeme začít naháče oblékat. Nejdříve vložíme telefon do přední strany krytu (v případě krytu Peanut je mezi telefonem a krytem ještě docela hodně místa), pak nasadíme boční lištu (u Peanutu se jedná o jednu lištu okolo celého telefonu, u Hourglassu o dvě bočnice) a teprve na závěr nasadíme zadní kryt. Kdo zapomene na klávesnici, bude muset celý postup opakovat. Výsledkem bude v případě krytu Peanut výrazně oblý telefon, který je v profilu nápadně prohnutý, naopak u krytu Hourglass získáme střídmější model, který má nezvykle rozšířenou horní a dolní část, takže při pohledu zpředu působí jako stlačený. Rozdíly jsou i ve výsledné hmotnosti a rozměrech obou krytů, Peanut je největší (107 x 46 x 22 mm) a nejtěžší (84 gramů), o něco menší Hourglass měří 101 x 48 x 21 mm a jeho hmotnost je o jeden gram nižší. Nejmenší (100 x 42 x 19 mm) a nejlehčí (75 gramů) je Mini (jméno napoví), ten jsme však otestovat nemohli.

Jde to jako po másle

Výměna krytů je jednoduchá, snad jen u Hourglassu dá trochu víc práce správně zasunout bočnice. Příjemným překvapením je i celková konstrukce výměnných krytů, nic neskřípe (kdo si vzpomene na předchůdce T192 bude velmi překvapen) a vše sedí tak jak má. Pokud jste se lekli, že při každé výměně SIM karty budete muset svého miláčka pracně převlékat, nebojte se předčasně, stačí sundat jen zadní kryt a kartu budete mít jak na dlani. Ještě dodatek pro příznivce nošení telefonu na šňůrce kolem krku, poutko je přímo na telefonu, nikoliv na krytech a je ve spodní části, což je daleko praktičtější, než kdyby bylo na horní části přístroje. Snad jen samotné očko by mohlo být větší.

Ať si vyberete jeden kryt, nebo druhý, vždy budete mít příležitost zakoupit jako příslušenství (originální, či neoriginální) kryty ostatní a lze předpokládat, že budou k dispozici i nejrůznější barevné varianty. S ohledem na cenu samotného telefonu můžeme očekávat, že ani kryty nebudou nikterak drahé, takže za pár korun navíc budete mít vzhledově úplně jiný telefon. Ve standardu jsou oba kryty stříbrné, v případě Peanutu v kombinaci s modrou metalízou okolo displeje a horních kontextových kláves.

Ovládáme C330 jednoduše a rychle

Kurs pro ovládání Motoroly C330 mohou s klidným svědomím vynechat zákazníci, kteří již někdy měli v ruce některý z těchto telefonů: V60(i), V66(i), V70, T720 a T280(i). Ostatním budiž na vědomost dáno, že ovládací kurzor není pětisměrný, jak by se na první pohled zdálo, ale jen čtyřsměrný. Prostřední tlačítko nic nepotvrzuje, pouze zprostředkuje přístup do hlavního menu telefonu. Tam ale nutně nemusíte, pokud si vystačíte s dvěmi nejdůležitějšími funkcemi, kterým přiřadíte v pohotovostním režimu jednu z kontextových kláves. Ty jinak slouží pro potvrzení funkce, či její odmítnutí. U Motoroly tradičně vlevo souhlas, vpravo nesouhlas, proč jen to mají Nokie přesně obráceně, nebo je to naopak?

Samotné Hlavní menu telefonu je plně grafické a na přání i animované a lze je libovolně uspořádat. Rotuje vertikálně a je vidět vždy jen aktuální položka. Hlouběji zanořené menu jsou již naprosto stejné, jako u výše uvedených jiných modelů se značkou Motorola na hrudi, listuje se opět vertikálně, horizontální šipky v některých případech slouží pro rychlé upravení parametru, jinak se s nimi koriguje hlasitost zvonění. Displej Motoroly C330 není sice barevný, ale nabízí čtyři odstíny šedi. Díky velmi atraktivnímu světlounce fialovému podsvícení (platí i pro klávesnici) je velmi dobře čitelný, a když si budete hrát s kontrastem, můžete získat několik různých variant zobrazení, podle toho, jak syté budou některé z odstínů šedi. Na displej si můžete nahrát tapetu, ta ale pod názvem sítě a aktuálním časem může trochu rušit (hlavně když je odstínovaná), nebo si můžete aktivovat spořič displeje.

Dodržujte styl s tématickými balíčky

Tapety a spořiče samozřejmě můžete do telefonu i nahrávat, což v případě C330 znamená i možnost volit tématické balíčky. Ty obsahují tapetu, spořič a vyzváněcí melodii na jedno téma a najdete je třeba na stránce www.motofun.com . Odtud si je ale stáhnete jen za předpokladu, že obětujete 5 € za celý balíček, nebo Eura tři za jednotlivou položku. Další důkaz, jak výhodné je nakupovat ve velkém. Na stránkách jsou v nabídce i hry, zatím jen plné verze těch, co najdete v telefonu: vesmírná střílečka, závody motorek a variace na téma jednadvacet, později snad přibudou i jiné. Hra stojí opět tři Eura. Po uvedení telefonu na trh jistě bude k dispozici i tuzemská varianta stránky Motofun, na webu je ale možné najít i jiné stránky, jako třeba www.mymobilesoft.com , ta nabízí i jiné varianty balíčků, ale vyžaduje platbu v hongkongských dolarech.

