Motorola Amio (recenze)

Před dvěma měsíci se objevil v nabídce dotovaných telefonů v síti Paegas nový telefon, jehož cena je pro nového zákazníka více než příjemná. Telefon Motorola Amio, který lze zakoupit za 1.30 Kč s DPH pokud podepíšete smlouvu na 2 roky a nebo za 4.499 Kč v předplacené Twist sadě, je tak oblíbeným cílem pro ty, kdo nechtějí za mobil vydat mnoho peněz.

Telefon má vcelku jednoduchý vzhled, což ovšem neznamená, žě je ošklivý. Někdy je méně více a tak se telefon alespoň mně nezdá na první pohled moc přeplácaný, naopak má pouze to, co mít má a na to, že je to low-end kategorie se mi líbí i více, než některé jiné mobily z této kategorie. Snad jediným problémem je velké množství kláves - k ovládání je tu více tlačítek, než jste jinde zvyklí.

Telefonu by ale neuškodila poněkud lepší skladnost. Amio není ani dualband, ani neobsahuje žádné speciální funkce, ale jeho hmotnost je i se standardní 600 mAh NiMH baterií 170 gramů - a to je něco, co se dnes akceptuje již jen velmi neochotně, srovnatelné telefony jsou často dosti lehčí i menší.

Rozměry vám padne do ruky vcelku pěkně, ale o to méně se pak hodí do náprsní kapsy, či do kapsy u kalhot. Pokud byste jej ale chtěli nosit někde v oblečení, jako jiné telefony, budete si muset nechat přidělat větší kapsu, jelikož dimenze 140x50x27 mm jsou již delší dobu překonány. Počítejte tedy s nákupem pouzdra.

Baterie a výdrž

Standardně se s telefonem dodává 600 mAh NiMH baterie, která telefon udrží v pohotovostním stavu mezi 48-55 hodinami oficiálně, ale reálně bych raději bez nabití druhý den ráno nevycházel z domu, jelikož mám malé pravidlo, které říká, že dochází-li baterie v mém telefonu, potřebuji nutně volat a lidé mi také nejvíce volají. Shodou okolností se toto vše stane najednou a většinou je to večer, kdy si ještě myslím, že telefon má ještě dost energie na pár hodin. Do podobné situace, si myslím, není pro normálního telefonistu problém se dostat ani s Motorolou Amio. V praxi tedy telefon vydrží 50 hodin v pohotovostním režimu či 2:25 hovoru

Co se ovšem přičítá jako klad k tomuto telefonu je to, že do něj lze naládovat 4 tužkové baterie, takže v případě nouze největší můžete zakoupit za 100 Kč alkalické baterie a telefonovat. Pozor, nepoužívat normální uhlíkové baterie, ale jen ty kvalitní a drahé alkalické, telefony mají obecně velký proudový odběr.

Displej

Displej na tomto telefonu je jako na většině low-endů textový, ale zato jsou na něm dobře rozpoznatelná písmena. To jej posouvá i před některé víceřádkové displeje grafické, kde jsou písmenka maličká a mění se před očima jako tekoucí písek, což některým lidem dělá problémy.

U Amia se vejde na displej text o dvou řádcích a 12 znacích na řádek. Jako přídavek je ještě v horní části displeje jedna řada ikon, které jsou pro Motoroly charakteristické.

Klávesnice, SMS

Klávesnice je vyvedená na lowend celkem dobře v tom smyslu, že její opotřebení vidím jako záležitost dlouhodobého používání. Jednodušejí řečeno kvalitní gumák se ničí hůře.

Jako u většiny Motorol je i zde tlačítko pro rychlou volbu, které má předdefinované Quick Menu, jež nelze bohužel měnit (to umí jen dražší modely).

S klávesnicí se ale dostáváme k prvnímu záporu. Klávesy mi připadají blíže u sebe, než je přirozené, což se dá ještě překousnot a při psaní SMS si na toto zvyknete, ale co je pro mne trošku problém je to, že držení telefonu v jedné ruce a současné psaní SMS je poněkud namáhavější díky větší tvrdosti kláves. Vzhledem k tomu, že při psaní telefonu na mobilech se občas dostává váš palec do nepřirozené polohy, tak je zde více namáhán a pokud se k tomu přidá větší námaha při stisku kláves, jak je tomu zapotřebí u Motoroly Amio, tak z toho vzniká mezi první a druhou odesílanou SMS křeč v palci. Vyzkoušejte a uvidíte.

