Motorola C300 – nový low-end má jen 79 gramů! (první informace a fotografie)

Motorola představila své novinky pro letošní rok již před několika dny v italském Milánu. Jednu novinku si však nechala až na tento týden a jedná se o novinku velmi zajímavou. Nová Motorola C300 má nejen nové označení, vybočující ze současné řady Talkabout, ale především má integrovanou anténu a velmi malé rozměry. Tato novinka bude veřejnosti představena na letošním CeBITu v půli měsíce března, ale již dnes vám můžeme nabídnout první fotografie a kompletní přehled parametrů, včetně funkcí. Lze předpokládat, že Motorolu C300 bude vyrábět společnost Acer, i když oficiálně to oznámeno nebylo. Odpovídala by tomu předpokládaná velmi příznivá cena, kterou některá německá média očekávají v rozmezí 100 až 150 Euro za nedotovaný telefon, což je v přepočtu zhruba 3100 až 4700 Kč. Nová low-endová Motorola by se měla začít prodávat na konci letošního jara a u nás můžeme jen doufat, že to nebude s výrazným zpožděním, jako u některých současných modelů.

C300 má pro současné low-endy značky Motorola relativně charakteristický design s výrazně zaoblenými rohy. Telefon je velmi podobný současnému modelu T191, ale na rozdíl od něj má integrovanou anténu. Podobnost obou modelů naznačují naprosto shodné rozměry 106 x 40 x 16 mm, což jsou parametry na špičce kategorie. Proti modelu T191, který váží 99 gramů, podstoupila novinka výraznou dietu a shodila celých 20 gramů, takže váží pouhých 79 gramů. Design novinky přináší především jasně modré podsvícení displeje a kláves, které jsou průhledné a v případě alfanumerické klávesnice i o něco větší, než u předchůdce. Trochu jiné je také rozmístění funkčních kláves, ale jejich počet se oproti T191 nezměnil. Jediné zatím představené barevné provedení telefonu je šedomodré, ale výrobce slibuje množství dalších barevných kombinací, i když zatím není jasné, zda budou kryty i výměnné, u předchůdce tomu tak nebylo.

Podstatnější inovace najdete pod krytem přístroje. Displej je stejný jako u T191, tedy s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů, který je schopný zobrazit až 5 řádků textu po šestnácti znacích. Nová Motorola C300 se jistě stane oblíbeným přístrojem mládeže a vlastně všech, kteří dávají důraz na práci s SMS zprávami a různými doplňky telefonu. C300 po vzoru předchůdce nabídne animované spořiče obrazovky, animované ikony, obrázkové SMS zprávy (picture messaging) a nově i EMS zprávy ve standardu 5.0. Novinka umožňuje psát dlouhé SMS zprávy o 765 znacích, nabízí skupiny příjemců SMS zpráv a i SMS chat. Hračičkové jistě přivítají možnost stahovat do telefonu další hry, když je ty dvě standardně dodávané omrzí. Hry budou interaktivní s plnou podporou zvukových efektů a vibrací. Hry a vyzváněcí melodie bude možné stahovat pomocí WAPu verze 1.2.1, v druhém případě si bude moci uživatel melodii i sám složit v editoru, nebo si vybrat jednu z 27 přednastavených. Telefonu nebudou chybět ani další funkce známé z modelu T191, jako je vnitřní telefonní seznam na 100 položek, skupiny volajících, vyzváněcí profily, nebo velmi slušně provedený kalendář s budíkem a stopkami.

Snížením váhy původního modelu T191 musel výrobce dosáhnout mimo jiné použitím baterie Li-Ion, když u původního modelu nebylo možné použít jiné baterie než Ni-MH. Podle výrobce vydrží novinka na jedno nabití baterie na příjmu téměř 5 dnů, nebo 5 hodin nepřetržitého hovoru. Nová Motorola C300 by měla navázat na obrovský úspěch současného modelu T191, který především v Asii vrátil Motorole ztracené pozice a stal se tam loni nejprodávanějším modelem vůbec. Ono se ani není čemu divit, již model T191 nabízí v kategorii low-endových telefonů množství nejrůznějších funkcí a to nejen těch zábavných, ale překvapivě i těch funkčních, jako jsou skupiny volajících, nebo vyzváněcí profily. Novinka pak přináší atraktivnější design, integrovanou anténu a ještě větší možnosti, jak si s telefonem hrát, přesně po vzoru současných trendů. Konkurenci budou Motorole dělat především Alcately 511 a 512, zřejmě i nové Siemensy M45 a M50 a jistě i mnohé další přístroje. Spolupráce Motoroly s Acerem by však mohla přinést jednu podstatnou výhodu a tou by měla být cena. Budou-li cenové prognózy zahraničních médií správné, má Motorola velkou šanci na přeplněném trhu uspět.