Motorola: budoucnost je v Bluetooth (nové příslušenství)

Včera představila Motorola na tiskové konferenci v Praze své nové Bluetooth příslušenství. Motorola věští Bluetooth standardu velkou budoucnost a proto také u většiny svých nových modelů tuto technologii bude podporovat. Naopak infraporty v jejích telefonech již skoro nenajdeme. Ještě do konce roku začne Motorola prodávat šest inovovaných véček, všechny s podporou Bluetooth. O všech těchto novinkách: V535, V545, V547, V550, E550 a V620 jsme vás podrobně informovali již minulý týden. Bluetooth také podporují nové modely V3 Razr, E398, nebo MPx220. Podle našich informací pak Motorola v příštím roce bude Bluetooth nabízet i v telefonech nižší třídy, možná i u low-endů.

Zleva: Motorola V620, E550 a V547.

Ještě letos, případně na začátku příštího roku začne Motorola prodávat čtyři nová Bluetooth sluchátka. Bude se jednat o modely HS805, HS815, HS830 a HS850. Všechny tyto modely by měly být dostupné i u nás, stejně jako čtveřice Bluetooth adaptérů pro konektor USB. Jeden z těchto adaptérů se u nás již prodává.

Zleva: Motorola V535, V550 a V545.

Sluchátko HS805

Základním modelem nové řady Bluetooth sluchátek je Motorola HS805. Je zajímavé především tím, že je napájeno jenou tužkovou baterií typu AAA. S touto baterií by pak sluchátko mělo vydržet na příjmu až 16 dnů, nebo 22 hodin hovoru. Pro úsporu baterie se sluchátko po deseti minutách odpojení z dosahu telefonu samo vypne. Sluchátko podporuje standard Bluetooth 1.2, má jedno multifunkční tlačítko a zelenou signalizační diodu. Hmotnost sluchátka je 30 gramů včetně baterie a jeho dosah je 10 metrů. Sluchátko HS805 se začne prodávat ještě letos a jeho cena by neměla překročit 1 600 Kč.

Sluchátko HS815

Tento model na trhu nahradí model HS801. Nové sluchátko HS815 má oproti předchozímu modelu delší výdrž, na jedno nabití baterie by mělo v pohotovostním režimu vydržet až 4 dny, nebo by mělo vydržet čtyři hodiny hovoru. Na sluchátku je multifunkční tlačítko, tlačítko pro regulaci hlasitosti a informační dioda. Podporován je standard Bluetooth 1.2 a hmotnost sluchátka je necelých 30 gramů. Sluchátko Motorola HS815 se začne prodávat ještě letos a jeho cena, po přepočtu s USD, by se měla pohybovat okolo 2 000 Kč.

Sluchátko HS830

Toto sluchátko je přizpůsobeno pro použití na motocyklové helmě. Je odnímatelné a lze jej nosit na krku, se sluchátkem se dodává šňůrka. O tomto řešení jsme vás již informovali v tomto článku, nyní ale starší sluchátko nahradil nový model HS830. Mikrofon je v tomto případě upraven tak, aby minimalizoval okolní ruchy a sluchátko lze použít jak u polootevřené tak uzavřené helmy. Sluchátko HS830 a bude k dostání až v příštím roce a v této chvíli neznáme jeho cenu.

Sluchátko HS850

Top model výrobce, sluchátko HS850, nahradí na trhu současný model HS810. Opět podporuje standard Bluetooth 1.2 a má nadstandardní výdrž na jedno nabití baterie. V pohotovostním režimu by mělo sluchátko vydržet až 200 hodin, nebo osm hodin hovoru. Sluchátko má multifunkční tlačítko, informační diodu a bude se dodávat se šňůrkou na krk. Cena sluchátka by se měla pohybovat okolo 2 500 Kč, v prodeji bude v prvním čtvrtletí příštího roku.

USB adaptéry a PhoneTools 3.0

Motorola také uvádí na trh čtveřici Bluetooth USB adaptérů, modely PC800, PC805, PC820 a PC825. Některé varianty se budou prodávat v balení se synchronizačním softwarem PhoneTools 3.0. Jeden z těchto balíčků se u nás již prodává, jedná se o model PC820 a jeho cena je přibližně 1 900 Kč včetně DPH. V prodeji je i samotný software PhoneTools verze 3.0. Jeho cena je zhruba 700 Kč a lze jej zakoupit i v balíčku s USB kabelem. Podrobnou recenzi nové verze synchronizačního softwaru jsme vám přinesli tento týden.