Výše uvedené možnosti stahování platí pro WAP, nám se však líbí druhá možnost, a tou je datový konektor, kterým tento low-end disponuje. S kterou že Motorolou je konektor shodný? S žádnou, jedná se o USB konektor (širší varianta), který jsme zatím v žádném jiném mobilu neviděli. Bohužel jsme neměli možnost spojení otestovat, nedisponujeme totiž potřebným softwarem a po připojení telefonu k počítači (Windows XP), jsme se pouze dozvěděli, že C330 je nový hardware, ale více dělat nešlo. Až bude čas na recenzi C330, snad budeme moudřejší.

Více hlasů více poví

Motorola C330 má polyfonní vyzváněcí melodie, které lze navíc upravovat v aplikaci, která se jmenuje Motomixer. Nám to moc nešlo, ale mladí a ambiciózní dídžejové si jistě upraví melodie k obrazu svému. Melodií a tónů je v telefonu sedmdesát (! - 35 +35) a lze je kombinovat s dvěmi variantami vibrací. Po pravdě, polyfonické melodie jsou doménou asijských firem a evropští „plagiátoři“ zatím jejich kvalit nedosahují. To platí i pro C330, přesto musíme výrobce pochválit, melodie jsou určitě lepší, než kdyby byly obyčejné.

Voláme…

Běžný zákazník se však při koupi mobilu začne pídit, kolik že má paměti na kontakty a jak se na něm píší SMS zprávy. Je to k nevíře, ale zatím stále mobil slouží především k volání a psaní esemesek, ačkoliv výrobci by si přáli něco jiného, z čeho by měli další profit, který u hovorů a zpráv spadne do kapsy jen operátorům. Takže, C330 má vícepoložkový telefonní seznam, když ke každému jménu lze připojit několik čísel, e-maiovou adresu, specifickou vyzváněcí melodii a obrázek, který volaného charakterizuje. Zde musíme výrobce opět pochválit, jako jeden z mála si je vědom, že nevolají jen milé osoby, takže vedle zvířátek a srdíček připravil i ikonu s lebkou a zkříženými hnáty, která se lakonicky jmenuje „Nechutný“. Pro nenapravitelné prozváněče velmi charakteristické. Vedle těchto atributů umí C330 i hlasové vytáčení vybraných jmen a třídění kontaktů do pěti skupin volajících. Telefonní seznam je jinak úplně stejný jako u jiných novějších Motorol, takže v něm lze hledat jen podle prvního písmena, novinkou je pak možnost zobrazovat jen hlavní číslo u každého kontaktu, takže nemusíte listovat seznamem, kde je jedno jméno pětkrát.

…a píšeme…

SMS zprávy? V dnešní době jen s prediktivním vkládáním textu. Českou T9 má dnes kdejaký telefon, Motorola ale zatím mlčela. S C330 je to ale jiné, vedle T720 a inovovaných verzí V60i a V66i nabízí jako první Motorola českou verzi prediktivního vkládání textu iTap, což je specifické řešení Motoroly na dané téma. Funguje to hezky, řekl by klasik, jen s tím umět zacházet. iTap funguje jinak než systém T9 nebo Zi, budete se muset učit. Je to na dlouhé povídání, sami jsme měli ze začátku problémy, teď nám to již jde a tak pro vás připravíme samostatný článek, jak používat iTap. Těšte se!

…hezky česky

SMS a EMS služby nabízí C330 na běžné úrovni, je tu Chat, jsou tu složky, potvrzení o doručení a automatické mazaní, díky EMS můžete vkládat obrázky, melodie a animace, ale je tu jeden háček. Telefon v případě aktivního iTapu píše i s českou diakritikou, což je jistě chvályhodné, ale horší je, že text s háčky a čárkami i odesílá. Budiž, jsme Češi, tak pišme česky, je tu však několik ale. To první je stěžejní, na většinu telefonů nepřijde zpráva korektně, oháčkované znaky nedojdou (třeba telefony Nokia ale umí) a za druhé, maximální délka jedné zprávy se smrskne na zhruba 70 znaků. Majitelé prvních verzí Sony Ericssonu T68 by mohli povídat a pyšní vlastníci Panasoniku GD67 jistě budou pečlivě naslouchat.

Kalendář, data a to další

Telefon má samozřejmě kalendář a budík. Světe div se, on se stále neumí aktivovat při vypnutém telefonu, určitou satisfakcí ale je, že hned po ručním zapnutí telefonu tak učiní a to ještě dříve, než po vás bude chtít telefon PIN. Pánové z Motoroly, chytněte se za hlavu! Telefonu nechybí ani kalkulačka, převodník měn a GPRS. Ano, bez rychlých dat to nepůjde dnes ani u low-endů, C330 by ale měla umět používat GPRS (4+1 timeslot) i pro klasický přenos dat, proč by také jinak měl USB konektor.

Stojí to za to

Motorola C330 je svěží telefon pro každého, čehož důkazem budiž cena, která by měla být velmi příznivá. Výrobce se již na jaře chlubil, že to bude telefon za 150 € a on to opravdu bude telefon za 150 €. Posuďte sami, jestli je cena nabízeným možnostem adekvátní, podle nás určitě ano. Pár chybiček se najde, některé snad ještě výrobce doladí před uvedením telefonu na náš trh, celkově lze ale novou Motorolu jen a jen pochválit. Výměnné kryty jsou přímo impozantní, podsvícení telefonu je elegantní a nabízená paleta funkcí velmi bohatá. Máte snad jiné mínění?