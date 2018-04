Motorola C230, C250 - černobílý a barevný základ (první informace)

Motorola připravila pro svoji řadu low-endových telefonu další modely, které vycházejí ze známé řady C33X. Motorola se vedle uvádění vyspělých a funkčně vybavených telefonů také snaží zaujmout zákazníka na opačné straně cenového spektra. A pro takového zákazníka je hlavní prioritou cena. Po celkem slušně vybavené Motorole C33X přichází na trh odlehčená varianta C230. Jak je z označení patrné navazuje na řadu C33X, ale o třídu níž. Model C250 pak nabídne stejné funkce, ale navíc barevný displej.

Motorola C230

Nová Motorola bude nabízena ve dvou verzích - pro Evropu a pro Ameriku. Model C230 bude disponovat vyměnitelnými kryty kompatibilními se zmiňovanou řadou C33X, takže její rozměry mohou kolísat. Základní varianta je však stanovena pro kryt nový (ne jaký je zobrazen na našich obrázcích), a tak by nová Motorola měla mít rozměry 107 x 46 x 22 milimetru. Hmotnost se standardní baterii se drží pod 80 gramy. Jako ostatní černobílé Motoroly, i model C230 nabízí monochromaticky displej s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů a podporou zobrazení čtyř stupňů šedi. Ve výbavě tradičně nechybí 16hlasé polyfonní melodie. Ostatní výbava zahrnuje Wap s podporou GPRS třídy 8, textové zprávy EMS, kalkulačku s převodníkem a jednu hru - MotoGP. Americká verze je ještě bohatší o klient AOL IM. Standardní baterie by měla vystačit na tři až šest hodin hovoru, nebo až 10 dní v pohotovostním stavu.

Modelové portfolio Motoroly se tak rozšiřuje od základního modelu C200 přes model C230 k nejlevnějšímu modelu s barevným displejem C250. Dále řada levných telefonu Motorola pokračuje typem C350 k vylepšenému typu C450, které v budoucnu doplní model C550.

Motorola C250

Jestliže se v případě nové Motoroly C230 jedná o zjednodušenou verzi známé řady C33X, tak model C250 k podobné výbavě přidává ještě barevný displej. Ten je známý již z Motoroly C350, jedná se tedy o CSTN displej s rozlišením 96 x 65 obrazových bodů a podporou 4096 barev.

S modelem C230 má Motorola C250 prakticky stejnou funkční výbavu, ke které přidává právě barevný displej. Oproti modelu C350 toho novinka zase tak moc nepostrádá a je zde hlavně patrná snaha o co nejnižší cenu. Hlavním rozdílem oproti modelu C350 je absence možnosti synchronizace telefonu pomocí USB portu a také chybí datová podpora. Rozdíl je také v použití baterie s větší kapacitou (Li-Ion 750 mAh) a tedy i větší vydrží. Ta by měla být pro model C250 mezi třemi až pěti hodinami hovorové doby a v pohotovostním režimu by měla Motorola C250 vydržet čtyři a půl až devět dnů. Hmotnost se standardní baterií by se měla vejít pod 80 gramů. V telefonu je ovšem možné použít slabší baterii, vydrž pak ovšem klesne přibližně o 25 procent.

Vzhled nového low-endu může uživatel měnit pomocí výměnných krytů známých z Motorol C33X. Základním krytem bude ten, který vidíte na našich fotografiích. S tímto krytem jsou rozměry nové barevné Motoroly 101 x 42 x 19 milimetru. Kryty jsou výměnné, a tak se rozměry telefonu mohou lišit.

Jelikož je Motorola C250 určena především pro evropské nebo asijské zákazníky, podporuje dvě pásma GSM (900 a 1800). O americké variantě zatím nejsou dostupné informace. Ostatní funkce známé z Motorol nejnižší řady zůstaly zachovány. Zmiňme tedy Wap s podporou GPRS (třída 4), SMS chat, textové zprávy EMS a tři hry. Nechybí také šestnáctihlasé polyfonní melodie. Další je možné stáhnout pomocí Wapu, nebo si složit vlastní ve vestavěném MotoMixeru. Stejně jako nové melodie se uživatel bude moci stahovat nová barevná témata, spořiče, obrázky a tapety.

Z výbavy i celé koncepce nové Motoroly je vidět snaha zajmout co nejnižší cenou zejména mladší uživatele mobilních telefonu. Naše odhady míří k ceně okolo 3 000 Kč za model C230 a přibližně 4 000 Kč za C250. Motorola C230 by se měla začít prodávat v průběhu následujícího měsíce, barevná C250 se objeví o něco později.