Motorola C261 – žiletka s foťákem stojí jen 3 500 Kč

Stylové mobily jsou dnes v kurzu. Motorole se podařila sázka na design loni, kdy představila tenké véčko Razr. Zájem o něj předčil všechna očekávání a tak jsou na řadě jeho nástupci. Véčka i klasicky koncipované mobily, o které je zájem především v Evropě. Motorola se snaží nabízet stylové mobily ve všech kategoriích a v té nejlevnější je to právě dnes představená Motorola C261. Nejdříve ale trocha souvislostí.

Razr byl původně představen jako luxusní mobil nejvyšší třídy, který stál více jak 20 000 Kč. Dnes stojí asi třetinu toho co před rokem, kdy se začal prodávat. Jenže stále je to mobil vyšší třídy a pro někoho je těch přibližně 7 000 Kč co stojí, zbytečně mnoho. Motorola již představila ještě lepší tenké véčko než je Razr a to mobil pro sítě třetí generace Razr V3x a také přímého nástupce - model V3i.

Pak tu máme i klasicky koncipovanou variantu Razra, model L7 (původně pojmenovaný V8 Slvr) – opět supertenký mobil. Ve všech případech to ale jsou telefony stejně drahé jako současný Razr, respektive spíš více či méně dražší. Pro šetřílky pak Motorola připravila dva modely střední třídy – L2 a L6 (dříve V270 a V280). Ty budou stát zhruba 5 000 a 6 000 Kč. A pro ty zákazníky, kteří nechtějí za mobil dát ani 5 000 Kč, jsou tu ještě dvě levnější varianty. Motoroly C257 a C261. Nízká cena ale neznamená, že by těmto modelům chyběl styl dražších sourozenců.

Motoroly C257 a C261 se od sebe liší jen absencí fotoaparátu u jednoho modelu a jeho přítomností u druhého. Vzhled telefonů je stejný, stejně tak jako jejich výbava. Jsou to low-endové mobily a jejich cena je více než zajímavá. Vyšší model C261 s integrovaným fotoaparátem bude stát 3 490 Kč včetně DPH, cenu modelu C257 neznáme, ale lze předpokládat, že nepřekročí třítisícovou hranici. Ceny jsou tedy velmi příznivé, odpovídá tomu i kvalita mobilů?

Design Motoroly C261 je jednoduchý a přitom velmi efektní. Styl plochého mobilu se podařilo zachovat i s klasickou a ne leptanou klávesnicí, jakou má Razr. Telefon má zaoblené rohy, přední a zadní část plochou a celkovou koncepci nic nenarušuje. Testovaný vzorek byl celý černý, což v dnešní záplavě stříbrných mobilů není na škodu. Existovat ale budou i jiné barevné varianty. Vyjma klávesnice a krycího sklíčka displeje je celá přední a zadní strana telefonu pogumovaná. Díky tomu telefon neklouže ani v ruce ani na stole a nezůstávají na něm otisky prstů. Matné provedení je i vzhledově atraktivní. Celý bok telefonu lemuje chromovaná lišta, které sekunduje chromované logo výrobce, středové tlačítko navigační klávesy a pojistka krytu baterie.

Zpracování telefonu je perfektní. Nikde nic neskřípe, všechno perfektně pasuje. Telefon vypadá mnohem dráž, než ve skutečnosti stojí. Tloušťka telefonu je jen 15 mm. Není to sice tak málo jako u vyšších tenkých modelů Motoroly, ale stále méně, než u jiných mobilů stejné třídy. Celkové rozměry telefonu jsou 109 x 49 x 15 mm a jeho hmotnost je 93 gramů.

Za design a zpracování zaslouží Motorola pochvalu, oboje je na svou třídu na nevídaně vysoké úrovni. Trochu horší je to s klávesnicí. Ne po stránce zpracování, to je dobré. Jde o změněný systém ovládání. Motorola vynechala potvrzovací klávesu uprostřed ovládacího kříže, kam posunula tlačítko pro vstup do menu. Potvrzuje se tak levou kontextovou klávesou. Je to trochu anachronismus, a to především s ohledem na jiné modely výrobce, které mají potvrzovací tlačítko uprostřed ovládacího kříže.

Mile překvapil displej telefonu. V třídě low-endů rozhodně není aktivní displej pravidlem, spíš světlou výjimkou. Displej má dobrý jas i kontrast, barvy jsou syté, jen je poněkud hrubý. Ale je dobře čitelný na sluníčku a fotografie na něm vypadají dobře.

Displej má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a je poměrně velký. S klidným svědomím můžeme prohlásit, že se jedná o nejlepší displej ve třídě low-endů. Displej ani nespotřebovává příliš energie. S baterií Li-Ion s kapacitou 820 mAh vydržel v našem testu telefon na příjmu přes pět dnů, což je velmi slušný výsledek.

Výbava telefonu příliš bohatá není, ale na svou třídu je dostačující. Menu má klasickou podobu známou ze všech dalších aktuálních modelů Motoroly a to včetně možností poměrně detailního nastavení jak má vypadat. Objektiv integrovaného fotoaparátu je v pravém horním rohu zadní strany telefonu. Je umístěn dostatečně vysoko, aby si uživatel nezakrýval objektiv prsty. Fotoaparát má VGA rozlišení a není s ním možné nahrávat videosekvence. Kvalita fotografií je podprůměrná, ale na displeji vypadají dobře. Paměť telefonu je jen 1,2 MB, což není příliš.

Do telefonního seznamu přístroje se vejde 500 vícepoložkových záznamů. U seznamu však varovně zvedáme ukazovák. Opět není možné vyhledávat podle více písmen, jen podle prvního. Proč, ptáme se, když jiné nové modely to už umí. Nic nového nenajdeme pak při práci s SMS.

Do paměti se jich vejde 100, nechybí doručenky, ale prediktivní slovník iTap nás v tomto případě vůbec nezaujal. Z výroby neumí téměř žádná slova, není tak propracovaný jako u jiných novinek Motoroly, tak snad jen, že téměř nemá tendenci používat diakritiku. Samozřejmostí je podpora MMS, editor je přehledný a až na slovník zde nemáme žádné výhrady. Telefon dále nabízí budík, kalkulačku, stopky a nechybí ani tři Java hry. Víc toho v telefonu nenajdeme.

Motorola C261 je velmi zajímavý mobil. Nemá sice nikterak ohromující výbavu, spíš naopak. Ale dobře vypadá a ten kdo především telefonuje a píše SMS, bude s ním spokojen. Snad jen ten jednoduchý kalendář mohl výrobce do telefonu přidat. Naopak design, zpracování a použité materiály jsou jasně nad většinou telefonů stejné třídy. To platí i o displeji, který je výborný. Poslední a asi tou nejdůležitější výhodou je cena. 3 500 Kč za stylový mobil je velmi slušná částka. Motorola C261 se začne prodávat v průběhu listopadu.