Motorola C200 - nejlevnější drobeček (recenze)

Motorola C200 se stává nejjednodušším a nejlevnějším modelem výrobce. Nahrazuje starší modely T190/191 a doplňuje nabídku výrobce mezi low-endy po boku modelů C300, C33x popřípadě C350 a E365 s barevným displejem (modely T190, C300 a E365 se u nás oficiálně neprodávaly). Dále se očekávají modely C230 a C250, první s černobílým a druhý s barevným displejem. Oba ale budou v nabídce Motoroly stát nad dnešní novinkou C200.

Motorola C200 není originálním produktem Motoroly. Jedná se o převzatý model od společnosti Benq (dříve Acer), ostatně jako předchozí modely T205 a později T190/191. Dříve tyto převzaté telefony tvořily jen doplnění nabídky Motoroly, dnes se jedná o základní modely výrobce. Na první pohled to nepoznáte, telefon dodržuje design Motoroly a i ovládací prvky vypadají jako na každé druhé low-endové Motorole. Zdání ale klame, v menu je všechno jinak.

Oficiální fotografie nové Motoroly C200.

Než se ale pustíme do samotné recenze, sluší se poznamenat, že Motorola C200 se téměř neliší od předchozího modelu T190/191. Výbava je velmi podobná, nový je design. Když ale telefon odstrojíte, zjistíte, že základní hardware je taktéž téměř shodný. Proto, pro porovnání, doporučujeme naši recenzi Motoroly T191, kterou najdete zde.

Vzhled - kulíšek

Motorola C200 je velmi oblá a konkuruje tak „firemnímu“ designu Siemensu. Design nové Motoroly je střídmý, zaujme výrazně zaoblený vršek a spodek telefonu. Všechny ovládací prvky jsou na čelní straně telefonu, na levém boku je konektor pro HF sadu a dole je konektor nabíječky. V horní části nechybí otvor pro poutko. Telefon má výměnné kryty, můžete si ho tak oblékat podle nálady. Výměnný kryt je netradiční - je totiž trojdílný. Nejdříve musíme sundat kryt baterie, pak odsunout směrem vzhůru zbytek zadní části telefonu - což není vůbec patrné - a pak poměrně s obtížemi stáhnout celý přední kryt. Kryt sice nejde dolů lehce, odměnou je ale perfektní slícování a absence jakýchkoliv "pazvuků".

Testovaný telefon měl modro-stříbrný kryt, modrý je skoro celý telefon, stříbrná je pak klávesnice a okolí displeje. Použitý plast se nestydí za to, že je určen pro laciný telefon. To ale neznamená, že by to Motorole neslušelo, spíš naopak. Je ale zřejmé, že telefon zaujme spíš mládež než konzervativnější zákazníky. Modrý kryt má zajímavou - protiskluzovou - povrchovou úpravu, druhý dodávaný kryt, stříbrný, je vyroben z "obyčejného" plastu. Výhodou nové Motoroly i jsou i rozměry (105,5 x 44,4 x 19,5 milimetrů) a hmotnost (84 gramů). Motorola C200 je tak o chloupek menší než Siemens C55/52 a naopak o malinko větší než Alcatel OT331. Největší soupeři mezi low-endy si nic nedarují, a tak si soupeři hlídají váhu i postavu.

Oproti předchozímu modelu T191 přibyly právě výměnné kryty, naopak anténa je nyní již integrovaná. Rozměry obou telefonů jsou velmi podobné, starší model T191 je ale těžší (106 x 46 x 16 mm a 99 gramů).

Baterie - čtyři dny není žádný problém

Motorola se většinou kapacitou svých baterií nechlubí a nejinak je tomu u modelu C200. Pravděpodobně má baterie kapacitu 550 mAh, ale s určitostí to nevíme. Naopak jistotou je, že se jedná o Li-Ion článek. Předchůdce, T191, měl Ni-MH baterii. V našem testu vydržela Motorola C200 na příjmu zhruba čtyři dny včetně půl hodiny hovoru.

