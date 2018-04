Motorola bude propouštět ve dvaceti zemích

Snížení počtu zaměstnanců se dotkne celkem 29 poboček firmy v USA i zahraničí, uvádí se v dnešním prohlášení. Celkem by ale počet zaměstnanců měl zůstat na 68.000, protože Motorola současně hodlá přijmout zaměstnance do některých oblastí, jako techniky či pracovníky marketingu, dodala mluvčí Jennifer Weyrauchová.

"Je to kvůli výkonnějšímu provozu a uspokojení našich zákazníků, není to kvůli výrazným změnám počtu zaměstnanců," dodala k propouštění mluvčí. Propouštění se mimo jiné dotkne výrobní továrny v Jižní Koreji, která se mění na designérské centrum, a také distribučních a servisních center ve státě Illions. Část zaměstnanců má být přesunuta do jiných továren Motoroly.

Motorola v úterý oznámila, že ve třetím čtvrtletí bude muset kvůli odluce některých aktivit zaúčtovat mimořádné náklady 70 milionů dolarů. Dalších 20 milionů dolarů jí bude stát odpis hodnoty jmění těchto aktivit, napsala agentura AP.