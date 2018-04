Motorola C200 - nejlevnější Motorola živě z Invexu (fotogalerie)

Nová Motorola C200 se stane nejlevnějším mobilem výrobce. Jedná se o nástupce modelu T191, z čehož vyplývá, že se nejedná o pravověrnou Motorolu, ale telefon od externího výrobce. Který to je aktuálně nevíme, ale model T191 a ještě dříve T205 navrhnul a vyráběl (vyrábí) Benq (dříve Acer). Motorola C200 má velmi oblé tvary a jedná se o poměrně lehký (84 gramů) a malý (105,5 x 44,4 x 19,5 mm) telefon. Má výměnné kryty, takže kdyby se vám nelíbilo tmavě modré provedení (na fotografiích), můžete si zvolit kryt v jiné barvě. Paleta barev by měla být velmi široká. Výbava nové Motoroly odpovídá její nízké ceně, takže v telefonu nenajdete ani Wap, ani GPRS. Naopak ve výbavě nechýbí prediktivní vkládání textu, tři hry, budík, skladatel melodií a další. Podrobnosti o nové Motorole najdete v tomto článku, nyní jen dodejme, že by se měla začít prodávat ještě letos a cenu odhadujeme jen těsně nad 2 000 Kč za nedotovaný a neblokovaný telefon.

Nová nejlevnější Motorola je hodně zaoblená. Žádné designérské výstřelky na ní nenajdete, to se u nejlevnějších mobilů nenosí. Testovaný vzorek v tmavě modré barvě byl poněkud ponurý, k dispozici ale bude velké množství jiných barevných variant. Kryty jsou vyměnitelné, takže s výběrem oblíbené barvy nebude žádný problém.

Soupeřem nové Motoroly bude třeba novinka Nokie - model 1100, Siemens A52, nebo Alcatel OT331. Všechny telefony se vejdou pod tři tisíce, Motorola by měla být nejlevnější, její cenu odhadujeme k 2 000 Kč.

Klávesnice je zeleně podsvícená a není nejhorší. Klávesy mají solidní rozestupy a dobře se pracuje i s kontextovými klávesami.

Displej je pouze monochromatický a má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a vejde se na něj čtyři řádky textu. Displej je stejný, jako u starších modelů T190 a T191.

Když vstoupíte do menu nové nejlevnější Motoroly, zjistíte, že tento telefon je z jiného hnízda, než přímo od Motoroly. Menu je totiž stejné, jako u modelů T191(190) nebo T205, které pro motorolu vyráběl a také je navrhnul Benq (nebo dříve pod značkou Acer). Oba tyto modely se u nás prodávaly, na Motorolu T190 možná ještě dnes narazíte v prodejnách, kde nabízejí telefony z šedého dovozu. Na druhé fotografii je Motorola C200 vedle low-endů výrobce s barevným displejem - C550 a C450.