Stejně jako u recenze, kterou jsem psal nedávno musím zůstat u tvrzení, že nejlépe se mi píšou SMS zprávy na Nokii 5110 a dále pak ještě na Siemens S25/C25, firmware telefonů Motorola v tomto není ideální. Už samotný způsob přepínání velkých a malých písmen jakož "jednoduchost" psaní číslic nehovoří příliš pro Motoroly.

Jedna slušná vychytávka se ale musí Amiu přiznat. Tou je příjemná vlastnost, která zajišťuje to, že když vás někdo vyruší při psaní SMS zprávy a vy jej odmítnete, přijmete, či necháte vypěnit a nezvednete telefon, nalzenete svou SMS zprávu tak, jak jste ji opustili při případném přijetí, či odmítnutí hovoru. Pouze po přijetí je nutné zajít do menu zpět do editoru zpráv. Při odmítnutí vám skočí telefon zpět do editoru automaticky. Tato vlastnost je ale shodná všem telefonům Motorola - multitaskový firmware je velkou výhodou oproti jiným laciným telefonům, které toto nemají a o rozepsanou SMS zprávu přijdete.

Musím bohužel konstatovat, že telefon nedisponuje pamětí a tak obsáhne pouze 10 volaných čísel a 10 kombinací přijatých/zmeškaných čísel (bez data či času). Pro telefonní seznam zde není určená žádná kapacita, takže se musíte spolehnout pouze na kapacitu SIM karty.

Do Amia se vkládá SIM karta typu plug-in. Telefon podporuje češtinu a tak není problém s ovládáním, které je vcelku jednoduché.

Přístroj podporuje konferenční hovor, přijímání a odesílání SMS, kde vyvstává bohužel další problém, který je pro tyto telefony typickým. SMS vzkaz nelze odeslat na číslo ze seznamu a bohužel ani telefon nepřiřadí číslo ke jménu v příchozí SMS zprávě. Tato veliká chyba telefonů Motorola byla odstraněna u modelů cd920/930 a její znovuuvedení na scénu u Motorola Amio dává jen tušit, že Amio je jen mírná vzhledová předělávka starších modelů d160/520, čemuž napovídá i absence dualband technologie, dnes obvyklé i v low-endech.

Na druhou stranu musím přiznat jednu věc. Ač je Amio laciný lowend, jednoduše se pracuje s přijatými SMS zprávami a slušně se spravují.

Jelikož je tento telefon relativně nový, byl by hřích, kdyby jej Paegas dotoval a nepodporoval by funkci SIM toolkit. Takže pokud máte SIM toolkitovou kartu, máte vyhráno - podpora SIM Toolkitu tu je.

Ovšem podporou těchto pokročilých funkcí GSM však výčet kladných vlastností končí. Telefon nemá zabudované ani hodiny a tudíž ani budík, což je u většiny dnešních telefonú téměř samozřejmá maličkost, která ale pro moho lidí hraje podstatnou roli: takto se nedozvíte, kdy vám kdo volal, natož abyste kontrolovali čas.

Zvonění jsou zde zachována a v duchu firmy Motorola je zde klasická škála zvonění, jaká známe již od počátku, kdy se u nás prodávala Motorola TX770.

Manuál telefonu se dodává v českém jazyce a musím říct, že překlad se vcelku povedl a s telefonem by si tudíž měl poradit každý průměrný člověk, který ještě nikdy nedržel v ruce mobilní telefon.

K plusu tohoto telefonu musím také podotknout, že se ovládání moc nezměnilo a tak si na Amio ihned zvykne každý, kdo kdysi míval jinou Motorolu a nebo i ten, kdo ji držel v ruce jen kratší chvíli.

Tento telefon bych viděl jako vhodnou volbu pro ty, kteří nechtějí aby jejich miláček uměl velké divy, ale aby se s ním dalo dovolat a případně spáchat nějakou SMS zprávu. Pro zuřivé psaní SMS a nebo dlouhodobější telefonáty, které jsou náročné na výdrž telefonu bych ale raději zvolil jinou alternativu.

Obecně řečeno telefon vyhoví především málo náročným uživatelům, jeho robusnost a velké znaky na displeji jej předurčují především pro starší lidi a pro ty zájemce, kde rozhoduje cena. V Twist sadách ale naleznete cenově podobné modely konkurenčních firem (například Alcately v dualband provedení a hlasitým HandsFree), které nabízejí za malý příplatek něco více, pokud můžete tisícikorunu obětovat, vyplatí se sáhnout po jiném mobilu.

Na Motorola Amio je až příliš vidět několikrát oprášený koncept laciného mobilního telefonu Motorolaa a ačkoliv telefon samozřejmě základním nárokům vyhoví, zejména mezi Twist telefony má cenově nepříliš vzdálané, ale výkonější konkurenty.