Displej - velké písmo, málo řádků

Displej Motoroly C200 je úplně stejný jako u modelu T191. Má stejné rozlišení, používá stejný font, zkrátka vůbec žádná změna. Displej je monochromatický s rozlišením 98 x 64 obrazových bodů a úhlopříčkou přibližně 34 milimetrů. Na displej se vejdou čtyři řádky textu, k práci jsou ale k dispozici většinou jen dva a dva stavové. To platí v hlavním menu a i při psaní SMS zpráv. Při jejich čtení jsou k dispozici čtyři řádky textu.

Displej Motoroly C200 je monochromatický a umí zobrazit čtyři řádky textu. Při psaní SMS jsou ale k dispozici jen dva řádky.

Menu je jiné než u ostatních Motorol. Ovládání telefonu je ale snadné.

Displej je zeleně podsvícený a slušně čitelný. Vylepšit jej můžete jedním ze dvou animovaných spořičů (starý známý superman a zamilovaný hroch), nebo hodinami. Ty model T191 neměl, identické animace naopak měl. Použitý font je hodně velký, někdy možná až zbytečně moc. Na displej se tak moc informací nevejde. Před dvěma lety to u T191 nevadilo, dnes se nosí displeje větší. Klávesnice je podsvícena taktéž zeleně, a to poměrně intenzivně a i rovnoměrně.

Ovládání - všechno je jinak

Že se nejedná o pravověrnou Motorolu, poznáte hned na první pohled po vstupu do menu telefonu. Telefon má odlišné menu než všechny ostatní Motoroly - je ale stejné jako u modelu T191. Ten ale také vyráběl Benq (Acer) a ne Motorola.

Počet ovládacích prvků je standardní. Dvě kontextové klávesy, směrová klávesa s tlačítkem pro vstup do menu uprostřed, „červené“ a „zelené“ tlačítko a standardní počet alfanumerických kláves. Poněkud matoucí je směrová klávesa. Vypadá jako kurzorový kříž, kterým ale není. Je pouze vertikální a uprostřed je tlačítko pro vstup do menu. Téměř k ničemu jinému ho použít nelze. Levá kontextová klávesa vás zavede do telefonního seznamu, pravá do menu SMS.

Hlavní menu telefonu je ikonové a vejde se na jeden displej. Jedná se o dva řádky po čtyřech ikonách, což je i počet položek hlavního menu telefonu. Další menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. Vstup a potvrzení položek se provádí pravou kontextovou klávesou, návrat o úroveň zpět levou. Menu je vcelku logicky řazené, rozhodně se v něm neztratíte. Oproti modelu T191 jsou položky hlavního menu zpřeházené, ale jinak se menu obou telefonů shoduje.

Telefon nabízí i rychlé menu, dobře známé ze starších telefonů Motorola. Nepotřebuje ani speciální tlačítko pro přístup do tohoto menu, vystačí si se směrovými klávesami. Po jejich stisku (v pohotovostním režimu telefonu) libovolným směrem se dostanete do seznamu devíti položek rychlého menu. Když si je pamatujete, stačí ihned zvolit na alfanumerické klávesnici požadovanou volbu a jste tam, kde jste chtěli být. Pokud si položky nepamatujete, můžete menu listovat a položku potvrdit pravou kontextovou klávesou. Přiřazení funkcí k devíti alfanumerickým klávesám je libovolné, musíte si je ale nastavit v menu telefonu.

Na levé fotografii je Motorola C200 mezi Alcatelem OT331 a Siemensem A52, které jsou jejími největšími konkurenty. Na pravém snímku je C200 vedle Motorol C450 a C550, mnohem lépe vybavených low-endů s barevným displej. Oba se ale ještě neprodávají.

Telefonování - nic zvláštního

Testovaná Motorola C200 měla slušný zvuk, dostatečně hlasitý a bez jakýchkoliv "pazvuků" a šumu. Hlasité hands-free telefon nenabízí, pouze si k němu můžete dokoupit sluchátko.

