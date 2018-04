Motorola Accompli 388c - s barevným displejem omládla (preview)

Motorolu Accompli již můžeme považovat za mobilního veterána. Výrobce jej představil na počátku roku 2001 a v jeho průběhu jej začal i prodávat. Ve své době se jednalo o vcelku revoluční spojení mobilu a kapesního počítače, u kterého se podařilo udržet přiměřené rozměry a stále přijatelnou hmotnost. Accompli 008, jak se první verze jmenovala (v Asii se prodávala pod označením Accompli 6188), byl asi také první mobil s dotykovým displejem, kterému úplně chyběla klasická klávesnice. Přístroj slavil poměrně solidní úspěch, takže před rokem Motorola uvedla na trh inovovanou verzi s označením 388, která se od původní verze odlišovala pozměněným designem a průhledovým otvorem v horním krytu přístroje, takže bylo vidět, kdo vám volá, i u zavřeného telefonu.

Třetí v řadě

Accompli 388 se u nás oficiálně nikdy neprodávalo; na rozdíl od původního modelu 008, který stále můžete najít na pultech našich prodejen a úspěch s ním na podzim loňského roku slavila i jedna tuzemská banka, která jej za slušnou cenu přidávala ke svému účtu. V řadě telefonů Accompli ještě musíme zmínit model 009, který měl barevný displej, ale výrobce jej nabídnul ve velmi omezeném počtu jen americkým zákazníkům (ačkoliv se jednalo o plnohodnotný GSM telefon). V současné době to ale již bez barevného displeje nejde, takže inovovaná verze Accompli 388 má ve svém názvu ještě písmenko „c“, které značí právě přítomnost barevného displeje. Výrobce jej představil před několika dny v čínské Šanghaji a slibuje, že jej najdete na pultech prodejen ještě v první polovině tohoto roku. Podle našich informací se A388c bude prodávat i u nás. Trochu vzdálenější budoucnost představuje čtvrté Accompli, které Motorola představila teprve před pár dny. Model A760 bude mít jako operační systém Linux a do prodeje se dostane nejdříve na konci tohoto roku.

Vzhled stejný jako předchůdce

Accompli 388c se na první pohled od modelu 388 vůbec neliší. Zaoblené tvary přístroje vzdáleně připomínají legendární Motoroly StarTac, díky tomu telefon dobře padne do ruky a i jeho rozměry 98 x 60 x 28 mm a hmotnost 155 gramů (platí pro verzi 388, výrobce zatím detailní parametry 388c nezveřejnil, ale měly by být stejné, nebo velmi podobné) jsou na mobilní telefon stále snesitelné. I inovovaný model má na horním odklopném krytu průhledové okénko, které nahrazuje dnes běžný druhý displej u rozklápěcích telefonů. Je to sice jen provizorní řešení, ale v praxi postačující. Někomu však může vadit, že mimo příchozího hovoru, kdy se displej pod průzorem podsvítí, není přes okénko na displeji nic vidět.

Displej si zaslouží pochvalu

Po odklopení horního krytu však okamžitě oceníte kvalitu nového barevného displeje. Jeho přesné rozlišení neznáme, předpokládáme však, že bude identické, či velmi podobné jako rozlišení displeje původního Accompli 008 - 320 x 240 obrazových bodů. Displej je aktivní, takže je velmi dobře čitelný i bez podsvícení a dokáže zobrazit až 65 000 barev. Kvalitou se vyrovná nejlepším barevným displejům telefonů Samsung a díky jemnému rastru je plně srovnatelný i s displeji nejlepších PDA přístrojů. V tomto případě si výrobce zaslouží velkou pochvalu. Kvalitu displeje oceníte při zobrazení obrázků a fotografií, které lze v telefonu ukládat ve fotoalbu. Obrázky lze pak použít jako tapety displeje, či jeho spořiče, ač v druhém případě s ohledem na kryt telefonu valného významu mít nebudou. Obrázky pak lze samozřejmě odesílat jiným uživatelům, pomocí MMS zpráv to ale možné není, což je v současné době nevýhoda. Majitelé A388c si tak budou muset vystačit s odesíláním pomocí e-mailu, který telefon podporuje v pěti profilech a ve standardech POP3, IMAP, MIME a SMTP.

Java aplikace tahákem

Mimo barevného displeje je největším rozdílem mezi novinkou a původním modelem 388 (a i modelem 008) zvětšená vnitřní paměť ze 4 MB na 7 MB. Pokud ji nezaplníte obrázky a fotografiemi, můžete do ní uložit především Java aplikace, které stejně jako předchůdci nabízí i novinka. V testovaném telefonu jsme našli překladový anglicko-čínský slovník, či několik asijských deskových her. Aplikací však jistě bude k dispozici více, všechny možnosti však výrobce ještě nepředstavil. Možná tak nabídne i podporu pro přídavný fotoaparát jako u modelu T720i, ten by však musel mít s Accompli shodný konektor. V tomto případě si na všechny možnosti telefonu v rámci Java aplikací budeme muset ještě chvíli počkat. Samotné menu telefonu se však svým principem od obou předchozích modelů nijak neodlišuje.

Detaily zatím výrobce neuvádí

Další výbava telefonu již plně kopíruje předchozí modely. Nechybí tak GPRS (konfiguraci výrobce zatím neupřesnil), detailní kalendář, poznámkový blok, podporu hromadného odesílání SMS zpráv, EMS zprávy a třeba i internetový prohlížeč (asi jako Java aplikace, ale v testovaném telefonu jsme jej nenašli). Přesnou specifikaci přístroje Motorola zatím tají, je možné, že se ještě bude měnit. Podle našich informací bude finální produkt vystaven na jarním veletrhu CeBIT (první polovina března) a na pulty prodejen by se Accompli 388c mohlo dostat před polovinou roku. Nás mile překvapil již testovaný vzorek, který fungoval překvapivě svižně, bohužel jeho majitel byl z šanghajského zastoupení Motoroly, takže některé aplikace a funkce byly jen v čínském jazyce a tudíž nám nesrozumitelné.

Rozhodne cena

Motorola Accompli je svérázný výrobek, který vcelku úspěšně kombinuje klasický mobil a průměrně vybavené PDA. V době uvedení první verze 008 se jednalo o revoluční řešení, které s ohledem na tehdejší konkurenci nešlo hodnotit jinak než pozitivně. Dnes je ale situace jiná. Většina špičkových mobilů standardní velikosti nabízí ty samé funkce a přidává i některé další, jako je podpora MMS zpráv a integrovaný, či alespoň přídavný fotoaparát. Accompli je též postaveno na proprietárním operačním systému Motoroly, který dnes asi jen stěží bude přímo konkurovat systému Symbian, či variantám „mobilních“ operačních systémů od Microsoftu. Pokud se Motorole podaří udržet rozumnou cenu, dle našeho odhadu jen mírně nad hranicí 10 000 Kč, má nové Accompli šanci uspět. Bude-li výrazně dražší, asi bude mít v konkurenci Nokií 7650, 3650, či nového Sony Ericssonu P800 problémy. Někomu by se mohl líbit jeho rozměrný dotykový displej, jiným naopak bude při běžném provozu překážet. To ale platí i pro oba předchůdce.