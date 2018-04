Motorola do konce roku uvede špičkový nejlepší model. Bude odolný

Lenovo má s nově nabytou Motorolou velké plány. Letos už firma představila tři novinky. Po nové generaci modelu střední třídy Moto G už byly představeny vrcholné modely Moto X Style a Moto X Play (více zde).

Ale to není vše, co Motorola pro letošek chystá. Už model Moto X Style má velmi slušnou výbavu, jenže chystaná novinka s interním označením Bounce bude mít ještě lepší.

Jak informuje „únikář“ upleaks, Motorola Bounce bude mít QHD displej

(1 440 x 2 560 pixelů) s úhlopříčkou 5,43 palce. Displej s ultravysokým rozlišením tak bude mít nejjemnější zobrazení z nových motorol, ostatní totiž mají větší QHD displeje.

Motorola Bounce bude používat Snapdragon 810, tedy zatím nejvýkonnější procesor ze všech motorol. Kapacita operační paměti bude 3 GB. Existovat budou dvě verze lišící se vestavěnou uživatelskou pamětí. Na výběr bude buď 32GB, nebo 64GB úložiště.

Hlavní fotoaparát bude mít po vzoru ostatních letošních novinek od Motoroly 21megapixelové rozlišení, přední kamerka pak bude mít rozlišení bude pět megapixelů. Baterie má mít slušnou kapacitu 3 760 mAh.

Podle upleaks bude nová Motorola odolná vůči otřesům. Co přesně to znamená, na to si musíme počkat do prosince, kdy má být novinka představena a uvedena na trh.