Telefonní seznam přístroje pojme 100 záznamů, vždy jedno číslo k jednomu jménu. Na rozdíl od předchozího modelu T191 nenabízí novinka čtyři skupiny volajících, ani možnost přiřazení ikony k záznamu v telefonním seznamu. Záznamy ale lze kopírovat a telefon umí zároveň pracovat s pamětí v přístroji a na simkartě. Kde je záznam uložen, poznáte podle indexu u ikony telefonního seznamu. Index jedna patří simkartě, index dva paměti telefonu.

Motorola C200 nabízí šest vyzváněcích profilů. Každý z nich můžete libovolně nastavovat. Profil sluchátka se automaticky aktivuje po připojení osobní HF. Na příchozí hovor vás Motorola C200 upozorní buď vibracemi, nebo vyzváněcí melodií. Ty ale nejsou polyfonní, což je dnes již poměrně rarita. Vibrace lze s melodiemi kombinovat a to i v režimu, kdy telefon nejdříve vibruje a až pak začne zvonit.

SMS - plýtvání místem

Největším nedostatkem nové Motoroly při psaní zpráv je počet zobrazených řádků na displeji. Vejdou se tam totiž jen dva. Ne že by nebylo místo, ale telefon s ním rozhodně nešetří. Při psaní SMS totiž půlku displeje zabírají dva stavové řádky - jeden s nápovědou pro kontextové klávesy, druhý s informací o počtu napsaných znaků. Motorola C200 umí dlouhé zprávy, až o délce 765 znaků, a znaky odpočítává. Zprávy lze odesílat i více příjemcům najednou.

Při psaní lze použít český prediktivní slovník iTap. Ten sice používá při výběru slova českou diakritiku (slovo se zobrazuje na místě počtu znaků, po potvrzení slova se opět zobrazuje počet znaků), do zprávy se ale slovo vloží bez diakritiky a tak i telefon zprávu odesílá. Přepínání typu psaní probíhá klávesou pro vstup do menu.

Do zprávy můžete vkládat smajlíky, k dispozici jsou i vzorové zprávy, SMS chat a doručenky. Naopak chybí paměť na samotné zprávy, budete si muset vystačit s pamětí na SIM. Klávesnice telefonu není špatná, takže se na ní zprávy píší docela dobře.

WAP - kde nic, tu nic

Krátce a jednoduše, WAP telefon nemá a ani nemá GPRS. Z toho logicky vyplývá, že nepodporuje ani datové přenosy. Předchozí model T191 WAP měl.

Další funkce - tři hry a kancelář

Nová Motorola C200 nabízí tři hry: klasického hada, přesouvání krabic na určené místo a piškvorky. Všechny tři hry sice nejsou nikterak graficky převratné, ale jsou docela zábavné, zkrátka klasika.

Z kancelářských funkcí telefon nabízí budík s opakovaným buzením, kalkulačku s převodníkem měn a lze nastavit i pípnutí v každou celou hodinu. Chybí kalendář, který předchozí model T191 měl. Motorola C200 je nejjednodušší a nejlevnější model výrobce, takže si Motorola musela něco schovat i pro další modely.

Jaký je?

Motorola C200 je jednoduchý telefon, který sice ničím převratným neoslní, základní funkce ale nabízí. Hlavním prodejním argumentem je cena. Nedotovaný a neblokovaný telefon přijde na necelé 2 500 Kč včetně DPH. Motorola C200 je tak jedním z nejlevnějších telefonů na trhu, nepočítaje dotovaný Siemens A55 u našich operátorů, který se nyní prodává pod 2 000 Kč.

Hlavními konkurenty nové Motoroly jsou Siemensy A50, A52 a Alcatel OT331. Výbava telefonů je obdobná, asi nejbohatší ji má Alcatel, je ale také nejdražší. Komu stačí jednoduchý telefon s snadným ovládáním, bude s novou Motorolou spokojen. Design telefonu je spíš pro mladé a těm je také především určen. Pokud hledáte levný mobil pro školáka, je Motorola C200 dobrou volbou. Pokud ale máte na mobil větší nároky, budete se muset porozhlédnout jinde.